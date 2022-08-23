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В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ

В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру

В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ

Все необходимые доказательства собраны и власти Запорожья готовы предоставить в ООН материалы об обстрелах АЭС со стороны украинской армии, заявил 23 августа член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости

2022-08-23T11:00

2022-08-23T11:00

2022-08-23T11:00

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Он отметил, что среди доказательств у администрации есть осколки снарядов и ракет, выпущенных по территории станции и заключения баллистической экспертизы.Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис вокруг Запорожской АЭС должен быть решен с помощью диалога.Попытка организовать визит МАГАТЭ была инициирована 11 августа Гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Россия неоднократно настаивала на этом визите.

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новости, магатэ, запорожская аэс, оон