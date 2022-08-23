В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
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В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ
В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ
Все необходимые доказательства собраны и власти Запорожья готовы предоставить в ООН материалы об обстрелах АЭС со стороны украинской армии, заявил 23 августа член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости
2022-08-23T11:00
2022-08-23T11:00
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Он отметил, что среди доказательств у администрации есть осколки снарядов и ракет, выпущенных по территории станции и заключения баллистической экспертизы.Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис вокруг Запорожской АЭС должен быть решен с помощью диалога.Попытка организовать визит МАГАТЭ была инициирована 11 августа Гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Россия неоднократно настаивала на этом визите.
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новости, магатэ, запорожская аэс, оон
Новости, магатэ, Запорожская АЭС, ООН

В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ

11:00 23.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Все необходимые доказательства собраны и власти Запорожья готовы предоставить в ООН материалы об обстрелах АЭС со стороны украинской армии, заявил 23 августа член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости
Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции.
Он отметил, что среди доказательств у администрации есть осколки снарядов и ракет, выпущенных по территории станции и заключения баллистической экспертизы.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис вокруг Запорожской АЭС должен быть решен с помощью диалога.
Попытка организовать визит МАГАТЭ была инициирована 11 августа Гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Россия неоднократно настаивала на этом визите.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 20:18
Акопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭСВашингтон, Лондон и Киев выступают против визита делегации МАГАТЭ на контролируемую Россией Запорожскую АЭС, поэтому международная организация вряд ли решится на такую поездку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
 
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Заголовок открываемого материала
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11:00В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ
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