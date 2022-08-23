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В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии

В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии - 23.08.2022 Украина.ру

В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии

Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-08-23T07:20

2022-08-23T07:20

2022-08-23T07:20

вовк

дарья дугина

запорожская область

владимир рогов

новости

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Он добавил, что если Вовк не успеет попросить убежища, то от нее, как от опасного свидетеля, избавится "ее же руководство из СБУ или же англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства".Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.

https://ukraina.ru/20220822/1037968436.html

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2022

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вовк, дарья дугина, запорожская область, владимир рогов, новости