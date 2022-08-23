В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037971431.html
В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии - 23.08.2022 Украина.ру
В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-08-23T07:20
2022-08-23T07:20
вовк
дарья дугина
запорожская область
владимир рогов
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037964567_7:0:645:359_1920x0_80_0_0_7ee496ba61a0e392caacc5a7c8e9deb4.png.webp
Он добавил, что если Вовк не успеет попросить убежища, то от нее, как от опасного свидетеля, избавится "ее же руководство из СБУ или же англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства".Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
https://ukraina.ru/20220822/1037968436.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037964567_123:0:602:359_1920x0_80_0_0_746a4f660e8f515d78abae74892dd6a0.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вовк, дарья дугина, запорожская область, владимир рогов, новости
Вовк, Дарья Дугина, Запорожская область, Владимир Рогов, Новости

В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии

07:20 23.08.2022
 
© скриншотПодозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк
© скриншот
Читать в
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых - немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждет суд и жизнь.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
Он добавил, что если Вовк не успеет попросить убежища, то от нее, как от опасного свидетеля, избавится "ее же руководство из СБУ или же англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства".
Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Вчера, 19:33
Терроризм и привлечение к нему детей. Итоги 22 августа на УкраинеУбийца философа и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк могла использовать свою дочь для прикрытия теракта, сообщили российским СМИ источники в силовых структурах
 
ВовкДарья ДугинаЗапорожская областьВладимир РоговНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа
07:30Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск
07:20В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
07:15Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине
07:00Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины
06:45Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары
06:30Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО
06:15Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО
06:00"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу
05:52Хроника энергетической войны: последние события
05:45Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ
05:30Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
05:25Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции
05:20Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт
05:15"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине
05:10Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ
05:05Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану
05:00Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
04:55Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ
04:50Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт
Лента новостейМолния