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В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии - 23.08.2022 Украина.ру
В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-08-23T07:20
2022-08-23T07:20
2022-08-23T07:20
вовк
дарья дугина
запорожская область
владимир рогов
новости
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Он добавил, что если Вовк не успеет попросить убежища, то от нее, как от опасного свидетеля, избавится "ее же руководство из СБУ или же англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства".Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
https://ukraina.ru/20220822/1037968436.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вовк, дарья дугина, запорожская область, владимир рогов, новости
Вовк, Дарья Дугина, Запорожская область, Владимир Рогов, Новости
В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале