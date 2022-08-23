Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск - 23.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск
Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск
На указанном направлении решаются оперативно-тактические задачи, украинские войска оттесняются к Северску и от Горловки, но полную ситуацию может знать только командир на месте, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T07:30
2022-08-23T07:30
новости
северск
артемовск
вс рф
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Ранее эксперты прогнозировали, что союзные войска не будут заходитьв эти города, пока артиллерия противника остается в окрестных деревнях.От отметил, что находясь в Москве или Петербурге, невозможно знать оперативную обстановку на фронте, которую знает командир подразделения или глава штаба.
https://ukraina.ru/20220822/1037954074.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, северск, артемовск, вс рф
Новости, Северск, Артемовск, ВС РФ

Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск

07:30 23.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
На указанном направлении решаются оперативно-тактические задачи, украинские войска оттесняются к Северску и от Горловки, но полную ситуацию может знать только командир на месте, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее эксперты прогнозировали, что союзные войска не будут заходитьв эти города, пока артиллерия противника остается в окрестных деревнях.
Поэтому если сейчас штурмовые группы заходят в Соледар, в Бахмут, оттесняют украинские части к Северску и от Горловки, это значит, что решаются оперативно-тактические задачи, без завершения которых стратегический перелом осуществить невозможно.
От отметил, что находясь в Москве или Петербурге, невозможно знать оперативную обстановку на фронте, которую знает командир подразделения или глава штаба.
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 15:56
Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУСоюзные войска в районе Северска занимают определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. В частности, еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
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