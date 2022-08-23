Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск

Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ Союзные войска в районе Северска занимают определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. В частности, еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру