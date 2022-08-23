Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск
На указанном направлении решаются оперативно-тактические задачи, украинские войска оттесняются к Северску и от Горловки, но полную ситуацию может знать только командир на месте, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее эксперты прогнозировали, что союзные войска не будут заходитьв эти города, пока артиллерия противника остается в окрестных деревнях.
Поэтому если сейчас штурмовые группы заходят в Соледар, в Бахмут, оттесняют украинские части к Северску и от Горловки, это значит, что решаются оперативно-тактические задачи, без завершения которых стратегический перелом осуществить невозможно.
От отметил, что находясь в Москве или Петербурге, невозможно знать оперативную обстановку на фронте, которую знает командир подразделения или глава штаба.
Вчера, 15:56Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУСоюзные войска в районе Северска занимают определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. В частности, еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру