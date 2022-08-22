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Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ

Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ

Союзные войска в районе Северска занимают определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. В частности, еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T15:56

2022-08-22T15:56

2022-08-22T15:56

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Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что у русских войск есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, сейчас просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений ВСУ.Эксперт уточнил, что для взятия Северска нам предстоит решить еще ряд оперативно-тактических задач, потому что просто заходить в город в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет.В целом наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, северск