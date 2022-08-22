https://ukraina.ru/20220822/1037954074.html
Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ
Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ
Союзные войска в районе Северска занимают определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. В частности, еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T15:56
2022-08-22T15:56
2022-08-22T15:56
новости
россия
всу
северск
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Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что у русских войск есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, сейчас просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений ВСУ.Эксперт уточнил, что для взятия Северска нам предстоит решить еще ряд оперативно-тактических задач, потому что просто заходить в город в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет.В целом наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_b9dce2a9d98f00c6d1bdb84c300cae5b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, северск
Военный эксперт объяснил, когда Россия наконец-то зачистит Северск и Соледар от ВСУ
Союзные войска в районе Северска занимают определенные позиции, но город остается под контролем противника, который сидит на высотах. В частности, еще не взята Серебрянка и не взята дорога Северск —Соледар. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что у русских войск есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, сейчас просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений ВСУ.
Эксперт уточнил, что для взятия Северска нам предстоит решить еще ряд оперативно-тактических задач, потому что просто заходить в город в лоб со стороны Верхнекаменского, не взяв высоты, смысла нет.
"В Соледаре взяли часть промзоны, бои постепенно смещаются к центру города. Но поскольку это городские бои, все идет не очень быстро. Еще были сообщения, что взяты Бахмутское и Яковлевка, но пока фото и видео подтверждений оттуда нет. Да, прогресс есть, но пока трудно сказать, насколько успехи в Бахмутском и Яковлевке ускорят освобождение Соледара", - указал Рожин.
В целом наша армия по-прежнему владеет инициативой и продолжает вести наступательные действия. Что касается того, что западное оружие позволит Украине перейти в контрнаступление, то ни в какое контрнаступлений противник перейти не смог, несмотря на все поставки, заключил собеседник издания.