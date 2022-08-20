“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ - 20.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220820/1037859010.html
“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ
“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ - 20.08.2022 Украина.ру
“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ
ВСУ активно готовились к боевым действиям, начиная с 2014 года, а российские СМИ недооценивали уровень этой подготовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-08-20T06:30
2022-08-20T06:30
спецоперация
новости
евгений норин
всу
российские сми
боеприпасы
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e74d5c5b808bc1830c7c2e483c46015f.jpg
Эксперт указал, что ВСУ является армией бедной страны, однако с помощью Запада киевский режим смог довести её возможности до “максимального” для такой армии уровня.Норин также объяснил, что слабым местом ВСУ является отсутствие производства боеприпасов на Украине, однако их поставки из других стран обеспечиваются.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037281304.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_396:0:1932:1152_1920x0_80_0_0_ac4ef940553877f07ee709ad52320a00.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евгений норин, всу, российские сми, боеприпасы, запад
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, ВСУ, Российские СМИ, боеприпасы, Запад

“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ

06:30 20.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
ВСУ активно готовились к боевым действиям, начиная с 2014 года, а российские СМИ недооценивали уровень этой подготовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин

"Противник готовился к этим событиям все восемь лет. Тут я хочу сказать неспасибо нашей прессе, которая лепила из украинской армии образ ... дегенератов", - заявил он.

Эксперт указал, что ВСУ является армией бедной страны, однако с помощью Запада киевский режим смог довести её возможности до “максимального” для такой армии уровня.
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 05:15Спецоперация
Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУМобилизованные киевским режимом жители Украины воюют без большого желания, однако боятся сдаваться в плен, поскольку находятся под влиянием киевской пропаганды, убедившей их в том, что российские войска жестоко обращаются с пленными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Норин также объяснил, что слабым местом ВСУ является отсутствие производства боеприпасов на Украине, однако их поставки из других стран обеспечиваются.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринВСУРоссийские СМИбоеприпасыЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил
07:45Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе
07:30Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
07:15Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС
07:02Мир "Великого кольца": о ком писал Ефремов
07:00Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
06:55Пётр Лундстрем: На культурном фронте нам объявлена война
06:45Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”
06:41Западная Украина за минувшую неделю
06:30“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ
06:15“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International
06:00Норин объяснил причины затягивания спецоперации
05:45“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
05:30"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
05:15"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
05:00Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
04:45"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
04:30"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
04:15ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
04:00Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике
Лента новостейМолния