https://ukraina.ru/20220820/1037859010.html

“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ

“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ - 20.08.2022 Украина.ру

“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ

ВСУ активно готовились к боевым действиям, начиная с 2014 года, а российские СМИ недооценивали уровень этой подготовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин

2022-08-20T06:30

2022-08-20T06:30

2022-08-20T06:30

спецоперация

новости

евгений норин

всу

российские сми

боеприпасы

запад

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Эксперт указал, что ВСУ является армией бедной страны, однако с помощью Запада киевский режим смог довести её возможности до “максимального” для такой армии уровня.Норин также объяснил, что слабым местом ВСУ является отсутствие производства боеприпасов на Украине, однако их поставки из других стран обеспечиваются.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037281304.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, евгений норин, всу, российские сми, боеприпасы, запад