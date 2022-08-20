“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ
ВСУ активно готовились к боевым действиям, начиная с 2014 года, а российские СМИ недооценивали уровень этой подготовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
"Противник готовился к этим событиям все восемь лет. Тут я хочу сказать неспасибо нашей прессе, которая лепила из украинской армии образ ... дегенератов", - заявил он.
Эксперт указал, что ВСУ является армией бедной страны, однако с помощью Запада киевский режим смог довести её возможности до “максимального” для такой армии уровня.
5 августа, 05:15СпецоперацияРоссийский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУМобилизованные киевским режимом жители Украины воюют без большого желания, однако боятся сдаваться в плен, поскольку находятся под влиянием киевской пропаганды, убедившей их в том, что российские войска жестоко обращаются с пленными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Норин также объяснил, что слабым местом ВСУ является отсутствие производства боеприпасов на Украине, однако их поставки из других стран обеспечиваются.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.