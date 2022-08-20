"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине - 20.08.2022 Украина.ру
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"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине - 20.08.2022 Украина.ру
"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
Спецоперация РФ на самом деле война России с западным военно-промышленным комплексом, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-20T05:15
2022-08-20T05:15
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оружие
украина
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Он рассказал, что сама Украина называет свое вооружение "зоопарк", потому что весь мир передает им "каждой твари по паре", это "Ноев ковчег" из эффективного вооружения.По его словам, киевский режим ведет обстрелы на расстояние в 80-90 км, хотя раньше Украина не могла так, поэтому поставки западного вооружения полностью "изменили канву и сами смысловые нагрузки войны".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html
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сво, россия, новости, оружие, украина
СВО, Россия, Новости, оружие, Украина

"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине

05:15 20.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Спецоперация РФ на самом деле война России с западным военно-промышленным комплексом, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сама Украина называет свое вооружение "зоопарк", потому что весь мир передает им "каждой твари по паре", это "Ноев ковчег" из эффективного вооружения.
Я бы назвал эту войну войной России с западным военно-промышленным комплексом. Фактически украинцы – это некий придаток к технике, к людям, которые это все контролируют, передают разведданные и принимают решения.
Андрей Пургин интервью
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его словам, киевский режим ведет обстрелы на расстояние в 80-90 км, хотя раньше Украина не могла так, поэтому поставки западного вооружения полностью "изменили канву и сами смысловые нагрузки войны".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
17 августа, 16:42
Всего 15%. Кто в мире разделяет позицию Украины по спецоперации России
 
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