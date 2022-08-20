https://ukraina.ru/20220820/1037832897.html
"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине - 20.08.2022 Украина.ру
"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
Спецоперация РФ на самом деле война России с западным военно-промышленным комплексом, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-20T05:15
2022-08-20T05:15
2022-08-20T05:15
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Он рассказал, что сама Украина называет свое вооружение "зоопарк", потому что весь мир передает им "каждой твари по паре", это "Ноев ковчег" из эффективного вооружения.По его словам, киевский режим ведет обстрелы на расстояние в 80-90 км, хотя раньше Украина не могла так, поэтому поставки западного вооружения полностью "изменили канву и сами смысловые нагрузки войны".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, россия, новости, оружие, украина
СВО, Россия, Новости, оружие, Украина
"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
Спецоперация РФ на самом деле война России с западным военно-промышленным комплексом, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру