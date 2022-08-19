Гутерреш рассказал о кризисе без российских удобрений
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Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений
Гутерреш рассказал о кризисе без российских удобрений
Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, в рамках своего визита на Украину, призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, поскольку без них может не хватить еды в 2023 году
2022-08-19T16:25
2022-08-19T16:25
новости
продовольствие
кризис
украина
антониу гутерреш
оон
одесса
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Посещая одесский порт, Генсек ООН заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции.По его словам, "без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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новости, продовольствие, кризис, украина, антониу гутерреш, оон, одесса
Новости, продовольствие, кризис, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Одесса

Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений

16:25 19.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, в рамках своего визита на Украину, призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, поскольку без них может не хватить еды в 2023 году
Посещая одесский порт, Генсек ООН заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции.
По его словам, "без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия".
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:55
Российские продовольствие и удобрения должны вернуться на мировой рынок — генсек ООНПродовольствие из Украины и России, а также российские удобрения должны быть возвращены на мировые рынки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш
 
НовостипродовольствиекризисУкраинаАнтониу ГутеррешООНОдесса
 
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