https://ukraina.ru/20220819/1037882218.html
Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений
Гутерреш рассказал о кризисе без российских удобрений
Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, в рамках своего визита на Украину, призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, поскольку без них может не хватить еды в 2023 году
2022-08-19T16:25
2022-08-19T16:25
2022-08-19T16:25
новости
продовольствие
кризис
украина
антониу гутерреш
оон
одесса
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Посещая одесский порт, Генсек ООН заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции.По его словам, "без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ukraina.ru/20220708/1034319361.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, продовольствие, кризис, украина, антониу гутерреш, оон, одесса
Новости, продовольствие, кризис, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Одесса
Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, в рамках своего визита на Украину, призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, поскольку без них может не хватить еды в 2023 году
Посещая одесский порт, Генсек ООН заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции.
По его словам, "без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия".
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.