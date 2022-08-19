https://ukraina.ru/20220819/1037882218.html

Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений

Гутерреш рассказал о кризисе без российских удобрений

Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобрений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, в рамках своего визита на Украину, призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, поскольку без них может не хватить еды в 2023 году

2022-08-19T16:25

2022-08-19T16:25

2022-08-19T16:25

новости

продовольствие

кризис

украина

антониу гутерреш

оон

одесса

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Посещая одесский порт, Генсек ООН заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, на которые не распространяются санкции.По его словам, "без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ukraina.ru/20220708/1034319361.html

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новости, продовольствие, кризис, украина, антониу гутерреш, оон, одесса