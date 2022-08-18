https://ukraina.ru/20220818/1037835398.html
Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе
Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе
ВСУ в ДНР ликвидировать очень сложно, поэтому изменилась тактика российской армии, и они стараются меньше допускать боевых потерь, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-18T17:28
2022-08-18T17:28
2022-08-18T17:28
тактики
новости
днр
всу
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037654273_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_4b7d1f326e92a3ff8301f5391ff03542.jpg
По его мнению, текущий темп российских войск продвижения в ДНР "в лоб" не имеет никакого смысла.По его словам, российская армия заходит на территорию Украины только тогда, когда ВСУ ослаблены или вынуждены были покинуть позиции из-за плотности огня.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037654273_52:0:2771:2039_1920x0_80_0_0_9134b5938cd57e808d28176fdd9a3de2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
тактики, новости, днр, всу, украина, россия
тактики, Новости, ДНР, ВСУ, Украина, Россия
Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе
ВСУ в ДНР ликвидировать очень сложно, поэтому изменилась тактика российской армии, и они стараются меньше допускать боевых потерь, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру