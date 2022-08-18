https://ukraina.ru/20220818/1037835398.html

Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе

Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру

Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе

ВСУ в ДНР ликвидировать очень сложно, поэтому изменилась тактика российской армии, и они стараются меньше допускать боевых потерь, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-08-18T17:28

2022-08-18T17:28

2022-08-18T17:28

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По его мнению, текущий темп российских войск продвижения в ДНР "в лоб" не имеет никакого смысла.По его словам, российская армия заходит на территорию Украины только тогда, когда ВСУ ослаблены или вынуждены были покинуть позиции из-за плотности огня.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html

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тактики, новости, днр, всу, украина, россия