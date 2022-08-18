Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
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Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе
Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе - 18.08.2022 Украина.ру
Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе
ВСУ в ДНР ликвидировать очень сложно, поэтому изменилась тактика российской армии, и они стараются меньше допускать боевых потерь, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-18T17:28
2022-08-18T17:28
тактики
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По его мнению, текущий темп российских войск продвижения в ДНР "в лоб" не имеет никакого смысла.По его словам, российская армия заходит на территорию Украины только тогда, когда ВСУ ослаблены или вынуждены были покинуть позиции из-за плотности огня.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html
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тактики, новости, днр, всу, украина, россия
тактики, Новости, ДНР, ВСУ, Украина, Россия

Пургин объяснил, почему тактика ВС РФ "в лоб" не работает в Донбассе

17:28 18.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВСУ в ДНР ликвидировать очень сложно, поэтому изменилась тактика российской армии, и они стараются меньше допускать боевых потерь, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
По его мнению, текущий темп российских войск продвижения в ДНР "в лоб" не имеет никакого смысла.
Сейчас все лучшее, все, что есть, закопано на Донбассе, вцепившись в Донецкую землю, сидит, и выковырять это очень сложно. То есть, поэтому все эти действия "в лоб", они не несут такой большой эффективности, это первое. А второе – изменилась смысловая нагрузка. Смысл сейчас – как можно меньше допускать боевых потерь.
Андрей Пургин интервью
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его словам, российская армия заходит на территорию Украины только тогда, когда ВСУ ослаблены или вынуждены были покинуть позиции из-за плотности огня.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Библиотека Бердянского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
16:15
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