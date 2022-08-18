Эрдогану нужно образумить Зеленского: что говорили об Украине в мире 18 августа - 18.08.2022 Украина.ру
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Эрдогану нужно образумить Зеленского: что говорили об Украине в мире 18 августа
Эрдогану нужно образумить Зеленского: что говорили об Украине в мире 18 августа - 18.08.2022 Украина.ру
Эрдогану нужно образумить Зеленского: что говорили об Украине в мире 18 августа
Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T17:02
2022-08-18T17:02
эксклюзив
украина
турция
львов
оон
владимир зеленский
эрдоган
антониу гутерреш
переговоры
всу
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Львовская миссия ЭрдоганаПрезидент Турции Реджеп Тайин Эрдоган прибыл 18 августа во Львов на переговоры украинским коллегой Владимиром Зеленским. После этого запланированы трёхсторонние консультации с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По имеющейся информации, речь пойдёт о реализации зерновой сделки и урегулировании вооружённого конфликта дипломатическим путём. Кроме того, турецкий лидер предложит провести переговоры президентов РФ и Украины, причём, как сообщает телеканал CNN Türk, позиция России по этому поводу стала менее принципиальной."Эрдоган до мелочей знает позицию России. Сегодня во Львове у него будет миссия - образумить Украину, ведь на кону глобальный продовольственный кризис, а также риски ядерной войны", - заявил председатель Центра кризисных и политических исследований Мехмет Сейфаддин Арол.Турецкий эксперт отмечает, что успешное завершение переговоров по зерновому коридору сформировало атмосферу, в которой уже можно найти некоторые точки соприкосновения, что в итоге должно способствовать деэскалации конфликта.При этом он обращает внимание на увеличение риска атомной угрозы из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС, территория рядом с которой подвергается обстрелам ВСУ."Турция постарается детально объяснить украинской стороне угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности, с региональной и международной точек зрения", - добавил Арол.Успехи России даже Америка не может ни признатьАмериканский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий на Украине, в котором отмечает успехи российских войск сразу на нескольких направлениях.Во-первых, Вооружённые силы РФ улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание обращено к работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.Во-вторых, российские войска продолжают наступательные действия юго-восточнее Северска, совершают атаки к югу от Бахмута (Артёмовска).В-третьих, им удалось добиться успеха вблизи границы Запорожской и Донецкой областей.При этом ВСУ, говорится в докладе ISW, находятся в крайне сложном положении в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области.На этот населённый пункт украинское командование делало ставку для дальнейшего наступления на центральную часть Херсонской области и собиралось использовать его как опорную точку плацдарма. Однако военные РФ вышли к Белогорке, расположенной южнее Давыдова Брода, выявили численность войск ВСУ в результате разведки боем и, убедившись, что у украинской армии нет возможности для отступления (дальше - река Ингулец), нанесли серию ударов по их позициям, тем самым сократив численность войск противника на этом направлении. Украинская истерия арабов не затронулаИспанская газета El País отмечает, что распространяемый многими СМИ тезис об изоляции России из-за спецоперации на Украине может быть верным лишь для Запада, но не для других регионов."В арабском мире большинство правительств, в том числе некоторые традиционные союзники Вашингтона, занимают неоднозначную позицию в отношении конфликта на Украине", - говорится в статье.В начале специальной военной операции РФ на Украине, 8 марта, президент США Джо Байден хотел обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном вопрос о снижении котировок на энергоресурсы посредством наращивания объёмов добычи нефти, но они даже не ответили на звонок из Белого дома."На арабских улицах господствует безразличие: демонстраций не было, на балконах не висели украинские флаги, но и российских флагов тоже не было", - добавляет El País.В ходе опроса, проведённого для газеты Arab News в 14 арабских странах, большинство респондентов, 66%, не выражали какой-либо симпатии ни к РФ, ни к Украине. А 25% респондентов виновником украинского конфликта назвали НАТО.Тем не менее, при нейтральном отношении арабов, пишет El País, в общественном мнении и социальных сетях преобладает позиция, поддерживающая точку зрения России.
https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html
https://ukraina.ru/20220726/1036881407.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, турция, львов, оон, владимир зеленский, эрдоган, антониу гутерреш, переговоры, всу, вс рф, харьковская область, запорожская область, донбасс
Эксклюзив, Украина, Турция, Львов, ООН, Владимир Зеленский, Эрдоган, Антониу Гутерреш, переговоры, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, Запорожская область, Донбасс

Эрдогану нужно образумить Зеленского: что говорили об Украине в мире 18 августа

17:02 18.08.2022
 
© Evgeniy Maloletka
© Evgeniy Maloletka
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Львовская миссия Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган прибыл 18 августа во Львов на переговоры украинским коллегой Владимиром Зеленским. После этого запланированы трёхсторонние консультации с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
По имеющейся информации, речь пойдёт о реализации зерновой сделки и урегулировании вооружённого конфликта дипломатическим путём. Кроме того, турецкий лидер предложит провести переговоры президентов РФ и Украины, причём, как сообщает телеканал CNN Türk, позиция России по этому поводу стала менее принципиальной.
"Эрдоган до мелочей знает позицию России. Сегодня во Львове у него будет миссия - образумить Украину, ведь на кону глобальный продовольственный кризис, а также риски ядерной войны", - заявил председатель Центра кризисных и политических исследований Мехмет Сейфаддин Арол.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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Турецкий эксперт отмечает, что успешное завершение переговоров по зерновому коридору сформировало атмосферу, в которой уже можно найти некоторые точки соприкосновения, что в итоге должно способствовать деэскалации конфликта.
При этом он обращает внимание на увеличение риска атомной угрозы из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС, территория рядом с которой подвергается обстрелам ВСУ.
"Турция постарается детально объяснить украинской стороне угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности, с региональной и международной точек зрения", - добавил Арол.
Успехи России даже Америка не может ни признать
Американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий на Украине, в котором отмечает успехи российских войск сразу на нескольких направлениях.
Во-первых, Вооружённые силы РФ улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание обращено к работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.
Во-вторых, российские войска продолжают наступательные действия юго-восточнее Северска, совершают атаки к югу от Бахмута (Артёмовска).
В-третьих, им удалось добиться успеха вблизи границы Запорожской и Донецкой областей.
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 16:27
Разведка США вынуждена признать: РФ побеждает Запад при помощи Украины сразу на 3 фронтах
При этом ВСУ, говорится в докладе ISW, находятся в крайне сложном положении в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области.
На этот населённый пункт украинское командование делало ставку для дальнейшего наступления на центральную часть Херсонской области и собиралось использовать его как опорную точку плацдарма.
Однако военные РФ вышли к Белогорке, расположенной южнее Давыдова Брода, выявили численность войск ВСУ в результате разведки боем и, убедившись, что у украинской армии нет возможности для отступления (дальше - река Ингулец), нанесли серию ударов по их позициям, тем самым сократив численность войск противника на этом направлении.
Украинская истерия арабов не затронула
Испанская газета El País отмечает, что распространяемый многими СМИ тезис об изоляции России из-за спецоперации на Украине может быть верным лишь для Запада, но не для других регионов.
"В арабском мире большинство правительств, в том числе некоторые традиционные союзники Вашингтона, занимают неоднозначную позицию в отношении конфликта на Украине", - говорится в статье.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с делегацией контактной группы Лиги арабских государств по Украине
6 апреля, 06:41
Настало время мести американцам. Как Ближний Восток отреагировал на спецоперацию РФ на УкраинеБольшинство ближневосточных государств предпочло занять нейтральную позицию по украинскому вопросу, однако традиционные союзники США воспользовались моментом и демонстративно отказали Вашингтону в помощи. Эта ситуация стала наглядным доказательством возросшего влияния России в регионе
В начале специальной военной операции РФ на Украине, 8 марта, президент США Джо Байден хотел обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном вопрос о снижении котировок на энергоресурсы посредством наращивания объёмов добычи нефти, но они даже не ответили на звонок из Белого дома.
"На арабских улицах господствует безразличие: демонстраций не было, на балконах не висели украинские флаги, но и российских флагов тоже не было", - добавляет El País.
В ходе опроса, проведённого для газеты Arab News в 14 арабских странах, большинство респондентов, 66%, не выражали какой-либо симпатии ни к РФ, ни к Украине. А 25% респондентов виновником украинского конфликта назвали НАТО.
Тем не менее, при нейтральном отношении арабов, пишет El País, в общественном мнении и социальных сетях преобладает позиция, поддерживающая точку зрения России.
 
ЭксклюзивУкраинаТурцияЛьвовООНВладимир ЗеленскийЭрдоганАнтониу ГутеррешпереговорыВСУВС РФХарьковская областьЗапорожская областьДонбасс
 
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