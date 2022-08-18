https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html

"Зомбировали русофобией". На Украине нацистов выращивают со школы

"Зомбировали русофобией". На Украине нацистов выращивают со школы - 18.08.2022 Украина.ру

"Зомбировали русофобией". На Украине нацистов выращивают со школы

Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T16:15

2022-08-18T16:15

2022-08-18T16:54

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денацификация

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Тотальная нацификация образования на Украине фактически проводилась в течение 30 лет, и это стало одной из главных причин нынешней трагической ситуации, потребовавшей военного вмешательства. В скором будущем ветераны спецоперации вместе с профессиональными педагогами смогут вместе исправить положение дел.Об этом говорили участники состоявшейся в четверг, 18 августа, пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня», на которой был презентован мониторинговый доклад «О нацификации образования на Украине».Открывая пресс-конференцию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил чрезвычайную важность и актуальность темы. Он напомнил, что буквально на днях на Украине опубликованы новые программы для учащихся, и там есть новшество: слово «рашизм» из обывательского стало официальным, и это еще один шаг на пути «нацификации и придания образованию на Украине еще большего антироссийского контекста и смысла».Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов, руководивший исследованием, отметил, что ситуацию на Украине авторы доклада изучали и продолжают изучать со всем вниманием. А ситуация — плачевная: Минобразования Украины внесло 16 августа очередные изменения в школьную программу, теперь «русский язык и русская литература — вне закона, они полностью исключены из программы». Пересмотрен и искажен курс истории, хотя, казалось бы, уже некуда.По словам Чернышова, пришло время на государственном уровне признать, что победа в спецоперации и достижение целей денацификации Украины возможно на трех фронтах: на полях военных действий, на информационном фронте и на фронте образовательном — «он не менее важен, чем первые два». Ведь кто на Украине идет на фронт? Люди, получавшие соответствующее образование, «те, кто десятилетиями зомбировались… подвергались идеологической деформации и нацификации, это дети, которые потребляли образовательный контент, направленный на одно — на русофобию».Как именно это делалось, выясняли авторы доклада. По словам, Чернышова, это исследование стало самым масштабным за последние 30 лет из всех исследований, посвященным технологиям внедрения искаженных исторических фактов в дошкольные, школьные и вузовские образовательные программы на Украине.Отметим, что в подготовке доклада наряду с членами межфракционной депутатской группы под руководством Бориса Чернышова, приняли участие научные сотрудники, педагоги, историки, в том числе и с украинской стороны. Имена участников исследования, проживающих в данный момент на Украине, не разглашаются из соображений их безопасности. Работа продолжается.Очевидно, что нацификация на Украине была, это подтверждено документально. Авторы доклада проанализировали огромное количество украинских учебников, пособий и другой учебной литературы. Так, установлено, что «96% исследованной исторической литературы содержат признаки искажения исторических фактов, в 43% учебников Украины по истории — прямой нацизм», констатировал Чернышов. Он продолжил: проводилась нацификация образования с начала 90-х — и в этот короткий исторический период немыслимое, казалось бы, возрождение нацизма стало фактом. Важно отметить, что нацификация проводилась на всех уровнях образования, от маленького ребенка (даже в сказках и комиксах) и до тех, кто готовится к защите диссертации — «им продолжали промывать мозги».После переворота 2014 года отрицать «героизм» Бандеры и Шухевича на Украине стало опасно — за это могут посадить, изгнать из страны, а в некоторых случаях даже убить, сказал политик, подчеркнув, что «на этих идеях воспитали несколько поколений украинцев, которые сейчас как пушечное мясо брошены на фронт защищать преступный украинский режим».Чернышов констатировал: нацификация образования на Украине — это уголовное преступление, и мы собираем факты для будущих трибуналов. В рамках рабочей группы также разрабатывается программа по денацификации освобожденных территорий. Сегодня одни границы, завтра другие — каждый день союзные силы освобождают все новые районы. Политик подчеркнул, что опыт работы на освобожденных территориях, в частности, в Мелитополе, показывает — «успех будет».По его словам, есть программа действий, в которой предусмотрено, что в каждой школе должны преподавать — не только историю, но и любые другие предметы — ветераны СВО. Их личный опыт и патриотизм станут примером и позволят искоренить код нацизма в украинском образовании, отметил Чернышов, добавив, что для ветеранов СВО, которые пойдут работать в школы и вузы, «должны создаваться новые возможности, льготы, для них должна создаваться специальная инфраструктура». «Это герои, которые своим примером должны показывать и рассказывать, что такое Россия, и как она заботится и борется за свободу», — сказал политик, добавив, что «личный пример этих людей, их идейность и патриотизм станут эффективным лекарством от нацизма».Он также анонсировал запуск общедоступного международного ресурса StopNacismInEducation.com, подчеркнув, что самое важное то, что доступ к нему «будет иметься для украинских граждан», они смогут принимать участие в работе, пусть и анонимно. Что касается доклада, то Чернышов сообщил: текст направлен генсеку ООН — «мир узнает правду».Это очень важно, поскольку очень многие до сего дня пребывали в иллюзиях относительно украинского политического проекта, отметил Искандер Хисамов. Он рассказал, что много лет работал на Украине, застал оба Майдана и долгое время думал, как и многие, что Украина может реализовать свой не антироссийский политический проект, может развиваться, оставаясь дружественной к России — но это оказалось романтизмом. Это стало окончательно ясно после убийства журналиста и историка Олеся Бузины, погибшего именно за свои взгляды.Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова, принимавшая участие в пресс-конференции по видеосвязи, рассказала, что участвовала в вывозе детей с опасных территорий и сама видела в школах учебники, которые «пропитаны ненавистью ко всему русскому», в которых полностью перевирается история, — и это впоследствии подтвердил их анализ. «Вот так готовили детей к будущей войне с Россией», — констатировала политик. Она также отметила, что много работает с педагогами с освобожденных территорий и потому знает: им — тем, кто продолжает работу — трудно, им угрожают, их преследуют, их убивают. Но многие все равно остаются и продолжают работу. На освобожденные территории сейчас передают из России учебники. Однако, по словам Лантратовой, есть и обратный опасный процесс: украинские методички попадают в Россию. Это тоже найдет отражение в дополнениях к докладу.Авторы исследования провели титаническую работу, констатировал заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко. Он подчеркнул, что началась нацификация образования и украинизация всех сфер жизни еще со времен Леонида Кравчука — тогда начали ломать систему советской Украины, эта ломка привела к нынешней ситуации притеснений русскоязычного населения и оправдания нацизма, к ситуации, когда «Бандера и Шухевич стали главными героями».Политик отметил, что на Украине в 2014 году еще было около 620 русских школ, а сейчас — ноль. Он добавил: необходимо обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой изучить доклад и принять меры — при этом надо понимать, что США являются источником разрушения... А и на освобожденных территориях нужно провести психологическую работу с детьми, которые обучались по нацифицированным учебникам, сказал Корниенко.С этим согласился Искандер Хисамов, подчеркнувший, что «именно США — источник нацификации на Украине, хотя интересует их не Украина, а Россия на самом деле». По его словам, материалы доклада должны теперь «превращаться в методички и инструкции, переходить в практическую плоскость»: впереди — процесс денацификации.В свою очередь, принимавший участие в пресс-конференции председатель Комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артём Метелев подчеркнул, что нацификация украинского образования — совсем не миф, как кое-кто в России думает, все это подтверждается фактами, в том числе отображенными в докладе.Важно определиться, что с этим делать. В частности, необходимо преодолеть курс на нацификацию в школах на освобождаемых сейчас территориях, сказал политик, подчеркнув, что нужно наладить процесс переподготовки учителей, нужно искать новые кадры — и это касается не только сферы образования. Так, на освобожденных территориях планируется запустить российские молодежные проекты. Будут реализованы и многие другие программы. Отвечая на вопрос, готовятся ли новые учебники для Украины, Борис Чернышов ответил утвердительно. Он поблагодарил издательский дом «Просвещение» за то, что десятки тысяч экземпляров российских учебников поступают сейчас на освобожденные территории и отметил, что новая система преподавания — и есть та вакцина, которая спасет украинских детей от отравы, которой их кормили власти. Кто будет преподавать? Кадровый потенциал «на 80% есть», работа продолжается.Кстати, и для РФ будет полезен опыт учителей из народных республик, отметил политик. Он также обратился к представителям СМИ с просьбой распространять доклад, чтобы все понимали, с чем мы имеем дело и почему СВО и денацификация Украины — неизбежны.

https://ukraina.ru/20220812/1037600107.html

https://ukraina.ru/20220810/1037517350.html

https://ukraina.ru/20220818/1037810401.html

https://ukraina.ru/20220725/1036825276.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, рф, сво, образование, денацификация