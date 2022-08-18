https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html

Султан на Галичине: Эрдоган пытается организовать встречу Путина с Зеленским

Султан на Галичине: Эрдоган пытается организовать встречу Путина с Зеленским - 18.08.2022 Украина.ру

Султан на Галичине: Эрдоган пытается организовать встречу Путина с Зеленским

Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T12:20

2022-08-18T12:20

2022-08-18T13:17

эксклюзив

россия

украина

эрдоган

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львов

одесса

переговоры

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Президент Турции Реджепт Тайип Эрдоган продолжает выполнять миссию посредника в урегулировании украинского кризиса. 18 августа он проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и ни где-нибудь, а во Львове.Как уточнила администрация турецкого лидера, в трёхстороннем формате планируется обсудить реализацию сделки по экспорту сельскохозяйственной продукции из украинских портов и ситуацию на Украине в целом, в том числе возможные шаги для урегулирования кризиса дипломатическим путём. В центре внимания встречи Эрдогана и Зеленского, первой с 3 февраля, будут межгосударственные отношения.Подробнее об инициативах, которые президент Турции везёт во Львов, рассказал источник в Анкаре: «Руководство Турции после заключения договорённостей в Стамбуле говорило, что модель продуктовой сделки может быть применена для решения различных кризисов, в том числе энергетического, с которым Европа может столкнуться зимой из-за нехватки энергоносителей и возможного прекращения поставок российского газа. Эрдоган ранее говорил, что успешная реализация зерновой сделки может стать основой для возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Договорённости по экспорту сельхозпродукции реализуются без сбоев, поэтому президент Турции, думаю, выскажется, за реанимацию процесса, начало которому было положено в Стамбуле».Однако переговоры по вывозу заблокированного в портах зерна и переговоры о мирном соглашении — это две большие разницы, как говорят в Одессе, куда из Львова 19 августа отправится генеральный секретарь ООН. И это редкий случай, когда Россия и Украина полностью сходятся во мнении. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба две недели назад в интервью агентству «Укринформ» сказал, что Киев не разделяет оптимизма Анкары по поводу того, что зерновая сделка может стать предпосылкой для более широких договорённостей между Украиной и Россией. А 15 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что достижение договорённости по экспорту зерна не даёт гарантий, что Москва и Киев возобновят переговоры.Первые раунды переговоров правительственных делегаций РФ и Украины прошли в Белоруссии, а в конце марта продолжились в Стамбуле, где Киев изъявил готовность принять статус нейтрального государства при условии обеспечения её безопасности странами-гарантами, в числе которых видел Россию. Однако вскоре официальный Киев отказался от своих слов, а на предложения РФ по проекту соглашения ответа так и не дал. По информации правительственных источников телеканала NTV, турецкий лидер выступит с инициативой временного прекращения огня на Украине и провести при посредничестве Анкары обмен пленными. Кроме того, Эрдоган может предложить Турцию в качестве площадки для встречи президентов РФ и Украины, о чём говорил с российским лидером Владимиром Путиным на переговорах в Сочи 5 августа.«Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом: "Нет конкретного вопроса для решения лидеров". Однако до трёхстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жёсткую позицию. Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент РФ Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту", затем делегации могут начать работу по воплощению её в жизнь. Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша», — заявил телеканал CNN Turk.От лица ООН повестку предстоящей встречи во Львове прокомментировал заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак: «Это включает также обеспокоенности по поводу Запорожской АЭС, работы по установлению фактов по СИЗО в Еленовке. Кроме того, это касается усилий генсека в контакте с различными властями сделать всё возможное, чтобы снизить напряжённость, насколько это возможно».В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, с 2005 по 2019 годы занимавший пост заместителя главы МИД РФ, сказал: «Будем внимательно следить за предстоящей встречей во Львове Гуттереша, Эрдогана и Зеленского. В ней важны будут не только слова, заявления и эмоции, но, прежде всего, конкретика, от которой во-многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг неё. Пока выглядит всё, мягко говоря, как-то загадочно, начиная с маршрута поездки генсека ООН, тематики обсуждений».Украинская сторона на удивление не слишком раскручивала визит высокопоставленных гостей. Зеленский лишь сообщил о самом факте прибытия в Гутерриша, с которым намерен работать над необходимыми для Украины результатами. Сдержанная реакция властей может быть связана с опасением неудобного для них характера переговоров.Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что Эрдоган и Гутерриш будут уговаривать Зеленского пойти на переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта и отказаться от планов по захвату освобождённых Россией и силами народных республик территорий.«Но я боюсь даже воспроизвести, что ответит Зеленский. Наверное, скажет "нет" в целом», — добавил Арестович.«Эрдогану важно продемонстрировать, что он успешный посредник. Он один из немногих политиков, который может общаться с президентами и России, и Украины. Западные политики едут, чтобы однозначно поддержать Зеленского. Эрдоган же стремится как раз сохранить статус посредника, поэтому прямо поддерживать Зеленского он не станет», — считает первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.Действительно, с начала военной спецоперации РФ на Украине только Эрдогану удалось реально включиться в процесс урегулирования, хотя попытки стать связующим звеном между Москвой и Киевом предпринимали многие мировые политики, включая французского лидера Эммануэля Макрона и президента Индонезии Джоко Видодо. Испокон веков посредниками между конфликтующими сторонами выступали постоянно нейтральные государства, однако Швейцария, первая в истории принявшая этот статус и с гордостью несущая его с 1815 года, на этот раз свою миссию провалила. Украина обратилась к Берну с просьбой представлять её интересы в России, и наоборот, в условиях разрыва дипломатических отношений, однако Москва ответила отказом, поскольку Швейцария фактически отказалась от своего нейтралитета, присоединившись к антироссийским санкциям и открыто выразив поддержку другой стороне конфликта.Однако и позицию Турции по событиям на Украине назвать нейтральной, как полагается посреднику, нельзя — она ведёт двойную игру. С одной стороны, в первый же день Эрдоган назвал военную спецоперацию РФ «военным вмешательством». После присоединения Крыма к России Анкара неизменно выражает приверженность территориальной целостности Украины. Кроме того, в 2018 году стороны заключили контракт на поставку Киеву турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 (именно эти аппараты сыграли важную роль в успехе армии Азербайджана в боевых действиях в Карабахе в 2020 году), причём на гораздо большее количество, чем было объявлено. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверял, что эта сделка вовсе не направлена против России, — беспилотники поставляют тому, кто запрашивает, без каких-либо предварительных условий.С другой стороны, Турция отказалась вслед за партнёрами по НАТО вводить антироссийские санкции, поскольку, как объяснил Эрдоган, не может оставить население без отопления — около половины объёма потребляемого газа поступает из России, более того, в строительстве АЭС «Аккую» участвует «Росатом». Воздушное пространство республики для российских самолётов остаётся открытым. К тому же Анкара не согласилась на предложение США передать Украине зенитные ракетные системы С-400, приобретённые у Москвы, взамен на то, что Вашингтон вернёт Турцию в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и отменит действующие в отношении республики санкции.Сотрудничество Турции с Россией вызывает серьёзное беспокойство на Западе. 17 августа газета Politico сообщила, ссылаясь на неназванного американского чиновника, что в случае заключения между странами формального экономического партнёрства США могут выступить с инициативой отключить Турцию от доллара в рамках вторичных санкций.За счёт участия в урегулировании украинского кризиса Эрдоган стремится набрать как можно больше политических очков и на мировой, и на внутриполитической арене. Как писала немецкая газета Der Tagesspiegel, вступление в силу договорённостей по вывозу заблокированного в портах зерна повысило международный авторитет турецкого лидера, поэтому у него теперь есть уверенность, что удастся убедить Путина подписать соглашение о прекращении огня с Киевом. Важно для Турции и утвердиться в качестве региональной державы.Кроме того, Эрдогану необходимо заручиться поддержкой соотечественников в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 18 июня 2023 года, поскольку есть важный фактор, играющий против него — рекордная инфляция, которая по итогам июля достигла 79,6%, чего не бывало с 1998 года.«За 9 месяцев до следующих парламентских и президентских выборов его правительство оказалось припёртым к стене из-за экономического кризиса в Турции. Благодаря своей центральной роли в усилиях по разрядке конфликта на Украине Эрдоган может использовать внешнеполитические успехи и представить себя избирателям как государственного деятеля мирового класса», — говорится в статье.Хорошо, если в погоне за собственной политической выгодой Эрдоган сможет оказать реальное содействие урегулированию украинского конфликта дипломатическими методами.

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https://ukraina.ru/20220707/1034311332.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

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