https://ukraina.ru/20220818/1037794615.html

The American Conservative: Вашингтон не должен позволять Киеву определять свою политику

The American Conservative: Вашингтон не должен позволять Киеву определять свою политику - 18.08.2022 Украина.ру

The American Conservative: Вашингтон не должен позволять Киеву определять свою политику

Американские правительства часто совершали ошибки, позволяя определять свою внешнюю политику иностранным игрокам, а не интересам США. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative

2022-08-18T10:06

2022-08-18T10:06

2022-08-18T10:06

спецоперация

сша

сми

нато

косово

саудовская аравия

израиль

владимир зеленский

киевский режим

джо байден

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Он напоминает, как в конце прошлого столетия албанцы успешно лоббировали втягивание США в войну в Косове. Есть и другие подобные примеры, продолжает обозреватель.Правительство США не должно повторять эти ошибки, позволяя Киеву устанавливать свою внешнеполитическую повестку. Автор считает, что Вашингтону необходимо оказывать помощь киевскому режиму, но только такую, которая не идёт в разрез с интересами самих США. Нельзя поддерживать любые цели и стратегии, которые угодны Киеву, предупреждает он.В качестве примера Бэндоу приводит звучавшие ранее в ходе конфликта требования главы киевского режима Владимира Зеленского к США о введении "бесполётной зоны" над Украиной. Соглашаться на это требование было бы, практически, объявлением войны России, поскольку означало бы столкновение американских сил с российской авиацией и ПВО.Конечно, киевский режим устроило бы такое развитие событий, отмечает автор, однако Украина не так важна для США, чтобы из-за неё устраивать военное столкновение с ядерной державой.

https://ukraina.ru/20220313/1033506069.html

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сша, сми, нато, косово, саудовская аравия, израиль, владимир зеленский, киевский режим, джо байден