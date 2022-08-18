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The American Conservative: Вашингтон не должен позволять Киеву определять свою политику
The American Conservative: Вашингтон не должен позволять Киеву определять свою политику - 18.08.2022 Украина.ру
The American Conservative: Вашингтон не должен позволять Киеву определять свою политику
Американские правительства часто совершали ошибки, позволяя определять свою внешнюю политику иностранным игрокам, а не интересам США. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative
2022-08-18T10:06
2022-08-18T10:06
2022-08-18T10:06
спецоперация
сша
сми
нато
косово
саудовская аравия
израиль
владимир зеленский
киевский режим
джо байден
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Он напоминает, как в конце прошлого столетия албанцы успешно лоббировали втягивание США в войну в Косове. Есть и другие подобные примеры, продолжает обозреватель.Правительство США не должно повторять эти ошибки, позволяя Киеву устанавливать свою внешнеполитическую повестку. Автор считает, что Вашингтону необходимо оказывать помощь киевскому режиму, но только такую, которая не идёт в разрез с интересами самих США. Нельзя поддерживать любые цели и стратегии, которые угодны Киеву, предупреждает он.В качестве примера Бэндоу приводит звучавшие ранее в ходе конфликта требования главы киевского режима Владимира Зеленского к США о введении "бесполётной зоны" над Украиной. Соглашаться на это требование было бы, практически, объявлением войны России, поскольку означало бы столкновение американских сил с российской авиацией и ПВО.Конечно, киевский режим устроило бы такое развитие событий, отмечает автор, однако Украина не так важна для США, чтобы из-за неё устраивать военное столкновение с ядерной державой.
https://ukraina.ru/20220313/1033506069.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, сми, нато, косово, саудовская аравия, израиль, владимир зеленский, киевский режим, джо байден
Спецоперация, США, СМИ, НАТО, Косово, Саудовская Аравия, Израиль, Владимир Зеленский, киевский режим, Джо Байден
The American Conservative: Вашингтон не должен позволять Киеву определять свою политику
Американские правительства часто совершали ошибки, позволяя определять свою внешнюю политику иностранным игрокам, а не интересам США. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative
Он напоминает
, как в конце прошлого столетия албанцы успешно лоббировали втягивание США в войну в Косове. Есть и другие подобные примеры, продолжает обозреватель.
В 1990-е годы американцы восточноевропейского происхождения подстегнули пагубную политику расширения НАТО до границ России, что нарушало многочисленные заверения, данные Москве. Недавняя поездка президента Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировала, что демократы, как и республиканцы, готовы позволить Саудовской Аравии и Израилю контролировать политику США в регионе
Даг Бэндоу
Американский писатель, научный сотрудник Института Катона
Правительство США не должно повторять эти ошибки, позволяя Киеву устанавливать свою внешнеполитическую повестку. Автор считает, что Вашингтону необходимо оказывать помощь киевскому режиму, но только такую, которая не идёт в разрез с интересами самих США. Нельзя поддерживать любые цели и стратегии, которые угодны Киеву, предупреждает он.
В качестве примера Бэндоу приводит звучавшие ранее в ходе конфликта требования главы киевского режима Владимира Зеленского к США о введении "бесполётной зоны" над Украиной. Соглашаться на это требование было бы, практически, объявлением войны России, поскольку означало бы столкновение американских сил с российской авиацией и ПВО.
Конечно, киевский режим устроило бы такое развитие событий, отмечает автор, однако Украина не так важна для США, чтобы из-за неё устраивать военное столкновение с ядерной державой.
"Вашингтон должен определить степень своей поддержки и свои финальные цели. Киев волен ставить любые цели, но Америка и Европа не обязаны их поддерживать", - резюмирует автор.