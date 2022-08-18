https://ukraina.ru/20220818/1037793789.html

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС - 18.08.2022 Украина.ру

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС

Киев планирует осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2022-08-18T09:36

2022-08-18T09:36

2022-08-18T09:36

антониу гутерреш

провокация

запорожская аэс

новости

минобороны рф

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"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", - заявил Конашенков.По данным ведомства, украинские войска планируют нанесение артударов по территории ЗАЭС с огневых позиций в Никополе.В Минобороны подчеркнули, что тяжелых вооружений ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет.Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана. Стороны планируют обсудить шаги для прекращения конфликта на Украине "за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".По данным СМИ, после встречи глава ООН планирует посетить Одессу и отправиться в Стамбул, где посетит Совместный координационный центр по безопасному вывозу зерна с Украины.Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что главной темой визита генсека ООН на Украину станет реализация соглашений по экспорту продовольствия, а также будут подняты темы ситуации вокруг Запорожской АЭС и обстрела СИЗО в Еленовке.Ранее в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обвинил ООН и лично Гутерриша в том, что Организация Объединенных Наций игнорирует факт обстрелов Запорожской АЭС киевским режимом.Он напомнил, что АЭС находится на левом берегу Днепра, а на правом берегу - территория, контролируемая Украиной. Там находятся такие населенные пункты как Никополь, Марганец, Томаковка и т.д. Именно оттуда наносятся удары всеми видами вооружений, отметил Рогов.

https://ukraina.ru/20220817/1037785540.html

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антониу гутерреш, провокация, запорожская аэс, новости, минобороны рф