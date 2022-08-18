Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха - 18.08.2022 Украина.ру
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Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха
Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха - 18.08.2022 Украина.ру
Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха
Цитата из песни Сергея Шнурова "русский - это новый еврей" на сто процентов соответствует новым реалиям мировой политики, считает писатель Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-18T04:30
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украина
нацизм
рейх
новости
евреи
русские
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По словам писателя, действующие практики Украины и Запада — это воспроизведение практики Третьего рейха, причем в мельчайших деталях. Стариков напомнил, что Украина еще до начала специальной военной операции осуществляла геноцид, уничтожение людей, начиная с 2014 года, по этническому признаку. По мнению писателя, все это - копирование практики Третьего рейха, в котором население разделялось на арийцев и унтерменшей. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220324/1033606976.html
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украина, нацизм, рейх, новости, евреи, русские
Украина, нацизм, Рейх, Новости, евреи, русские

Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха

04:30 18.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкП/к организаторов митинга на Поклонной горе
П/к организаторов митинга на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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Цитата из песни Сергея Шнурова "русский - это новый еврей" на сто процентов соответствует новым реалиям мировой политики, считает писатель Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам писателя, действующие практики Украины и Запада — это воспроизведение практики Третьего рейха, причем в мельчайших деталях.
В чем, помимо уничтожения людей, идеологический смысл Третьего рейха? Есть нация, есть виды людей, которые виноваты, потому что они уже есть, причем виноваты все вместе, начиная от маленьких детей-младенцев, заканчивая стариками. Виноваты они в том, что германская нация плохо развивается, что экономика у нее была, что предали в Первую мировую войну и т. д.
Николай Стариков
Писатель
Стариков напомнил, что Украина еще до начала специальной военной операции осуществляла геноцид, уничтожение людей, начиная с 2014 года, по этническому признаку.

Люди, живущие на Донбассе, постоянно называются сепарами, я уж не буду повторять весь этот ужас. Посмотрите, они мины "Лепесток" разбрасывают на улицах городов. И совесть у них не болит — потому что "это не люди, ну подорвутся дети, старики, ничего страшного в этом нет.

Николай Стариков
Писатель
По мнению писателя, все это - копирование практики Третьего рейха, в котором население разделялось на арийцев и унтерменшей.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 21:00Спецоперация
Военный эксперт рассказал, как Украина копирует стратегию Третьего РейхаСтратегия украинских Вооруженных сил во время спецоперации схожа с той, которую использовали германские нацисты, сказал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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