Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха
Цитата из песни Сергея Шнурова "русский - это новый еврей" на сто процентов соответствует новым реалиям мировой политики, считает писатель Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам писателя, действующие практики Украины и Запада — это воспроизведение практики Третьего рейха, причем в мельчайших деталях.
В чем, помимо уничтожения людей, идеологический смысл Третьего рейха? Есть нация, есть виды людей, которые виноваты, потому что они уже есть, причем виноваты все вместе, начиная от маленьких детей-младенцев, заканчивая стариками. Виноваты они в том, что германская нация плохо развивается, что экономика у нее была, что предали в Первую мировую войну и т. д.
Стариков напомнил, что Украина еще до начала специальной военной операции осуществляла геноцид, уничтожение людей, начиная с 2014 года, по этническому признаку.
Люди, живущие на Донбассе, постоянно называются сепарами, я уж не буду повторять весь этот ужас. Посмотрите, они мины "Лепесток" разбрасывают на улицах городов. И совесть у них не болит — потому что "это не люди, ну подорвутся дети, старики, ничего страшного в этом нет.
По мнению писателя, все это - копирование практики Третьего рейха, в котором население разделялось на арийцев и унтерменшей.
24 марта, 21:00СпецоперацияВоенный эксперт рассказал, как Украина копирует стратегию Третьего РейхаСтратегия украинских Вооруженных сил во время спецоперации схожа с той, которую использовали германские нацисты, сказал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру
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