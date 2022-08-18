https://ukraina.ru/20220818/1037735617.html

Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха

Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха - 18.08.2022 Украина.ру

Стариков рассказал, как Украина копирует практики Третьего рейха

Цитата из песни Сергея Шнурова "русский - это новый еврей" на сто процентов соответствует новым реалиям мировой политики, считает писатель Николай Стариков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-18T04:30

2022-08-18T04:30

2022-08-18T04:30

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По словам писателя, действующие практики Украины и Запада — это воспроизведение практики Третьего рейха, причем в мельчайших деталях. Стариков напомнил, что Украина еще до начала специальной военной операции осуществляла геноцид, уничтожение людей, начиная с 2014 года, по этническому признаку. По мнению писателя, все это - копирование практики Третьего рейха, в котором население разделялось на арийцев и унтерменшей. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220324/1033606976.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, нацизм, рейх, новости, евреи, русские