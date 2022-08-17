https://ukraina.ru/20220817/1037785540.html

Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом - 17.08.2022 Украина.ру

Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 17 августа прибыл во Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщили в офисе ООН

2022-08-17T17:28

2022-08-17T17:28

2022-08-17T17:28

владимир зеленский

эрдоган

львов

новости

оон

зерно

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Стороны планируют обсудить шаги для прекращения конфликта на Украине "за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".По данным СМИ, после встречи глава ООН планирует посетить Одессу и отправиться в Стамбул, где посетит Совместный координационный центр по безопасному вывозу зерна с Украины.Представителя генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что главной темой визита генсека ООН на Украину станет реализация соглашений по экспорту продовольствия, а также будут подняты темы ситуации вокруг Запорожской АЭС и обстрела СИЗО в Еленовке.Ранее в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал, почему для турецких властей так важно украинское зерно. Турция сейчас выстраивает свои отношения с соседями как отношения регионального лидера, отметил он. Для того, чтобы выстроить отношения со странами Африки и Азии, чрезвычайно нужно зерно. Важно не то, что Турция заработает на этих продажах, важно то, кому Турция продаст это зерно, полагает Царев.

https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, эрдоган, львов, новости, оон, зерно