https://ukraina.ru/20220817/1037735349.html

"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"

Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"

"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил в интервью Украина.ру для чего Киеву нужна техногенная катастрофа на освобожденной территории Запорожской области

2022-08-17T08:15

2022-08-17T08:15

2022-08-17T08:15

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украина

владимир рогов

запорожская аэс

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После того, как Владимир Зеленский и его западные кураторы увидели, как быстро союзные силы взломали непобедимую и невзламываемую, как нам говорили, систему обороны из миллионов тонн железобетона в Авдеевке, в Марьинке в ДНР, в Киеве засуетились, считает Рогов. Он считает, что провокациями на ЗАЭС власти Украины пытаются поставить на паузу освобождение и боевые действия на оставшейся части Запорожской области.При этом Рогов напомнил, как украинские власти отдали приказ сбить малазийский Боинг-777 в 2014 году, чтобы остановить армию ДНР, которая тогда перемалывала боевиков Петра Порошенко.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220814/1037619505.html

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новости, украина, владимир рогов, запорожская аэс