Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
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"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил в интервью Украина.ру для чего Киеву нужна техногенная катастрофа на освобожденной территории Запорожской области
2022-08-17T08:15
2022-08-17T08:15
новости
украина
владимир рогов
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После того, как Владимир Зеленский и его западные кураторы увидели, как быстро союзные силы взломали непобедимую и невзламываемую, как нам говорили, систему обороны из миллионов тонн железобетона в Авдеевке, в Марьинке в ДНР, в Киеве засуетились, считает Рогов. Он считает, что провокациями на ЗАЭС власти Украины пытаются поставить на паузу освобождение и боевые действия на оставшейся части Запорожской области.При этом Рогов напомнил, как украинские власти отдали приказ сбить малазийский Боинг-777 в 2014 году, чтобы остановить армию ДНР, которая тогда перемалывала боевиков Петра Порошенко.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220814/1037619505.html
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новости, украина, владимир рогов, запорожская аэс
Новости, Украина, Владимир Рогов, Запорожская АЭС

"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"

08:15 17.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил в интервью Украина.ру для чего Киеву нужна техногенная катастрофа на освобожденной территории Запорожской области
После того, как Владимир Зеленский и его западные кураторы увидели, как быстро союзные силы взломали непобедимую и невзламываемую, как нам говорили, систему обороны из миллионов тонн железобетона в Авдеевке, в Марьинке в ДНР, в Киеве засуетились, считает Рогов.
Он считает, что провокациями на ЗАЭС власти Украины пытаются поставить на паузу освобождение и боевые действия на оставшейся части Запорожской области.
Зачем это делается? Для того, чтобы остановить наступление союзных сил на Донбассе, в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Чтобы прекратить освобождение постукраинского пространства от власти шайки наркоманов-нацистов, внешней оккупации и этой всей мерзости, которая там пока еще царит.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
При этом Рогов напомнил, как украинские власти отдали приказ сбить малазийский Боинг-777 в 2014 году, чтобы остановить армию ДНР, которая тогда перемалывала боевиков Петра Порошенко.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 08:00
Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия Российское командование в Донбассе мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
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09:56Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
09:43Военный эксперт объяснил, как Россия будет останавливать наступление ВСУ под Николаевом
09:20Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
09:00Покушение на Крымский мост, тяжелое положение ВСУ. Главное на Украине на утро 17 августа
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08:45Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались
08:30"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
08:25На Украине останавливаются сахарные заводы
08:15"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
08:00Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине
07:50Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий
07:45Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США
07:30Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
07:25Шольц: прямое общение с Путиным является важным
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