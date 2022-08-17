"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил в интервью Украина.ру для чего Киеву нужна техногенная катастрофа на освобожденной территории Запорожской области
После того, как Владимир Зеленский и его западные кураторы увидели, как быстро союзные силы взломали непобедимую и невзламываемую, как нам говорили, систему обороны из миллионов тонн железобетона в Авдеевке, в Марьинке в ДНР, в Киеве засуетились, считает Рогов.
Он считает, что провокациями на ЗАЭС власти Украины пытаются поставить на паузу освобождение и боевые действия на оставшейся части Запорожской области.
Зачем это делается? Для того, чтобы остановить наступление союзных сил на Донбассе, в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Чтобы прекратить освобождение постукраинского пространства от власти шайки наркоманов-нацистов, внешней оккупации и этой всей мерзости, которая там пока еще царит.
При этом Рогов напомнил, как украинские власти отдали приказ сбить малазийский Боинг-777 в 2014 году, чтобы остановить армию ДНР, которая тогда перемалывала боевиков Петра Порошенко.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
14 августа, 08:00Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия Российское командование в Донбассе мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру