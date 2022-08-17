Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037729897.html
Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США
Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США - 17.08.2022 Украина.ру
Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США
Напряжённость в отношениях между США и КНР не столь высока, как между США и РФ, и до разрыва дипотношений дело не дойдёт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2022-08-17T07:45
2022-08-17T07:45
новости
китай
сша
иван лизан
тайвань
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/57/1033685710_0:121:1921:1201_1920x0_80_0_0_4280cd6f8b511bf2cc652eb58950d9c9.jpg
Он напомнил, что даже между США и РФ ещё сохраняются дипломатические отношения, несмотря на военные действия, предпринимаемые Россией против "любимого детища" Вашингтона – киевского режима.Он сказал, что такой кризис, чреватый "прямым столкновением между двумя ядерными державами", будет опасен для всего мира, поэтому необходимо приложить усилия для его предотвращения.На текущем же этапе отношений КНР и США будут "обмениваться мелкими ударами, колкостями", рассказал Лизан.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036814456.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/57/1033685710_79:0:1840:1321_1920x0_80_0_0_3b962e5e346ce2952936a9320ecdfe25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, сша, иван лизан, тайвань, конфликт
Новости, Китай, США, Иван Лизан, Тайвань, конфликт

Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США

07:45 17.08.2022
 
© CC0, PixabayСША Китай
США Китай
© CC0, Pixabay
Читать в
Напряжённость в отношениях между США и КНР не столь высока, как между США и РФ, и до разрыва дипотношений дело не дойдёт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Он напомнил, что даже между США и РФ ещё сохраняются дипломатические отношения, несмотря на военные действия, предпринимаемые Россией против "любимого детища" Вашингтона – киевского режима.

Да, Тайвань в американской иерархии ценностей значительно важнее Украины, но дело настолько далеко не зашло. В какой-то перспективе отдалённой – возможно. Рано или поздно наступит момент, когда Китаю, скорее всего, придется брать Тайвань силой. После этого – возможно, да. (будет существенной обострение между КНР и США – ред.)

Иван Лизан
Иван Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050"
Он сказал, что такой кризис, чреватый "прямым столкновением между двумя ядерными державами", будет опасен для всего мира, поэтому необходимо приложить усилия для его предотвращения.
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 09:22
КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба СШАКитайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом заявил 24 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью газете Financial Times
На текущем же этапе отношений КНР и США будут "обмениваться мелкими ударами, колкостями", рассказал Лизан.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКитайСШАИван ЛизанТайваньконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:56Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
09:43Военный эксперт объяснил, как Россия будет останавливать наступление ВСУ под Николаевом
09:20Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
09:00Покушение на Крымский мост, тяжелое положение ВСУ. Главное на Украине на утро 17 августа
09:00Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"
08:45Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались
08:30"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
08:25На Украине останавливаются сахарные заводы
08:15"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
08:00Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине
07:50Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий
07:45Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США
07:30Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
07:25Шольц: прямое общение с Путиным является важным
07:15Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк
07:07В офисе Зеленского в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост
07:00Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом"
06:45Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа
06:30Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
06:15Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях
Лента новостейМолния