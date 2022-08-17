https://ukraina.ru/20220817/1037729897.html

Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США

Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США - 17.08.2022 Украина.ру

Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США

Напряжённость в отношениях между США и КНР не столь высока, как между США и РФ, и до разрыва дипотношений дело не дойдёт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан

2022-08-17T07:45

2022-08-17T07:45

2022-08-17T07:45

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Он напомнил, что даже между США и РФ ещё сохраняются дипломатические отношения, несмотря на военные действия, предпринимаемые Россией против "любимого детища" Вашингтона – киевского режима.Он сказал, что такой кризис, чреватый "прямым столкновением между двумя ядерными державами", будет опасен для всего мира, поэтому необходимо приложить усилия для его предотвращения.На текущем же этапе отношений КНР и США будут "обмениваться мелкими ударами, колкостями", рассказал Лизан.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036814456.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, иван лизан, тайвань, конфликт