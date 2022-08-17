Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США
© CC0, PixabayСША Китай
© CC0, Pixabay
Напряжённость в отношениях между США и КНР не столь высока, как между США и РФ, и до разрыва дипотношений дело не дойдёт. Об этом рассказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Он напомнил, что даже между США и РФ ещё сохраняются дипломатические отношения, несмотря на военные действия, предпринимаемые Россией против "любимого детища" Вашингтона – киевского режима.
Да, Тайвань в американской иерархии ценностей значительно важнее Украины, но дело настолько далеко не зашло. В какой-то перспективе отдалённой – возможно. Рано или поздно наступит момент, когда Китаю, скорее всего, придется брать Тайвань силой. После этого – возможно, да. (будет существенной обострение между КНР и США – ред.)
Он сказал, что такой кризис, чреватый "прямым столкновением между двумя ядерными державами", будет опасен для всего мира, поэтому необходимо приложить усилия для его предотвращения.
25 июля, 09:22КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба СШАКитайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом заявил 24 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью газете Financial Times
На текущем же этапе отношений КНР и США будут "обмениваться мелкими ударами, колкостями", рассказал Лизан.
Полностью интервью можно прочитать здесь.