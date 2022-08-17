Действия ВСУ в Запорожье курируются не Киевом, а Британией и США - Рогов
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру заявил, что Киев согласовывает все действия с Вашингтоном и Лондоном
По его мнению, провокация по атомной станции осуществляется целенаправленно. У властей есть пока только косвенные того, что все удары наносятся "по приказу США и Британии", и курируются этими странами.
Тот же заместитель главы ГУР, Главного управления разведки режима Зеленского, подтвердил, что никакой из ударов не наносится без согласования с американцами.
Действия согласовываются не только с США, но и Великобританией, отмечает Рогов, поскольку воюют на стороне ВСУ офицеры британских спецслужб и офицеры британской армии, формально ушедшие в отставку или взявшие отпуск.
Любые действия – по обстрелам, по силовой компоненте, по ведению боевых действий - принимаются, утверждаются только британцами и США, или согласовываются с ними, заключает он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
15 августа, 09:50СпецоперацияДепутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского мостаНа переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность уничтожения Крымского моста. Об этом заявил на днях в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко