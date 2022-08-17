Рогов рассказал, кто курирует действия ВСУ в Запорожье
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Действия ВСУ в Запорожье курируются не Киевом, а Британией и США - Рогов
Рогов рассказал, кто курирует действия ВСУ в Запорожье
Действия ВСУ в Запорожье курируются не Киевом, а Британией и США - Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру заявил, что Киев согласовывает все действия с Вашингтоном и Лондоном
2022-08-17T05:45
2022-08-17T05:45
новости
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
сша
британцы
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По его мнению, провокация по атомной станции осуществляется целенаправленно. У властей есть пока только косвенные того, что все удары наносятся "по приказу США и Британии", и курируются этими странами.Действия согласовываются не только с США, но и Великобританией, отмечает Рогов, поскольку воюют на стороне ВСУ офицеры британских спецслужб и офицеры британской армии, формально ушедшие в отставку или взявшие отпуск.Любые действия – по обстрелам, по силовой компоненте, по ведению боевых действий - принимаются, утверждаются только британцами и США, или согласовываются с ними, заключает он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220815/1037656657.html
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новости, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, сша, британцы
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, США, британцы

Действия ВСУ в Запорожье курируются не Киевом, а Британией и США - Рогов

05:45 17.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру заявил, что Киев согласовывает все действия с Вашингтоном и Лондоном
По его мнению, провокация по атомной станции осуществляется целенаправленно. У властей есть пока только косвенные того, что все удары наносятся "по приказу США и Британии", и курируются этими странами.
Тот же заместитель главы ГУР, Главного управления разведки режима Зеленского, подтвердил, что никакой из ударов не наносится без согласования с американцами.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Действия согласовываются не только с США, но и Великобританией, отмечает Рогов, поскольку воюют на стороне ВСУ офицеры британских спецслужб и офицеры британской армии, формально ушедшие в отставку или взявшие отпуск.
Любые действия – по обстрелам, по силовой компоненте, по ведению боевых действий - принимаются, утверждаются только британцами и США, или согласовываются с ними, заключает он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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