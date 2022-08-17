Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса - 17.08.2022 Украина.ру
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Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса
Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса - 17.08.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса
Всего на изюмско-славянском направлении со стороны Союза добровольцев Донбасса (СДД) воюет один отряд и один батальон, другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей, сказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-17T04:45
2022-08-17T04:45
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Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, силы РФ настолько активно уничтожают противника в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.Он рассказал, что члены Союза воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР/ЛНР.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037667516.html
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сдд, новости, россия, украина
СДД, Новости, Россия, Украина

Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса

04:45 17.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Всего на изюмско-славянском направлении со стороны Союза добровольцев Донбасса (СДД) воюет один отряд и один батальон, другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей, сказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Александр Бородай в интервью Украина.ру
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, силы РФ настолько активно уничтожают противника в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.
Всего на изюмско-славянском направлении у нас действует один отряд и один батальон. Другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей бывшей Украины. Так что география у СДД расширилась.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
Он рассказал, что члены Союза воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР/ЛНР.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Александр Максименко
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