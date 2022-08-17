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Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса
Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса - 17.08.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса
Всего на изюмско-славянском направлении со стороны Союза добровольцев Донбасса (СДД) воюет один отряд и один батальон, другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей, сказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-17T04:45
2022-08-17T04:45
2022-08-17T04:45
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Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, силы РФ настолько активно уничтожают противника в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.Он рассказал, что члены Союза воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР/ЛНР.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037667516.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сдд, новости, россия, украина
Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса
Всего на изюмско-славянском направлении со стороны Союза добровольцев Донбасса (СДД) воюет один отряд и один батальон, другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей, сказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Александр Бородай в интервью Украина.ру