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Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса

Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса - 17.08.2022 Украина.ру

Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса

Всего на изюмско-славянском направлении со стороны Союза добровольцев Донбасса (СДД) воюет один отряд и один батальон, другие подразделения, отряды и батальоны действуют на территории Запорожской и Херсонской областей, сказал депутат Государственной Думы и руководитель СДД Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-17T04:45

2022-08-17T04:45

2022-08-17T04:45

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Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об успехах союзных войск на изюмско-славянском направлении. По его словам, силы РФ настолько активно уничтожают противника в "Шервудском лесу", что они даже не успевают сдаться.Он рассказал, что члены Союза воюют по всей протяженности фронта в самых разных силовых структурах, как РФ, так и в ДНР/ЛНР.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037667516.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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