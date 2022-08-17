Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции
Санкции стран Запада не нанесли существенного ущерба российской нефтегазовой отрасли, однако не все направления отечественной промышленности выдерживают их так успешно. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
"Есть отдельные специфические проблемы — это санкции против российской металлургии, сократился экспорт металлов, пока не перестроился на азиатские рынки полноценно, поэтому — да, есть ряд отраслей, где мы действительно просели, и поступления в бюджет от металлургии сократились", - признал он.
Экономист добавил, что правительство пытается решить возникающие в отраслях промышленности страны из-за санкций проблемы.
29 июля, 07:15"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкцийТот факт, что седьмой пакет санкций против РФ не содержит дополнительных мер, ограничивающих поставки российских энергоносителей, не означает, что можно расслабляться. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
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