Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037716363.html
Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции
Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции - 17.08.2022 Украина.ру
Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции
Санкции стран Запада не нанесли существенного ущерба российской нефтегазовой отрасли, однако не все направления отечественной промышленности выдерживают их так успешно. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-17T05:00
2022-08-17T05:00
новости
санкции
игорь юшков
металлургия
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/39/1033723971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af84174747e6c7f88cef5913349e1d43.jpg
Экономист добавил, что правительство пытается решить возникающие в отраслях промышленности страны из-за санкций проблемы.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220729/1036962035.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/39/1033723971_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_83a71ea9c6503acf6571ff42ea58be5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкции, игорь юшков, металлургия, бюджет
Новости, Санкции, Игорь Юшков, металлургия, бюджет

Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции

05:00 17.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Санкции стран Запада не нанесли существенного ущерба российской нефтегазовой отрасли, однако не все направления отечественной промышленности выдерживают их так успешно. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

"Есть отдельные специфические проблемы — это санкции против российской металлургии, сократился экспорт металлов, пока не перестроился на азиатские рынки полноценно, поэтому — да, есть ряд отраслей, где мы действительно просели, и поступления в бюджет от металлургии сократились", - признал он.

Экономист добавил, что правительство пытается решить возникающие в отраслях промышленности страны из-за санкций проблемы.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 07:15
"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкцийТот факт, что седьмой пакет санкций против РФ не содержит дополнительных мер, ограничивающих поставки российских энергоносителей, не означает, что можно расслабляться. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСанкцииИгорь Юшковметаллургиябюджет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа
06:30Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
06:15Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях
06:00Юшков рассказал, куда делся российский мазут, от которого отказались в США
05:45Действия ВСУ в Запорожье курируются не Киевом, а Британией и США - Рогов
05:30"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ
05:15"Если всё перечислять, места не хватит": Рогов призвал провести операцию "Гласность"
05:00Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции
04:45Бородай рассказал, где сейчас действуют члены Союза добровольцев Донбасса
04:30Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ
04:15Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось
04:00"Реактор в безопасности": Рогов рассказал, какая часть Запорожской АЭС наиболее уязвима
22:04Платежеспособность гривны рухнет минимум в два раза, и это оптимистичный сценарий
21:48Украинцам советуют перебираться на освобожденные территории
21:40Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области
21:16В Херсоне появятся банковские карты российских банков
21:00Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
20:58Делегации МАГАТЭ советуют ехать на Запорожскую АЭС через Россию
20:48Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки
20:23Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники"
Лента новостейМолния