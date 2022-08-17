Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции

"Не время расслабляться": экономист высказался по поводу "вызывающих улыбку" санкций Тот факт, что седьмой пакет санкций против РФ не содержит дополнительных мер, ограничивающих поставки российских энергоносителей, не означает, что можно расслабляться. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Александр Дудчак