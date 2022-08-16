Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США - 16.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США
Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США - 16.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США
ВС РФ нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к HIMARS`ам – это очень серьезный успех. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T17:16
2022-08-16T17:16
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Эксперт отметил, что 300 снарядов – это много, потому что один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов, а залп из шести снарядов — почти миллион.Для более эффективного уничтожения американских РСЗО нам нужно гораздо больше беспилотников. Они должны засекать, обнаруживать позицию и наносить по ним удары. Они должны работать против HIMARS`ов и против зенитно-ракетных комплексов, заключил собеседник издания.
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новости, всу, россия, сша
Новости, ВСУ, Россия, США

Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США

17:16 16.08.2022
 
© infosmi.netЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© infosmi.net
Читать в
ВС РФ нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к HIMARS`ам – это очень серьезный успех. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что 300 снарядов – это много, потому что один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов, а залп из шести снарядов — почти миллион.
"Поэтому 300 снарядов — это очень много, потому что снаряды дорогие и используются для точечных задач, поэтому потеря такого количества ракет — это серьезный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им эти ракеты", - указал Кнутов.
Для более эффективного уничтожения американских РСЗО нам нужно гораздо больше беспилотников. Они должны засекать, обнаруживать позицию и наносить по ним удары. Они должны работать против HIMARS`ов и против зенитно-ракетных комплексов, заключил собеседник издания.
 
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