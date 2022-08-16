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Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США

Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США - 16.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США

ВС РФ нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Черкасской области и уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к HIMARS`ам – это очень серьезный успех. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T17:16

2022-08-16T17:16

2022-08-16T17:16

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Эксперт отметил, что 300 снарядов – это много, потому что один снаряд HIMARS стоит 50 тысяч долларов, а залп из шести снарядов — почти миллион.Для более эффективного уничтожения американских РСЗО нам нужно гораздо больше беспилотников. Они должны засекать, обнаруживать позицию и наносить по ним удары. Они должны работать против HIMARS`ов и против зенитно-ракетных комплексов, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, сша