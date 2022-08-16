Константин Сивков: с взятием Николаева проблем быть не должно - 16.08.2022 Украина.ру
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Константин Сивков: с взятием Николаева проблем быть не должно
Константин Сивков: с взятием Николаева проблем быть не должно - 16.08.2022 Украина.ру
Константин Сивков: с взятием Николаева проблем быть не должно
Наступление на Николаев не должно вызвать особых проблем, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-16T07:30
2022-08-16T07:30
константин сивков
эксперт
николаев
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По мнению эксперта, с наступлением на Николаев не должно быть проблем, поскольку вокруг города пока нет серьезных укрепрайонов. С другой стороны, их уже начали создавать, однако, по информации Сивкова, в основном эти укрепрайоны – это жилые дома и промзоны.Эксперт также подчеркнул, что российская армия уже получила необходимый опыт штурма промзон.Эксперт добавил, что сложностей, аналогичных тем, с которыми столкнулась российская армия при взятии Мариуполя, не было. С другой стороны, российскаяПо мнению Сивкова, именно наличие мирных жителей в Николаеве заставит Россию форсировать усилия по освобождению города.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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константин сивков, эксперт, николаев, сво, новости
Константин Сивков, эксперт, Николаев, СВО, Новости

Константин Сивков: с взятием Николаева проблем быть не должно

07:30 16.08.2022
 
© Public domainНиколаев
Николаев
© Public domain
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Наступление на Николаев не должно вызвать особых проблем, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению эксперта, с наступлением на Николаев не должно быть проблем, поскольку вокруг города пока нет серьезных укрепрайонов. С другой стороны, их уже начали создавать, однако, по информации Сивкова, в основном эти укрепрайоны – это жилые дома и промзоны.
Николаев – это крупный центр. Я полагаю, что в качестве узла сопротивления использован будет Николаевский судостроительный завод. Там имеются эллинги, на которых линкоры, авианосцы строили... Поэтому эту промзону придется брать.
Константин Сивков
Военный эксперт
Эксперт также подчеркнул, что российская армия уже получила необходимый опыт штурма промзон.
Судя по тому, как быстро наши взяли промзону в Соледаре, в свое время - в Северодонецке, в Лисичанске – я думаю, что решим эти задачи. Уже наши умеют брать (промзоны – Ред.), кроме того, я так понимаю, сопротивление со стороны ВСУ все время снижается. Потому что, если мы такую промзону в районе Мариуполя брали очень долго, то тут все решалось в течение одного-двух дней.
Константин Сивков
Военный эксперт
Эксперт добавил, что сложностей, аналогичных тем, с которыми столкнулась российская армия при взятии Мариуполя, не было. С другой стороны, российская

Я полагаю, что здесь не будет больших проблем. Проблемы будут, но они не будут такими сложными, как это было в Мариуполе. Хотя крупные населенные пункты с высотными домами, такие как Николаев – конечно, сложно будет взять.

С другой стороны, мы можем спокойно изолировать этот город, окружить, отрезать от систем снабжения, и потихонечку потом добивать. Конечно, надо понимать, что возникнет проблема обеспечения жизнедеятельности мирных граждан. Это будет проблема.

Константин Сивков
Военный эксперт
По мнению Сивкова, именно наличие мирных жителей в Николаеве заставит Россию форсировать усилия по освобождению города.
12 августа, 16:03
Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве Власти Николаева говорили и о закрытии города, и о зачистке "пророссийской агентуры", потому что прекрасно знают, что значительная часть города настроена лояльно к России и ждет освобождения от киевского режима. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Константин СивковэкспертНиколаевСВОНовости
 
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