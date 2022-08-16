Константин Сивков: с взятием Николаева проблем быть не должно

Я полагаю, что здесь не будет больших проблем. Проблемы будут, но они не будут такими сложными, как это было в Мариуполе. Хотя крупные населенные пункты с высотными домами, такие как Николаев – конечно, сложно будет взять.

С другой стороны, мы можем спокойно изолировать этот город, окружить, отрезать от систем снабжения, и потихонечку потом добивать. Конечно, надо понимать, что возникнет проблема обеспечения жизнедеятельности мирных граждан. Это будет проблема.