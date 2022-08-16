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Рогов объяснил, почему Запорожской области тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР

Почему Запорожью тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР

Рогов объяснил, почему Запорожской области тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, почему 70% Запорожской области все еще находятся в серой зоне и как региону оттуда выйти

2022-08-16T05:30

2022-08-16T05:30

2022-08-16T05:30

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По его мнению, и Донецк, и Луганск, и Херсон стремятся вернуться в "родную гавань", при этом каждый из этих регионов идет в своем темпе. Рогов отметил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html

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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, признание, россия