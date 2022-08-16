Почему Запорожью тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР
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Рогов объяснил, почему Запорожской области тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР
Почему Запорожью тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР
Рогов объяснил, почему Запорожской области тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, почему 70% Запорожской области все еще находятся в серой зоне и как региону оттуда выйти
2022-08-16T05:30
2022-08-16T05:30
новости
украина
владимир рогов
запорожская область
признание
россия
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По его мнению, и Донецк, и Луганск, и Херсон стремятся вернуться в "родную гавань", при этом каждый из этих регионов идет в своем темпе. Рогов отметил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html
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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, признание, россия
Новости, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, признание, Россия

Рогов объяснил, почему Запорожской области тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР

05:30 16.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, почему 70% Запорожской области все еще находятся в серой зоне и как региону оттуда выйти
По его мнению, и Донецк, и Луганск, и Херсон стремятся вернуться в "родную гавань", при этом каждый из этих регионов идет в своем темпе.
Естественно, мы хотим это сделать как можно быстрее. Нам в какой-то степени чуть тяжелее, потому что у нас нет выстроенной государственной системы и, естественно, есть проблемы. Все-таки, ДНР-ЛНР – это признанные народные республики.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Рогов отметил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на УкраинеОбстрелы Запорожской АЭС угрожают не только Украине и России, но и всей Европе. В Запорожской области решили провести референдум о воссоединении с Россией
 
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