Рогов объяснил, почему Запорожской области тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, почему 70% Запорожской области все еще находятся в серой зоне и как региону оттуда выйти
По его мнению, и Донецк, и Луганск, и Херсон стремятся вернуться в "родную гавань", при этом каждый из этих регионов идет в своем темпе.
Естественно, мы хотим это сделать как можно быстрее. Нам в какой-то степени чуть тяжелее, потому что у нас нет выстроенной государственной системы и, естественно, есть проблемы. Все-таки, ДНР-ЛНР – это признанные народные республики.
Рогов отметил, что 70% территорий Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, но пока не стали частью России, находятся в серой зоне. Поэтому жители стремятся "выпрыгнуть" из этой зоны как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав России, домой, заключил он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.