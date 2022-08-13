https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html

Герман Клименко о том, чей Яндекс, что с Youtube/Rutube и чем опасны халявные VPN-сервисы

Герман Клименко о том, чей Яндекс, что с Youtube/Rutube и чем опасны халявные VPN-сервисы - 13.08.2022 Украина.ру

Герман Клименко о том, чей Яндекс, что с Youtube/Rutube и чем опасны халявные VPN-сервисы

Украина.ру, 13.08.2022

2022-08-13T10:05

2022-08-13T10:05

2022-08-13T11:34

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Хакеры атакуют российские сайты как и ранее, но особой охоты на русских нет, работает все стабильно, кадров в IT-сфере хватает, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко— Герман Сергеевич, Яндекс.Дзен начал оставлять многие новости у себя на сайте, внизу есть ссылка, но большинство трафика остается на Яндексе, и СМИ теряют просмотры. Как нам жить с этим, бороться или мы ничего не можем сделать?— Про политический подтекст я вряд ли смогу что-то сказать. А технологически - агрегаторы сейчас стремятся не отдавать трафик, а внутри у себя потреблять, было несколько истории с Гуглом, да и с Фейсбуком*, кстати. Когда Фейсбук* просто забирал контент, он даже более показательный. Фейсбук*, ссылаясь на то, что люди теряют время на сайтах навигации… Там есть вариант, что просто вы подгружаете в Фейсбук*, они просто вас показывают.У СМИ есть два типа задач, если они хотят охват - это одна история, если посещаемость – другая. И у площадок тоже есть своя цель – сохранить аудиторию, а не просто отдавать. Есть судебные процессы. Есть СМИ, которым нравится такой подход и есть те, которым нет.Фейсбук* в свое время изучали эту историю, она была достаточно плотная, что они генерируют трафик и такой, и такой, какого-то очевидного предпочтения нет. Мне кажется, тут больше дело в позиции самого СМИ.В том, что они больше хотят – статейный охват или трафик. Обычно в новостном издании больше трафикогенерация взаимная, а если статьи, то больше охват, наверное, и распространение. Мы же от телевизора не хотим обратного трафика, мы хотим от него влияния.Площадки ведут себя соответствующим образом, если есть консолидированная позиция СМИ. А если ее нет, то они ведут себя так, как им выгодно. А выгоднее им потреблять трафик внутри себя.Это взаимный конфликт интересов, и агрегаторы делают полезное дело, и СМИ, любая договоренность должна быть выгодна и тем, и этим. Если мы посмотрим судебные процессы у Гугла, там тоже своя достаточно большая история. СМИ могут предъявлять чуждые для нас претензии.Мёрдок вроде, не помню точно, обвинял тогда Гугл в том, что он сразу дает трафик на странички контента, люди их читают и уходят. То есть, вместо того, что, чтобы приходить и читать все СМИ - пришли, прочитали новость и ушли.То есть это такая история про персонализированное СМИ, мы же живем в эпоху некоторой персонализации. Хотя мы все привыкли, как СМИ, что размещаем материалы так, чтобы люди и это читали, и это. Вот были судебные процессы, по которым Гугл значительные суммы согласился выплачивать, по-моему, речь про австралийские СМИ. Гугл несколько процессов проиграл, и урегулировал вопрос выплатой.Его обвиняли не в том, что себе забирает, а в том, что дает трафик, по сути, как "Ньюс-Яндекс". Не на СМИ, а на конкретную страничку. То есть они уменьшают доходы СМИ от рекламы. Тут вопросов очень много. Мы слишком увязаны, как и в любом бизнесе, и любое решение в пользу кого-то, оно кого-то другого ущемляет.Здесь мне кажется, это вопрос традиций в каждой стране. Когда мы приводили как пример ситуацию с Гуглом, многие СМИ не понимали в чем проблема, потому что, дают же трафик, и счастье. То есть прямого ответа на ваш вопрос нет, я сейчас говорю про технологическую сторону, политическая может зависеть от разных историй. А технологическая история - там варианты выбираются исходя из того, что кому нравится. Есть вот там СМИ-2, там гоняют трафик и все, люди бегают по сайтам и суетятся, читают или не читают, это другой вопрос. А кто-то хочет, чтобы дочитывали до конца. То есть, сама проблема есть.Раньше Яндекс занимался только раздачей трафика, его все за это любили, он подмешивал "Дзен", сейчас непонятно, кто там рулит новостями, вроде Вконтакте сейчас, мы не знаем. Но если брать гипотезу, что там Яндекс, то логично испробовать метод, как и других игроков рынка - забирать трафик себе. Хотя, мы понимаем, что у СМИ особого выбора нет, будут соглашаться, видимо.— Да, я видел, как работает это СМИ-2, надо несколько раз нажимать, пока дойдешь до статьи.— Люди заходят, кликают и кликают. Ну, методов же много продвижения, цель разная. У нас есть варианты и бесплатные и платные. Просто раньше Яндекс не пользовался этой методологией. А особенно "Ньюс-Яндекс" не брал ничего, он просто отдавал трафик. Видимо, сейчас идет время монетизации, поэтому они стараются удержать аудиторию и получить хоть что-то себе причитающееся.— Журналистам что-то надо делать? Дайте совет.— У меня СМИ своего нет, только агрегаторы. Позиция СМИ мне всегда представлялась очень тяжелой, там затраты на авторов и не очень понятно, как монетизировать. Хорошего совета нет. Давить на Яндекс с просьбой запретить эту историю мне представляется ну как-то сложновато. У них своя позиция, а это должна быть коллективная позиция всех СМИ. Ну как это было с Гуглом, его победили тогда, потому что это была централизованная позиция всех СМИ. Представить себе, что все наши СМИ централизовано встанут... я затрудняюсь представить себе такую историю.— Недавно в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков. Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Не будет ли это инструментом влияния на Россию?— Яндекс сейчас на столько загнан ментально, его со всех сторон колотят, я даже не думаю, что это их идея прикрутить анализ для фейков. Я уверен, что это для них обременение, которое им не нравится. Я их даже понимаю, с технологической точки зрения не моя задача, какой идет контент, за него отвечает журналист, который его написал. Там же все СМИ лицензированы, в Яндексе нет нелицензированных. Ну пусть они отвечают за тот контент, который распространяется.Но у нас есть такая фобия – борьба с фейками, то есть мы, наверное, не доверяем лицензиям, которые дает Роскомнадзор. Я не вижу технологических мощностей для определения фейк или не фейк, у нас еще не так искусственный интеллект развит. С другой стороны, радует, что новостной поток колоссальный. В какие-то острые моменты даже не очень понятно, что фейк, а что нет. Точнее, нет определения этой истории. Затрудняюсь что-то сказать.— Я так понимаю, редакторы переживают, что есть вероятность, что будут блокировать то, что хочет говорить Россия, и оставлять то, чего хочет Запад, ведь зарегистрирована компания не в РФ.— Не совсем так, Яндекс все-таки российская компания, у которой учредитель иностранный, через него уже на биржу выходит, а так Яндекс, давайте скажем честно, выполняет все решения наших судов. Я ни разу не слышал, чтобы у силовиков были претензии по поводу исполнения каких-то решений либо по выдаче данных или еще по каким-то вопросам.Эмоционально мы говорим, что это голландская компания, но в юридическом смысле это российская компания, и истории как с Youtube и Гуглом в данном случае невозможны.— Ситуация с Youtube и Rutube прежняя? Я верно понимаю, что пока первый блокировать не будут, а второй не готов к таким нагрузкам в случае блокировки конкурента, или что-то изменилось сейчас?— По-другому, наверное. Когда Rutube сможет принять весь трафик, тогда, наверное, Youtube и заблокируют.— Пока предпосылок для этого нет?— Все зависит сильно от поставки серверов. Они вроде потихоньку идут, но дополнительной информации нет. Мы не знаем, как обстоят дела в Rutube с закупкой серверов и разработкой. Это непростой софт и там много сейчас всплывет своих задач, я думаю, ничего не меняется.Будут готовы – наверное, у Youtube тогда будут перспективы такие как есть. Вообще непонятно, почему его не заблокировали.— То есть вероятность остается.— Вероятность вообще есть всегда, она гораздо больше чем раньше, 2 года назад и сейчас – разная история.— Говорят, что вот-вот и заблокируют, но этого не происходит.— Фейсбук* тоже никто не ожидал, что заблокируют. Но заблокировали.— Есть ли сейчас массированные атаки на РФ, подкуп айтишников, вирусы? Я читал, что каждый день небольшие есть.— Под атаками DDOS находимся и всегда находились. Современные киберпреступники… "роботы" бегают по сайтам вне зависимости от страны, проверяют, на каких серверах работают разные СМИ и прочее. Проверяют, на какой операционной системе работает, на каком языке, ищут дырочки, было обновление или нет. И дальше уже передается в центр, где вирусописатели...это достаточно конвеерный бизнес.Понятно, что с уходом компаний типа Cisco из России обновление перестало быть автоматическим и перешло в руки сисадминов, где-то на какой-то части видимо оно стало чуть медленнее. И мы иногда имеем факты вскрытия каких-то сайтов или DDOS-ов успешных.Это вот как поисковые роботы бегают, также и эти проверяют, насколько сисадмины ленятся обновлять. И как только не обновили – тут же происходит проникновение. Сказать, чтобы произошло что-то особое – нет. Только вот уход компаний, которые обновления делали. А теперь это зависит от человеческого фактора, это всегда способствует каким-то историям. Для меня ничего не изменилось, мы вот крупная компания, постоянно находимся под DDOS-атаками, которые тестируют нас, так или иначе. Можно сказать, что мода хакеров на Россию есть. О тебе говорят и пишут больше, если ты хакнул какой-то российский сайт, такая мода есть. Это надо признать. Но чтобы что-то стало феерично сложнее – ну, нет. Для профессионалов рынка ничего не изменилось.— Есть ли какие-то цифры, мы успешно отражаем все атаки, или что-то проходит все-таки?— Мы же видим, что почти все работает, вот месяц назад сайт Минстроя упал, но там скорее мудрое слово "фронтэнд", просто подменили картинку, это на мой взгляд не катастрофа. Яндекс работает, все сайты, которые мне известны, трудятся. РБК там закрылись от зарубежного трафика, из-за рубежа не зайти. Вконтакте хватает мощности и на зарубежный трафик.— Получается, атаки есть, украинские сайты тоже атакуют, но у нас все более-менее спокойно.— У нас действительно все более-менее спокойно. Наверное, успешных атак стало больше, но это незначительно. И они бы все равно пришли. В мире нет целенаправленной охоты за русскими, может кто-то и заказывает, но вообще сейчас просто запускается вот эти роботы, ищут уязвимости, которые кому-то попали в руки. Это не связано с территориальными особенностями. Да, может быть на Россию в силу пиара больше внимания стали обращать, но технологически все нормально.— Вы говорили, что бесплатными VPN пользоваться опасно, как тогда нам пользоваться этими сервисами, и есть ли у государства стратегия автономного интернета или помощи пользователям?— Ну VPN нужен там, например, банкам, или компаниям каким-то, это не просто про поход на сайт, который заблокирован Роскомнадзором, это вопрос шифрования данных, проблем нет с этим. Там, где это компаниям нужно специалисты поднимают программное обеспечение, которое открыто, в бесплатном доступе, и настраивают его, там все хорошо. Страдают люди, которые чтобы кино посмотреть, например, ведутся на рекламу про бесплатный VPN, скачивают и дарят свои данные злоумышленникам. Спасает платный VPN, в российском Appstore мы их не можем купить сейчас, но там хорошая проверка софта, я не слышал, чтобы там был дискредитирован VPN. В Google play чуть хуже, но 90% случаев платные софты известных марок решают всё.Но в случае с бесплатным VPN шанс подсадить жучка или потери данных есть. Основная масса страдающих это вот те, кто ведется на рекламу про бесплатный VPN. Есть там бесплатные 6-7 штук, которые спонсируются США, вряд ли они ваши данные не забирают или что-то с ними не делают.А от платных мы хотя бы не ожидаем историй с хищением карточек или вроде того.— Некоторые меры поддержки, которые есть сейчас для наших спецов, они попадают не в ту аудиторию. Сейчас что-то изменилось в этом плане?— Если мы говорим о противодействии Гуглу и зарубежным интернет-ресурсам, нам нужно те, кто умеет работать на международном уровне. А написание софта, ну там не требуется загрузочных решений, таких людей достаточное количество. Все известно. Там модуль подключаешь и все, для этих историй у нас достаточно программистов, как и для того, чтобы написать продукты для мэрии, водоканала и так далее. И сейчас их всех считают за айтишников. Я всегда говорю, что надо поделить айтишников и интернетчиков, VPN– больше айтишная задача.У нас бесконечное количество собственных софтов, но с точки зрения либеральной повестки почему-то считается, что пользоваться отечественным VPN не очень культурно, хотя у нас есть хорошие продукты, не вижу никаких сложностей.— Можете в целом оценить состояние IT-отрасли?— Даже с учетом тех, кто уехали, их много, мы все равно как-то … Вот знаете шахматистов уехало много, но с шахматами у нас в целом все не плохо. В целом мы выглядим достаточно неплохо. Не идеально, как было в СССР, когда мы забирали все призовые места, но в целом мы выглядим неплохо, так исторически сложилось. Может это большое количество математических вузов, может еще что-то.Это неприятно, что столько людей уехали, будет сложнее, но я думаю через несколько лет все возместиться.— За счет чего?— А просто развитие. У нас достаточно. Мы всегда теряли людей, огромный пласт уезжал всегда, на Кипре живут много, "Варгейминг" туда уехал. Мы как-то всегда по миру отправляли, дефицита никогда не было. Не знаю, они как-то сами произрастают.— Есть ли какая-то стратегия РФ по созданию если не автономного интернета, то структуры, которая помогла бы в случае каких-то отключений от интернета сохранить всё в работающим состоянии и жить дальше без потерь?— Вроде никто не собирается. По крайней мере, мы точно не готовим. Есть понятие, Роскомнадзор научился блокировать. А отделяться никто не собирается. Тут и смысла нет в этом.— Вот недавно новость появилась, что Яндекс часть своих процессов по беспилотным автомобилям перевела в Израиль. Это говорит о перемещении компании или это просто решение по узкому направлению и всё?— Тут я знаю примерно, что и вы. Я думаю, что, если вы хотите выйти за рубеж, надо будет делить компанию. То есть, это больше история продвижения. Компания, у которой есть экспертиза и компетенции за рубежом… если раньше можно было в одном лице фигурировать, сейчас надо в двух лицах. Все наблюдают за Яндексом, насколько Запад примет такое разделение. Если не примет, значит, будут что-то еще придумывать. Яндекс пытается, как я понимаю, спасти разработки. Ничего такого необычного там не вижу.— Можно ли как-то описать стратегию, которую будет придерживаться РФ, в какую сторону будет двигаться регулирование сайтов, сервисов?— Глобального ответа не дам. Наш IT-сектор достаточно полноценен, куда будет двигаться государство, сложно предсказать.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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https://ukraina.ru/20220804/1037222230.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Александр Светлов

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