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Западная Украина за минувшую неделю: Ликвидация больниц и облава на таможенников

Западная Украина за минувшую неделю: Ликвидация больниц и облава на таможенников - 30.07.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Ликвидация больниц и облава на таможенников

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T11:05

2022-07-30T11:05

2022-07-30T11:06

эксклюзив

западная украина

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Во Львове, несмотря на военное положение, готовят закрытие и сокращение медицинских учреждений. При этом, как любят говорить чиновники, Львовщина исполняет роль "гуманитарного хаба" для всей Украины.Власти хотят ликвидировать две известные больницы во ЛьвовеНа уходящей неделе трудовой коллектив Клинической больницы Львовской железной дороги официально выступил против передачи этого лечебного учреждения в состав Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. Руководство и персонал железнодорожной больницы уверены, что всё дело в деньгах: общий фонд бюджета университета на 2022 год составляет 27 миллионов гривен, а один лишь зарплатный фонд больницы – 180 миллионов.При этом в больнице считают, что её передача в состав вуза равнозначна ликвидации. Ведь согласно Уставу университета, в его заведениях должны работать только врачи высшей категории. Но в железнодорожной больнице много молодых врачей, не имеющих ни высшей, ни даже первой категории. Кроме того, руководителем, заведующим отделением может являться только врач с учёной степенью – а в больнице они есть только у двух заведующих. Так что все эти специалисты, если не изменить Устав, автоматически остаются без должностей.Но самая главная проблема состоит в том, что второе звено больницы в связи с особенностями железной дороги не имеет пакетов финансирования от Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ). Медуниверситет тоже не имеет механизма получения пакетов НСЗУ, и даже стоматологическая клиника вуза их пока лишена. Как утверждают врачи железнодорожной больницы, они потеряют 8 тысяч пациентов, нуждающихся в постоянной медицинской помощи.Железнодорожная больница неоднократно просилась под крыло мэра Львова Андрея Садового, который был не против. Но еще в июне 2021 года правительство Украины отказало Львовскому горсовету в таком переходе. Сейчас же, в условиях военного положения, Садовой подобной инициативы не проявляет, а советует врачам ехать в Киев и самим чего-то добиваться. Но вероятность изменения позиции киевских властей минимальна. В случае передачи железнодорожной больницы медуниверситету она, конечно, формально останется больницей – но будет совсем другой, менее мощной, с меньшими возможностями и другими специалистами.Учитывая кулуарность и секретность происходящих в сфере здравоохранения процессов, у многих во Львове появляются вопросы к власти. Во-первых, почему до сих пор нет утвержденной стратегии и плана развития госпитального округа Львовской области? И во-вторых, как можно принимать решение о закрытии и сокращении медучреждений в военное время, когда Львовщина, как любят говорить чиновники, играет роль гуманитарного хаба для всей Украины?Эти же вопросы можно задать и в связи с подготовкой к фактической ликвидации ещё одного легендарного медицинского учреждения – Львовской областной детской клинической больницы, больше известной как ОХМАТДЕТ. Проект решения Львовского областного совета по присоединению ОХМАТДЕТа к так называемой "Чернобыльской больнице", о котором стало известно случайно благодаря сливу информации, подготовил профильный департамент Львовской областной военной администрации (ОВА). Подписал документ директор департамента Олег Чемерис, но всем понятно, что за решением стоит губернатор Львовской области Максим Козицкий.Ещё со времен первой попытки ликвидировать таким способом Львовский ОХМАТДЕТ всем хорошо известны аргументы, почему этого делать нельзя. ОХМАТДЕТ – единственная больница, которая принимает и лечит всех детей области. Как пишут местные журналисты, раньше эти дети никому, кроме врачей ОХМАТДЕТа, были не нужны, а сейчас, когда НСЗУ за это платит деньги, вдруг всем понадобились. Именно поэтому ОХМАТДЕТ последовательно выталкивают из этой ниши.Но есть и ещё один важный аргумент за сохранение ОХМАТДЕТа как отдельного лечебного учреждения. Дело в том, что это единственная детская больница во Львове, которая имеет несомненное значение для истории мировой науки, причём только медицинской. В 1928-1935 годах в этой больнице (тогда это был санаторий и госпиталь Общества социального страхования) микробиологическую лабораторию возглавлял польский медик и философ с мировым именем – Людвик Флек.Именно в этот период учёный создал и издал самый известный свой труд – "Как возник и развивался научный факт". И вот вместо того, чтобы почтить память Флека, как это делается по всему миру, и совместно с поляками и другими европейцами превратить больницу в центр развития современных научных традиций, власть Львовской области уничтожает больницу."На самом деле это в некоторой мере равно тому, что она делала с "Кладбищем Орлят", но только в науке" – горько пишут львовские журналисты. Людвик Флек до сих пор не удостоился ни мемориальной доски на здании, где находилась его лаборатория, ни улицы своего имени во Львове, – хотя в этом городе планируют в ближайшее время очередное массовое переименование всевозможных топонимов.Закарпатская таможня получила мздыУходящую неделю сложно назвать благоприятной для закарпатских мытарей. Несколько десятков сотрудников Закарпатской таможни оказались на прицеле у Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины.Так, 28 июля появилась информация о том, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении четырнадцати работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 миллиона гривен. Обвинительные акты направлены в суд, отметили в бюро.В ГБР утверждают, что в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния арестованного ныне оппозиционного политика Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения – легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат – то есть не подакцизный товар. При таможенном оформлении импорта должностные лица таможни "не замечали" подмены, что позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.Работники Закарпатской таможни обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, проинформировала пресс-служба ГБР.А 29 июля уже в СБУ сообщили, что её сотрудники расследуют факты незаконного перемещения через государственную границу большого объёма наличных денежных средств в конце февраля – начале марта этого года. В частности, идет сбор доказательной базы по противоправному вывозу из Украины 28 миллионов долларов США и 1,3 миллиона евро. По имеющейся информации, эти наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены одномоментно через "зеленый коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни.Такой способ вывоза денег противоречит украинскому законодательству, потому что по "зелёному коридору" (без декларирования) можно вывозить не более 10 тысяч долларов США за раз. Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством. Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни, и в местах проживания фигурантов дела, сообщил спикер СБУ Артём Дехтяренко.В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) решается вопрос об объявлении таможенникам подозрения. "В настоящее время продолжается масштабная работа по сбору доказательной базы и привлечению к ответственности всех причастных лиц. Мероприятия по разоблачению схемы проводились сотрудниками Главного управления по противодействию системным угрозам государству СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора" – сказал Дехтяренко в распространённом пресс-службой СБУ видеообращении.Примечательно, что в обоих случаях о задержании или аресте таможенников ничего не сказано – ведь такие ценные работники могут пригодиться, когда с Украины будет убегать очередная волна чиновников и приближенных к ним бизнесменов. С другой стороны, властям нужно хоть немного улучшить имидж Закарпатской таможни, через которую уже вывезли почти миллион тонн украинского зерна. С этим связывают и недавние кадровые перестановки на Закарпатье – смену начальника главка СБУ, руководителя таможни и "префекта" – "смотрящего" за областью по линии президентской партии "Слуга народа".Как заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита 27 июля, на границе Украины в пределах Закарпатья не только удалось обеспечить "зелёные коридоры" для зерна, но и ускорить процесс перемещения агропродукции в ЕС и увеличить объемы таких перевозок. "Этот тип груза является приоритетным, поэтому по упрощенной процедуре зерновозы пропускают в первую очередь. В частности, в пункте пропуска "Ужгород - Вышне Немецке" для них отведена специальная полоса. Таким образом, в страны Евросоюза уже удалось переместить около 900 тысяч тонн агропродукции", – подчеркнул чиновник. Оптимизация зернового экспорта через границы в области стала возможной благодаря комплексному сотрудничеству ОВА с руководством Закарпатской таможни и словацкими и венгерскими партнерами, сказал он.Выгода Европы и Киева от такого ускоренного вывоза украинского зерна очевидна. А что получит от этого само Закарпатье? Своеобразным ответом на этот вопрос стала сессия Закарпатского областного совета, состоявшаяся 28 июля. Там вопросы экспорта зерна через территорию области не обсуждались (хотя ещё пару месяцев движения зерновозов по закарпатским дорогам – и никаких дорог не будет), зато в сессионном зале был торжественно установлен флаг Европейского Союза. Как пафосно заявил губернатор, это символизирует статус кандидата в члены ЕС, который получила Украина 23 июня этого года.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина