https://ukraina.ru/20220813/1037591635.html

Латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна – Носович

Латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна – Носович - 13.08.2022 Украина.ру

Латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна – Носович

Если Латвия провозгласила Россию спонсором терроризма, то она спонсируют РФ, покупая у нее газ, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-08-13T06:45

2022-08-13T06:45

2022-08-13T06:45

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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.По его мнению, с точки зрения логики "латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна, в этом и проблема".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037538839.html

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новости, латвия, россия, терроризм, украина