https://ukraina.ru/20220813/1037591635.html
Латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна – Носович
Латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна – Носович - 13.08.2022 Украина.ру
Латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна – Носович
Если Латвия провозгласила Россию спонсором терроризма, то она спонсируют РФ, покупая у нее газ, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-08-13T06:45
2022-08-13T06:45
2022-08-13T06:45
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латвия
россия
терроризм
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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.По его мнению, с точки зрения логики "латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна, в этом и проблема".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037538839.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, россия, терроризм, украина
Новости, Латвия, Россия, терроризм, Украина
Латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна – Носович
Если Латвия провозгласила Россию спонсором терроризма, то она спонсируют РФ, покупая у нее газ, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".
Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Если она (Латвия - ред.) провозгласила Россию спонсором терроризма, получается, что она спонсируют страну - спонсора терроризма, покупая у нее газ. Сами латвийские политики неоднократно признавали эту логику и отказывались от поставок газа. Страны Евросоюза этот газ реверсом отправляли той же Латвии и другим странам Балтии.
Александр Носович
политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его мнению, с точки зрения логики "латвийскую политику объяснить невозможно, она логически не связна, в этом и проблема".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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