https://ukraina.ru/20220813/1037589001.html

Эксперт назвал Украину страной с неопределенным статусом

Эксперт назвал Украину страной с неопределенным статусом - 13.08.2022 Украина.ру

Эксперт назвал Украину страной с неопределенным статусом

Украина - это страна с неопределенным статусом. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-13T06:00

2022-08-13T06:00

2022-08-13T06:00

новости

украина

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"Границы государственные, после того, как отменено Соглашение о дружбе Украины с Россией - киевский режим его отменил - границы не определены. Это просто пространство какое-то. Как это про Петлюру говорили: в вагоне Директория – под вагоном территория. Территория там, где контролирует Зеленский", - сказал эксперт.В этом же интервью он рассказал, что Запад стал экономить на Украине, так как "можно бесконечно давать деньги киевскому режиму, бесконечно давать вооружение, из них только 30% будет доходить до фронта, будет все разворовываться".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина