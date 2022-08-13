Эксперт назвал Украину страной с неопределенным статусом - 13.08.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал Украину страной с неопределенным статусом
Эксперт назвал Украину страной с неопределенным статусом - 13.08.2022 Украина.ру
Эксперт назвал Украину страной с неопределенным статусом
Украина - это страна с неопределенным статусом. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-13T06:00
2022-08-13T06:00
новости
украина
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"Границы государственные, после того, как отменено Соглашение о дружбе Украины с Россией - киевский режим его отменил - границы не определены. Это просто пространство какое-то. Как это про Петлюру говорили: в вагоне Директория – под вагоном территория. Территория там, где контролирует Зеленский", - сказал эксперт.В этом же интервью он рассказал, что Запад стал экономить на Украине, так как "можно бесконечно давать деньги киевскому режиму, бесконечно давать вооружение, из них только 30% будет доходить до фронта, будет все разворовываться".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, украина
Новости, Украина

Эксперт назвал Украину страной с неопределенным статусом

06:00 13.08.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Украина - это страна с неопределенным статусом. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"Границы государственные, после того, как отменено Соглашение о дружбе Украины с Россией - киевский режим его отменил - границы не определены. Это просто пространство какое-то. Как это про Петлюру говорили: в вагоне Директория – под вагоном территория. Территория там, где контролирует Зеленский", - сказал эксперт.
В этом же интервью он рассказал, что Запад стал экономить на Украине, так как "можно бесконечно давать деньги киевскому режиму, бесконечно давать вооружение, из них только 30% будет доходить до фронта, будет все разворовываться".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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