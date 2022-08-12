https://ukraina.ru/20220812/1037608790.html

ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор

ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор - 12.08.2022 Украина.ру

ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор

Украинские войска оставили поселок Пески, примыкающий к обстреливаемой улице Стратонавтов на северо-западной окраине Донецка. Об этом 12 августа сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия 1"

2022-08-12T16:20

2022-08-12T16:20

2022-08-12T16:20

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В Песках не осталось мирных жителей, район представляет собой укрепления Вооруженных сил Украины. Войскам РФ и ДНР удалось выбить противника из населенного пункта.Противник в последний момент начал перебрасывать на окраину Песок резервы и "цепляться за последние дома". У военнослужащих ВСУ ничего не получилось, заявил Поддубный.

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новости, днр, пески, всу, поддубный