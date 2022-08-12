ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор - 12.08.2022 Украина.ру
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ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор
ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор - 12.08.2022 Украина.ру
ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор
Украинские войска оставили поселок Пески, примыкающий к обстреливаемой улице Стратонавтов на северо-западной окраине Донецка. Об этом 12 августа сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия 1"
2022-08-12T16:20
2022-08-12T16:20
новости
днр
пески
всу
поддубный
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В Песках не осталось мирных жителей, район представляет собой укрепления Вооруженных сил Украины. Войскам РФ и ДНР удалось выбить противника из населенного пункта.Противник в последний момент начал перебрасывать на окраину Песок резервы и "цепляться за последние дома". У военнослужащих ВСУ ничего не получилось, заявил Поддубный.
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новости, днр, пески, всу, поддубный
Новости, ДНР, Пески, ВСУ, Поддубный

ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор

16:20 12.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Украинские войска оставили поселок Пески, примыкающий к обстреливаемой улице Стратонавтов на северо-западной окраине Донецка. Об этом 12 августа сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия 1"
В Песках не осталось мирных жителей, район представляет собой укрепления Вооруженных сил Украины. Войскам РФ и ДНР удалось выбить противника из населенного пункта.
По сути можно констатировать, что Пески украинские власти потеряли
Евгений Поддубный
военный корреспондент ВГТРК
Противник в последний момент начал перебрасывать на окраину Песок резервы и "цепляться за последние дома". У военнослужащих ВСУ ничего не получилось, заявил Поддубный.
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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