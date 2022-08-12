https://ukraina.ru/20220812/1037606427.html
МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку
МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку - 12.08.2022 Украина.ру
МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку
Активисты "Молодой гвардии Единой России" написали письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой осудить военные преступления украинской армии в Донбассе. Текст письма опубликовали 12 августа в Telegram-канале "Единой России"
2022-08-12T16:01
2022-08-12T16:01
2022-08-12T16:01
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Украинские военнослужащие нарушают международные документы, регулирующие правила ведения войны. В частности, ВСУ применяют мины-"лепестки" и фосфорные боеприпасы в Донбассе.Украина создает угрозу для гражданского общества, пишут авторы обращения. ВСУ неоднократно применяли запрещенное оружие и неустановленные химикаты против мирных жителей, заключили авторы письма.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, донецк, мины, донбасс
Новости, ООН, Донецк, мины, Донбасс
МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку
Активисты "Молодой гвардии Единой России" написали письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой осудить военные преступления украинской армии в Донбассе. Текст письма опубликовали 12 августа в Telegram-канале "Единой России"
Украинские военнослужащие нарушают международные документы, регулирующие правила ведения войны. В частности, ВСУ применяют мины-"лепестки" и фосфорные боеприпасы в Донбассе.
"Просим Вас привлечь внимание всех международных общественных организаций к данной ситуации, жестко осудить действия ВСУ и призвать их к ответственности за военные преступления против мирного населения", - говорится в письме.
Украина создает угрозу для гражданского общества, пишут авторы обращения. ВСУ неоднократно применяли запрещенное оружие и неустановленные химикаты против мирных жителей, заключили авторы письма.