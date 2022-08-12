МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку - 12.08.2022 Украина.ру
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МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку
МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку - 12.08.2022 Украина.ру
МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку
Активисты "Молодой гвардии Единой России" написали письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой осудить военные преступления украинской армии в Донбассе. Текст письма опубликовали 12 августа в Telegram-канале "Единой России"
2022-08-12T16:01
2022-08-12T16:01
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Украинские военнослужащие нарушают международные документы, регулирующие правила ведения войны. В частности, ВСУ применяют мины-"лепестки" и фосфорные боеприпасы в Донбассе.Украина создает угрозу для гражданского общества, пишут авторы обращения. ВСУ неоднократно применяли запрещенное оружие и неустановленные химикаты против мирных жителей, заключили авторы письма.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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новости, оон, донецк, мины, донбасс
Новости, ООН, Донецк, мины, Донбасс

МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку

16:01 12.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Активисты "Молодой гвардии Единой России" написали письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой осудить военные преступления украинской армии в Донбассе. Текст письма опубликовали 12 августа в Telegram-канале "Единой России"
Украинские военнослужащие нарушают международные документы, регулирующие правила ведения войны. В частности, ВСУ применяют мины-"лепестки" и фосфорные боеприпасы в Донбассе.
"Просим Вас привлечь внимание всех международных общественных организаций к данной ситуации, жестко осудить действия ВСУ и призвать их к ответственности за военные преступления против мирного населения", - говорится в письме.
Украина создает угрозу для гражданского общества, пишут авторы обращения. ВСУ неоднократно применяли запрещенное оружие и неустановленные химикаты против мирных жителей, заключили авторы письма.
Обстрелянный пивзавод в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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"У украинских политиков праздник". Мины-"лепестки" и обстрелы — как живет Донецк
 
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