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МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку

МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку - 12.08.2022 Украина.ру

МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку

Активисты "Молодой гвардии Единой России" написали письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой осудить военные преступления украинской армии в Донбассе. Текст письма опубликовали 12 августа в Telegram-канале "Единой России"

2022-08-12T16:01

2022-08-12T16:01

2022-08-12T16:01

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Украинские военнослужащие нарушают международные документы, регулирующие правила ведения войны. В частности, ВСУ применяют мины-"лепестки" и фосфорные боеприпасы в Донбассе.Украина создает угрозу для гражданского общества, пишут авторы обращения. ВСУ неоднократно применяли запрещенное оружие и неустановленные химикаты против мирных жителей, заключили авторы письма.

https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html

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2022

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