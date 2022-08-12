https://ukraina.ru/20220812/1037595235.html

Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка"

Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка" - 12.08.2022 Украина.ру

Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка"

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, для чего Украина наносит удары по Запорожской АЭС и как на это... Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T13:20

2022-08-12T13:20

2022-08-12T13:32

видео

ростислав ищенко

украина

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, для чего Украина наносит удары по Запорожской АЭС и как на это должна отвечать Россия, кто и как будет представлять интересы Украины в РФ, как реагировать на антироссийскую истерию на Западе, а также о том, что уже предпринял и что ещё предпримет Китай в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань:00:30 - Украина продолжает наносить удары по Запорожской АЭС. Для чего это делается и каким должен быть ответ России?07:20 – Швейцария предлагает свои услуги в представлении интересов Украины в России: зачем ей это и что это даст сторонам конфликта?10:10 – Антироссийская истерия в Европе: как на это реагировать?14:20 – Откажется ли Европа от санкций против России?17:38 – Как много европейцев готовы заплатить своим комфортом за поддержку Украины?21:12 - Почему Украина хочет высылать из страны даже тех русских, которые выступают против политики России?23:05 – Почему в США решили отсрочить введение таможенных пошлин на товары из Китая?24:51 – Какой эффект имел визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань? Что за этим последует?

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