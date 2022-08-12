Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка" - 12.08.2022 Украина.ру
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Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка"
Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка" - 12.08.2022 Украина.ру
Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка"
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, для чего Украина наносит удары по Запорожской АЭС и как на это... Украина.ру, 12.08.2022
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видео
ростислав ищенко
украина
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, для чего Украина наносит удары по Запорожской АЭС и как на это должна отвечать Россия, кто и как будет представлять интересы Украины в РФ, как реагировать на антироссийскую истерию на Западе, а также о том, что уже предпринял и что ещё предпримет Китай в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань:00:30 - Украина продолжает наносить удары по Запорожской АЭС. Для чего это делается и каким должен быть ответ России?07:20 – Швейцария предлагает свои услуги в представлении интересов Украины в России: зачем ей это и что это даст сторонам конфликта?10:10 – Антироссийская истерия в Европе: как на это реагировать?14:20 – Откажется ли Европа от санкций против России?17:38 – Как много европейцев готовы заплатить своим комфортом за поддержку Украины?21:12 - Почему Украина хочет высылать из страны даже тех русских, которые выступают против политики России?23:05 – Почему в США решили отсрочить введение таможенных пошлин на товары из Китая?24:51 – Какой эффект имел визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань? Что за этим последует?
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видео, ростислав ищенко, украина, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина

Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка"

13:20 12.08.2022 (обновлено: 13:32 12.08.2022)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, для чего Украина наносит удары по Запорожской АЭС и как на это должна отвечать Россия, кто и как будет представлять интересы Украины в РФ, как реагировать на антироссийскую истерию на Западе, а также о том, что уже предпринял и что ещё предпримет Китай в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань:
00:30 - Украина продолжает наносить удары по Запорожской АЭС. Для чего это делается и каким должен быть ответ России?
07:20 – Швейцария предлагает свои услуги в представлении интересов Украины в России: зачем ей это и что это даст сторонам конфликта?
10:10 – Антироссийская истерия в Европе: как на это реагировать?
14:20 – Откажется ли Европа от санкций против России?
17:38 – Как много европейцев готовы заплатить своим комфортом за поддержку Украины?
21:12 - Почему Украина хочет высылать из страны даже тех русских, которые выступают против политики России?
23:05 – Почему в США решили отсрочить введение таможенных пошлин на товары из Китая?
24:51 – Какой эффект имел визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань? Что за этим последует?
 
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