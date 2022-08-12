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Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников

Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников - 12.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников

Если брать всю линию Северск — Соледар — Артемовск — Дзержинск — Славянск — Краматорск, то там находится группировка ВСУ численностью в 40—45 тысяч человек. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T11:15

2022-08-12T11:15

2022-08-12T11:15

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Специалист уточнил, что еще значительная часть сил ВСУ находится под Угледаром, Марьинкой и Великой Новоселкой.Выбранная нами тактика не предусматривает операции на глубокое окружение. Огневое подавление и мини-котлы, которые образуются в результате ошибок украинского командования, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс