Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников - 12.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников
Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников
Если брать всю линию Северск — Соледар — Артемовск — Дзержинск — Славянск — Краматорск, то там находится группировка ВСУ численностью в 40—45 тысяч человек. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T11:15
2022-08-12T11:15
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Специалист уточнил, что еще значительная часть сил ВСУ находится под Угледаром, Марьинкой и Великой Новоселкой.Выбранная нами тактика не предусматривает операции на глубокое окружение. Огневое подавление и мини-котлы, которые образуются в результате ошибок украинского командования, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, донбасс
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс

Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников

11:15 12.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Если брать всю линию Северск — Соледар — Артемовск — Дзержинск — Славянск — Краматорск, то там находится группировка ВСУ численностью в 40—45 тысяч человек. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что еще значительная часть сил ВСУ находится под Угледаром, Марьинкой и Великой Новоселкой.
"Вся эта огромная группировка раскинута по различным направлениям. На некоторых направлениях она потрескивает в силу понесенных потерь, и мы ее давим", - констатировал Рожин.
Выбранная нами тактика не предусматривает операции на глубокое окружение. Огневое подавление и мини-котлы, которые образуются в результате ошибок украинского командования, заключил собеседник издания.
 
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