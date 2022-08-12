https://ukraina.ru/20220812/1037534978.html

"Он разбит": Хроленко рассказал, как войска РФ переламывают авдеевский укрепрайон

"Он разбит": Хроленко рассказал, как войска РФ переламывают авдеевский укрепрайон - 12.08.2022 Украина.ру

"Он разбит": Хроленко рассказал, как войска РФ переламывают авдеевский укрепрайон

Авдеевский укрепрайон – это полоса в 30 километров бетонных укреплений и эту эшелонированную оборону трудно ломать, но он теперь разбит на отдельные огрызающиеся огнем участки, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-08-12T05:45

2022-08-12T05:45

2022-08-12T05:45

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Ранее сообщилось, что 3-я бригада 1-го корпуса Народной милиции ДНР вошла на окраины поселка Зайцево, который имеет стратегические значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Бахмута (Артемовска) с юга.По его словам, сейчас союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон в Донбассе, а дальше до самого Днепра начинаются голые степи.Основные боевые действия организованы как можно более удаленно и бесконтактно, потому что Россия бережет людей, добавил эксперт.Он предположил, что если РФ будет двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам будет по силе освободить всю территорию Донбасса.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html

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2022

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донбасс, авдеевка, новости, россия