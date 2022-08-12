https://ukraina.ru/20220812/1037534978.html
"Он разбит": Хроленко рассказал, как войска РФ переламывают авдеевский укрепрайон
"Он разбит": Хроленко рассказал, как войска РФ переламывают авдеевский укрепрайон - 12.08.2022 Украина.ру
"Он разбит": Хроленко рассказал, как войска РФ переламывают авдеевский укрепрайон
Авдеевский укрепрайон – это полоса в 30 километров бетонных укреплений и эту эшелонированную оборону трудно ломать, но он теперь разбит на отдельные огрызающиеся огнем участки, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-12T05:45
2022-08-12T05:45
2022-08-12T05:45
донбасс
авдеевка
новости
россия
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Ранее сообщилось, что 3-я бригада 1-го корпуса Народной милиции ДНР вошла на окраины поселка Зайцево, который имеет стратегические значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Бахмута (Артемовска) с юга.По его словам, сейчас союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон в Донбассе, а дальше до самого Днепра начинаются голые степи.Основные боевые действия организованы как можно более удаленно и бесконтактно, потому что Россия бережет людей, добавил эксперт.Он предположил, что если РФ будет двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам будет по силе освободить всю территорию Донбасса.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, авдеевка, новости, россия
"Он разбит": Хроленко рассказал, как войска РФ переламывают авдеевский укрепрайон
Авдеевский укрепрайон – это полоса в 30 километров бетонных укреплений и эту эшелонированную оборону трудно ломать, но он теперь разбит на отдельные огрызающиеся огнем участки, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее сообщилось, что 3-я бригада 1-го корпуса Народной милиции ДНР вошла на окраины поселка Зайцево, который имеет стратегические значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Бахмута (Артемовска) с юга.
Мы все прекрасно знаем, что противник там серьезно укрепился за эти восемь лет, начиная с 2014 года. Авдеевский укрепрайон – это полоса в 30 километров бетонных укреплений. Эту эшелонированную оборону достаточно трудно ломать, но союзные силы планомерно ломали этот укрепрайон. Он теперь разбит на отдельные огрызающиеся огнем участки.
Александр Хроленко
военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
По его словам, сейчас союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон в Донбассе, а дальше до самого Днепра начинаются голые степи.
Основные боевые действия организованы как можно более удаленно и бесконтактно, потому что Россия бережет людей, добавил эксперт.
Он предположил, что если РФ будет двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам будет по силе освободить всю территорию Донбасса.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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