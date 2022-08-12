Военный эксперт предположил, как будет освобождаться Славянск

Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска

Тезис о том, что после освобождения Славянска и Краматорска у ВСУ уже не будет крупных оборонительных рубежей и продвижение союзных войск пойдет быстрее, звучит слишком оптимистично. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру