Военный эксперт предположил, как будет освобождаться Славянск - 12.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный эксперт предположил, как будет освобождаться Славянск
Военный эксперт предположил, как будет освобождаться Славянск - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, как будет освобождаться Славянск
После взятия Северска у союзных войск появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-08-12T05:00
2022-08-12T05:00
спецоперация
новости
юрий кнутов
славянск
краматорск
всу
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При этом он указал, что движение на Славянск может осуществляться не только с востока на запад, одновременно может быть сделана попытка отсечь Краматорск от Славянска, чтобы упростить задачу по уничтожению многочисленной славянско-краматорской группировки ВСУ.Далее он ответил на вопрос, будут ли одновременно со Славянском освобождаться Константиновка и Дружковка.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, славянск, краматорск, всу
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, Славянск, Краматорск, ВСУ

Военный эксперт предположил, как будет освобождаться Славянск

05:00 12.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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После взятия Северска у союзных войск появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
При этом он указал, что движение на Славянск может осуществляться не только с востока на запад, одновременно может быть сделана попытка отсечь Краматорск от Славянска, чтобы упростить задачу по уничтожению многочисленной славянско-краматорской группировки ВСУ.
Военнослужащие рембата восстанавливают военную технику в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 10:28
Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и КраматорскаТезис о том, что после освобождения Славянска и Краматорска у ВСУ уже не будет крупных оборонительных рубежей и продвижение союзных войск пойдет быстрее, звучит слишком оптимистично. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Далее он ответил на вопрос, будут ли одновременно со Славянском освобождаться Константиновка и Дружковка.

Всё будет зависеть от конфигурации обороны противника. Если есть возможность обходить не очень крупные объекты обороны, их нужно обходить, чтобы не распылять силы и бить по Славянку концентрированным кулаком.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовСлавянскКраматорскВСУ
 
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