Военный эксперт предположил, как будет освобождаться Славянск
После взятия Северска у союзных войск появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
При этом он указал, что движение на Славянск может осуществляться не только с востока на запад, одновременно может быть сделана попытка отсечь Краматорск от Славянска, чтобы упростить задачу по уничтожению многочисленной славянско-краматорской группировки ВСУ.
2 августа, 10:28Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и КраматорскаТезис о том, что после освобождения Славянска и Краматорска у ВСУ уже не будет крупных оборонительных рубежей и продвижение союзных войск пойдет быстрее, звучит слишком оптимистично. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Далее он ответил на вопрос, будут ли одновременно со Славянском освобождаться Константиновка и Дружковка.
Всё будет зависеть от конфигурации обороны противника. Если есть возможность обходить не очень крупные объекты обороны, их нужно обходить, чтобы не распылять силы и бить по Славянку концентрированным кулаком.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.