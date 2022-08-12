https://ukraina.ru/20220812/1037513664.html

Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций

Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций - 12.08.2022 Украина.ру

Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций

Никаких последствий за нарушение Конвенции о запрете противопехотных мин для Украины не будет, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-12T04:00

2022-08-12T04:00

2022-08-12T04:00

мины

всу

конвенция

военные преступления

украина

спиридон килинкаров

новости

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По мнению экс-депутата, в текущий момент какие-либо обязательства, взятые на себя Украиной, как государством, не имеют никакого значения.Килинкаров отметил, что украинская власть сама не управляет этими процессами, а управляют западные кураторы, и они никакой ответственности нести не будут – до тех пор, пока Киев не сложит оружие.Более того, по мнению политика, впоследствии, когда Украина проиграет, западные политики даже присоединятся к осуждению режима Владимира Зеленского.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037431953.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мины, всу, конвенция, военные преступления, украина, спиридон килинкаров, новости