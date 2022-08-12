https://ukraina.ru/20220812/1037513664.html
Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций
Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций - 12.08.2022 Украина.ру
Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций
Никаких последствий за нарушение Конвенции о запрете противопехотных мин для Украины не будет, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-12T04:00
2022-08-12T04:00
2022-08-12T04:00
мины
всу
конвенция
военные преступления
украина
спиридон килинкаров
новости
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По мнению экс-депутата, в текущий момент какие-либо обязательства, взятые на себя Украиной, как государством, не имеют никакого значения.Килинкаров отметил, что украинская власть сама не управляет этими процессами, а управляют западные кураторы, и они никакой ответственности нести не будут – до тех пор, пока Киев не сложит оружие.Более того, по мнению политика, впоследствии, когда Украина проиграет, западные политики даже присоединятся к осуждению режима Владимира Зеленского.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037431953.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мины, всу, конвенция, военные преступления, украина, спиридон килинкаров, новости
мины, ВСУ, конвенция, Военные преступления, Украина, Спиридон Килинкаров, Новости
Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций
Никаких последствий за нарушение Конвенции о запрете противопехотных мин для Украины не будет, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению экс-депутата, в текущий момент какие-либо обязательства, взятые на себя Украиной, как государством, не имеют никакого значения.
Апеллировать к каким-то обязательствам, которые брала на себя страна, в которой произошел государственный переворот – слушайте, мне кажется, это некорректно просто. Какие нарушения, какое соблюдение конвенций, Конституции? А вообще, в принципе, воюющая армия против народа, это было как – в 2014-2015 годах? Кто-то за это осудил, кто-то сказал - слушайте, а как это вообще происходит? Почему армия задействована? Это же нарушение Конституции. Но кто задается этими вопросами?
Спиридон Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов
Килинкаров отметил, что украинская власть сама не управляет этими процессами, а управляют западные кураторы, и они никакой ответственности нести не будут – до тех пор, пока Киев не сложит оружие.
Более того, по мнению политика, впоследствии, когда Украина проиграет, западные политики даже присоединятся к осуждению режима Владимира Зеленского.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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