Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций - 12.08.2022 Украина.ру
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Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций
Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций - 12.08.2022 Украина.ру
Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций
Никаких последствий за нарушение Конвенции о запрете противопехотных мин для Украины не будет, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-12T04:00
2022-08-12T04:00
мины
всу
конвенция
военные преступления
украина
спиридон килинкаров
новости
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По мнению экс-депутата, в текущий момент какие-либо обязательства, взятые на себя Украиной, как государством, не имеют никакого значения.Килинкаров отметил, что украинская власть сама не управляет этими процессами, а управляют западные кураторы, и они никакой ответственности нести не будут – до тех пор, пока Киев не сложит оружие.Более того, по мнению политика, впоследствии, когда Украина проиграет, западные политики даже присоединятся к осуждению режима Владимира Зеленского.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037431953.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мины, всу, конвенция, военные преступления, украина, спиридон килинкаров, новости
мины, ВСУ, конвенция, Военные преступления, Украина, Спиридон Килинкаров, Новости

Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций

04:00 12.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Никаких последствий за нарушение Конвенции о запрете противопехотных мин для Украины не будет, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению экс-депутата, в текущий момент какие-либо обязательства, взятые на себя Украиной, как государством, не имеют никакого значения.
Апеллировать к каким-то обязательствам, которые брала на себя страна, в которой произошел государственный переворот – слушайте, мне кажется, это некорректно просто. Какие нарушения, какое соблюдение конвенций, Конституции? А вообще, в принципе, воюющая армия против народа, это было как – в 2014-2015 годах? Кто-то за это осудил, кто-то сказал - слушайте, а как это вообще происходит? Почему армия задействована? Это же нарушение Конституции. Но кто задается этими вопросами?
Спиридон Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов
Килинкаров отметил, что украинская власть сама не управляет этими процессами, а управляют западные кураторы, и они никакой ответственности нести не будут – до тех пор, пока Киев не сложит оружие.
Более того, по мнению политика, впоследствии, когда Украина проиграет, западные политики даже присоединятся к осуждению режима Владимира Зеленского.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:25
В Херсоне задержали диверсанта, который разбрасывал мины "Лепесток" и "маячки"В Херсоне задержали местного жителя, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, сообщил РИА Новости источник
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
миныВСУконвенцияВоенные преступленияУкраинаСпиридон КилинкаровНовости
 
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