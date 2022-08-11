https://ukraina.ru/20220811/1037547317.html

Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой

Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой - 11.08.2022 Украина.ру

Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой

В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T14:48

2022-08-11T14:48

2022-08-11T14:48

видео

ищенко

украина

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В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:01:00 – При каком раскладе США откажутся от военной помощи Украине?02:00 – Как долго США смогут удерживать доллар в статусе мировой валюты?03:30 – Обесценится ли евро при падении европейской экономики?09:00 – Что будет с рублём и гривной?10:30 – Насколько уместны экономические вопросы в рамках программы?14:00 – Как бы развивался мир, если бы Запад и США не вынесли своё производство в Китай?17:00 – Возможна ли в ближайшее время стабилизация отношений России с Западом?19:30 – Возможные варианты ответа США на открытие Россией военных баз в Сербии?22:00 – Почему Европа пошла на самоубийство, отказываясь от российских энергоресурсов?24:00 – Что необходимо для окончательной победы над западным миром?25:30 – Будут ли реальные изменения в системе здравоохранении и образования?26:30 – Насколько целесообразно проведение референдумов на освобожденных территориях? Почему ДНР об этом не заявляет?33:00 - Что будет на освобожденных территориях с землёй, ранее проданной иностранным компаниям?34:00 – Как вытравить ложные исторические знания у современных украинцев?37:30 – Есть ли смысл повторно использовать Януковича как компромиссную фигуру?47:00 - Сохранится ли щадящий режим в продвижении СВО?59:30 – Идеология в перспективе 50-100 лет: приведет ли к гибели государства? Есть ли идеология в России сейчас?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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