Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой - 11.08.2022 Украина.ру
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Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой
Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой - 11.08.2022 Украина.ру
Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой
В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 11.08.2022
2022-08-11T14:48
2022-08-11T14:48
видео
ищенко
украина
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В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:01:00 – При каком раскладе США откажутся от военной помощи Украине?02:00 – Как долго США смогут удерживать доллар в статусе мировой валюты?03:30 – Обесценится ли евро при падении европейской экономики?09:00 – Что будет с рублём и гривной?10:30 – Насколько уместны экономические вопросы в рамках программы?14:00 – Как бы развивался мир, если бы Запад и США не вынесли своё производство в Китай?17:00 – Возможна ли в ближайшее время стабилизация отношений России с Западом?19:30 – Возможные варианты ответа США на открытие Россией военных баз в Сербии?22:00 – Почему Европа пошла на самоубийство, отказываясь от российских энергоресурсов?24:00 – Что необходимо для окончательной победы над западным миром?25:30 – Будут ли реальные изменения в системе здравоохранении и образования?26:30 – Насколько целесообразно проведение референдумов на освобожденных территориях? Почему ДНР об этом не заявляет?33:00 - Что будет на освобожденных территориях с землёй, ранее проданной иностранным компаниям?34:00 – Как вытравить ложные исторические знания у современных украинцев?37:30 – Есть ли смысл повторно использовать Януковича как компромиссную фигуру?47:00 - Сохранится ли щадящий режим в продвижении СВО?59:30 – Идеология в перспективе 50-100 лет: приведет ли к гибели государства? Есть ли идеология в России сейчас?
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видео, ищенко, украина, видео
Видео, Ищенко, Украина

Ищенко: когда США откажутся от Украины, какой смысл в референдумах и что будет с Европой

14:48 11.08.2022
 
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В прямом эфире политолог, дипломат Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:
01:00 – При каком раскладе США откажутся от военной помощи Украине?
02:00 – Как долго США смогут удерживать доллар в статусе мировой валюты?
03:30 – Обесценится ли евро при падении европейской экономики?
09:00 – Что будет с рублём и гривной?
10:30 – Насколько уместны экономические вопросы в рамках программы?
14:00 – Как бы развивался мир, если бы Запад и США не вынесли своё производство в Китай?
17:00 – Возможна ли в ближайшее время стабилизация отношений России с Западом?
19:30 – Возможные варианты ответа США на открытие Россией военных баз в Сербии?
22:00 – Почему Европа пошла на самоубийство, отказываясь от российских энергоресурсов?
24:00 – Что необходимо для окончательной победы над западным миром?
25:30 – Будут ли реальные изменения в системе здравоохранении и образования?
26:30 – Насколько целесообразно проведение референдумов на освобожденных территориях? Почему ДНР об этом не заявляет?
33:00 - Что будет на освобожденных территориях с землёй, ранее проданной иностранным компаниям?
34:00 – Как вытравить ложные исторические знания у современных украинцев?
37:30 – Есть ли смысл повторно использовать Януковича как компромиссную фигуру?
47:00 - Сохранится ли щадящий режим в продвижении СВО?
59:30 – Идеология в перспективе 50-100 лет: приведет ли к гибели государства? Есть ли идеология в России сейчас?
 
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