Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды
Несмотря на то, что "Википедия" становится все более и более политизированным источником, она по-прежнему остается свободной энциклопедией, в которой каждый может принять участие в сборе информации. Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он объяснил, что все, что не касается самых "горячих" политических тем, действительно остается в доступе для правок читателей.
И люди много добавляют дельного и ценного в статьи, правят опечатки. А бывает хулиганство, конечно. Так что править может каждый, это правда.
Он добавил, что и сам в последнее время чаще проверяет правки читателей, чем пишет собственноручно.
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