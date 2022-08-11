https://ukraina.ru/20220811/1037478170.html

Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды

Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды - 11.08.2022 Украина.ру

Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды

Несмотря на то, что "Википедия" становится все более и более политизированным источником, она по-прежнему остается свободной энциклопедией, в которой каждый может принять участие в сборе информации. Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T07:15

2022-08-11T07:15

2022-08-11T07:15

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Он объяснил, что все, что не касается самых "горячих" политических тем, действительно остается в доступе для правок читателей.Он добавил, что и сам в последнее время чаще проверяет правки читателей, чем пишет собственноручно.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037403838.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, википедия, хулиганство, автор