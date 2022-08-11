Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды - 11.08.2022 Украина.ру
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Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды
Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды - 11.08.2022 Украина.ру
Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды
Несмотря на то, что "Википедия" становится все более и более политизированным источником, она по-прежнему остается свободной энциклопедией, в которой каждый может принять участие в сборе информации. Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T07:15
2022-08-11T07:15
новости
википедия
хулиганство
автор
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Он объяснил, что все, что не касается самых "горячих" политических тем, действительно остается в доступе для правок читателей.Он добавил, что и сам в последнее время чаще проверяет правки читателей, чем пишет собственноручно.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037403838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, википедия, хулиганство, автор
Новости, Википедия, хулиганство, автор

Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды

07:15 11.08.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Клавиатура
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Несмотря на то, что "Википедия" становится все более и более политизированным источником, она по-прежнему остается свободной энциклопедией, в которой каждый может принять участие в сборе информации. Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он объяснил, что все, что не касается самых "горячих" политических тем, действительно остается в доступе для правок читателей.
И люди много добавляют дельного и ценного в статьи, правят опечатки. А бывает хулиганство, конечно. Так что править может каждый, это правда.
Он добавил, что и сам в последнее время чаще проверяет правки читателей, чем пишет собственноручно.
Полный текст интервью читайте здесь.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:30
"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы В западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
 
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