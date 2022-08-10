"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым
13:12 10.08.2022 (обновлено: 13:21 10.08.2022)
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Украинская армия собралась атаковать Крым, и для этого намерена ударить по Крымскому мосту. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа сообщил генерал ВСУ Дмитрий Марченко
Украинские войска будут отвоевывать Херсон, Донецк, Луганск и Крым, заявил Марченко. Жители Херсона, по его словам, "в ближайшее время все увидят и услышат".
Мы будем отвоевывать Крым, так же как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк
Для военной кампании в российском Крыму, заявил Марченко, украинской армии нужно уничтожить Крымский мост. Удар Марченко назвал "необходимой мерой", чтобы отрезать российские войска от тыла.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко называл Крымский мост "целью номер один" для украинской армии в июне.
Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
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