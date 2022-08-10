https://ukraina.ru/20220810/1037492432.html

"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым

"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым - 10.08.2022 Украина.ру

"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым

Украинская армия собралась атаковать Крым, и для этого намерена ударить по Крымскому мосту. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа сообщил генерал ВСУ Дмитрий Марченко

2022-08-10T13:12

2022-08-10T13:12

2022-08-10T13:21

марченко

крым

всу

новости

россия

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Украинские войска будут отвоевывать Херсон, Донецк, Луганск и Крым, заявил Марченко. Жители Херсона, по его словам, "в ближайшее время все увидят и услышат".Для военной кампании в российском Крыму, заявил Марченко, украинской армии нужно уничтожить Крымский мост. Удар Марченко назвал "необходимой мерой", чтобы отрезать российские войска от тыла.Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко называл Крымский мост "целью номер один" для украинской армии в июне.Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

марченко, крым, всу, новости, россия