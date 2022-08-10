"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым - 10.08.2022 Украина.ру
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"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым
"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым - 10.08.2022 Украина.ру
"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым
Украинская армия собралась атаковать Крым, и для этого намерена ударить по Крымскому мосту. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа сообщил генерал ВСУ Дмитрий Марченко
2022-08-10T13:12
2022-08-10T13:21
марченко
крым
всу
новости
россия
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Украинские войска будут отвоевывать Херсон, Донецк, Луганск и Крым, заявил Марченко. Жители Херсона, по его словам, "в ближайшее время все увидят и услышат".Для военной кампании в российском Крыму, заявил Марченко, украинской армии нужно уничтожить Крымский мост. Удар Марченко назвал "необходимой мерой", чтобы отрезать российские войска от тыла.Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко называл Крымский мост "целью номер один" для украинской армии в июне.Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
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марченко, крым, всу, новости, россия
Марченко, Крым, ВСУ, Новости, Россия

"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым

13:12 10.08.2022 (обновлено: 13:21 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Украинская армия собралась атаковать Крым, и для этого намерена ударить по Крымскому мосту. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа сообщил генерал ВСУ Дмитрий Марченко
Украинские войска будут отвоевывать Херсон, Донецк, Луганск и Крым, заявил Марченко. Жители Херсона, по его словам, "в ближайшее время все увидят и услышат".
Мы будем отвоевывать Крым, так же как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк
Дмитрий Марченко
генерал-майор ВСУ
Для военной кампании в российском Крыму, заявил Марченко, украинской армии нужно уничтожить Крымский мост. Удар Марченко назвал "необходимой мерой", чтобы отрезать российские войска от тыла.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко называл Крымский мост "целью номер один" для украинской армии в июне.
Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:06
Ценные признания одного беззубого людоеда. Зачем украинскому генералу взрывать Крымский мостОтставной украинский генерал Дмитрий Марченко, руководивший с начала СВО обороной Николаевской области, дал интервью иноагенту «Крым. Реалии». Заявления генерала сразу разошлись по СМИ, прежде всего потому, что он затронул ряд важных моментов, например – признание того, что Крымский мост станет «целью номер один» для поражения украинскими военными
 
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