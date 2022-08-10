https://ukraina.ru/20220810/1037474438.html

Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине

Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине - 10.08.2022 Украина.ру

Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине

Соединенным Штатам не хватит высокоточных ракет и боеприпасов для возможного вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок оружия на Украину, написал бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала American Conservative

2022-08-10T08:52

2022-08-10T08:52

2022-08-10T08:52

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По его словам, если начнется конфронтация вокруг Тайваня, то ВМС США попытаются заблокировать тихоокеанское побережье Китая.По его мнению, у США быстро закончится оружие и боеприпасы из-за непрекращающихся поставок на Украину.Ранее телеканал CBS выпустил фильм об исчезновении западного оружия на Украине. Журналисты узнали, что миллиарды долларов военной помощи, которую США направляют на Украину, не доходят до получателя в большинстве случаев. Оружие в итоге оказывается на черном рынке и попадает в руки террористов.

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2022

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новости, сша, оружие, военная помощь