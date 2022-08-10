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Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине
Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине
Соединенным Штатам не хватит высокоточных ракет и боеприпасов для возможного вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок оружия на Украину, написал бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала American Conservative
2022-08-10T08:52
2022-08-10T08:52
2022-08-10T08:52
новости
сша
оружие
военная помощь
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По его словам, если начнется конфронтация вокруг Тайваня, то ВМС США попытаются заблокировать тихоокеанское побережье Китая.По его мнению, у США быстро закончится оружие и боеприпасы из-за непрекращающихся поставок на Украину.Ранее телеканал CBS выпустил фильм об исчезновении западного оружия на Украине. Журналисты узнали, что миллиарды долларов военной помощи, которую США направляют на Украину, не доходят до получателя в большинстве случаев. Оружие в итоге оказывается на черном рынке и попадает в руки террористов.
https://ukraina.ru/20220809/1037465362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, оружие, военная помощь
Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине
Соединенным Штатам не хватит высокоточных ракет и боеприпасов для возможного вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок оружия на Украину, написал бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала American Conservative
По его словам, если начнется конфронтация вокруг Тайваня, то ВМС США попытаются заблокировать тихоокеанское побережье Китая.
Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом.
По его мнению, у США быстро закончится оружие и боеприпасы из-за непрекращающихся поставок на Украину.
Ранее телеканал CBS выпустил фильм об исчезновении западного оружия на Украине. Журналисты узнали, что миллиарды долларов военной помощи, которую США направляют на Украину, не доходят до получателя в большинстве случаев. Оружие в итоге оказывается на черном рынке и попадает в руки террористов.