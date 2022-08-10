https://ukraina.ru/20220810/1037440102.html
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит на линии фронта в поселке Пески
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит на линии фронта в поселке Пески - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит на линии фронта в поселке Пески
ВСУ еще удерживают северо-западную часть поселка Пески, там еще продолжаются бои, но в освобожденной части населенного пункта уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T04:30
2022-08-10T04:30
2022-08-10T04:30
пески
новости
украина
россия
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Ранее союзные силы на авдеевском направлении взяли под контроль Пески, но противник усилил свою артиллерийскую группировку и перебросил подкрепления, чтобы зацепиться за поселок.Он рассказал, что противник перебросил подкрепления со стороны Красноармейска и Селидово для укрепления позиций в районе Песок, Водяного и Первомайского.Киевский режим рассчитывает продолжать держать оборону в случае полной потери Песок, он готовится к тому, что линия фронта изменится и придется обороняться на новых позициях, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пески, новости, украина, россия
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит на линии фронта в поселке Пески
ВСУ еще удерживают северо-западную часть поселка Пески, там еще продолжаются бои, но в освобожденной части населенного пункта уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее союзные силы на авдеевском направлении взяли под контроль Пески, но противник усилил свою артиллерийскую группировку и перебросил подкрепления, чтобы зацепиться за поселок.
Противник еще удерживает северо-западную часть поселка. Там еще продолжаются бои. В освобожденной части поселка уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника.
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
Он рассказал, что противник перебросил подкрепления со стороны Красноармейска и Селидово для укрепления позиций в районе Песок, Водяного и Первомайского.
Киевский режим рассчитывает продолжать держать оборону в случае полной потери Песок, он готовится к тому, что линия фронта изменится и придется обороняться на новых позициях, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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