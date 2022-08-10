https://ukraina.ru/20220810/1037440102.html

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит на линии фронта в поселке Пески

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит на линии фронта в поселке Пески - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит на линии фронта в поселке Пески

ВСУ еще удерживают северо-западную часть поселка Пески, там еще продолжаются бои, но в освобожденной части населенного пункта уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-10T04:30

2022-08-10T04:30

2022-08-10T04:30

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Ранее союзные силы на авдеевском направлении взяли под контроль Пески, но противник усилил свою артиллерийскую группировку и перебросил подкрепления, чтобы зацепиться за поселок.Он рассказал, что противник перебросил подкрепления со стороны Красноармейска и Селидово для укрепления позиций в районе Песок, Водяного и Первомайского.Киевский режим рассчитывает продолжать держать оборону в случае полной потери Песок, он готовится к тому, что линия фронта изменится и придется обороняться на новых позициях, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пески, новости, украина, россия