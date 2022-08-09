https://ukraina.ru/20220809/1037456035.html
Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений
Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений
В сводках Минобороны звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления. По сути — это центр принятия решений, хоть и небольшой. Мы их очень давно уничтожаем. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T16:10
2022-08-09T16:10
2022-08-09T16:10
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3bbf3dfae4518b0791da2fa16d919bf6.jpg
Это означает гибель командного состава. Там находятся офицеры, штаб и все планирование какой-либо воинской части, подчеркнул эксперт.Наше наступление от Соледара до Марьинки — это огневая дуга. Мы оказываем на противника огневое давление как днем, так и ночью, причем с продвижением вперед. Именно поэтому главком ВСУ Залужный в истеричной форме потребовал от Зеленского снимать войска с Херсона и возвращать их назад. В противном случае, Донбасс будет потерян, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_7936d3ce4ca30fedecf74cf8618f0d81.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия
Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений
В сводках Минобороны звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления. По сути — это центр принятия решений, хоть и небольшой. Мы их очень давно уничтожаем. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Это означает гибель командного состава. Там находятся офицеры, штаб и все планирование какой-либо воинской части, подчеркнул эксперт.
"Таким образом, мы дистанционно ежедневно уничтожаем командный состав, наиболее подготовленные части ВСУ и наемников, когда наносим удары в тылу по казармам и учебным центрам. Это те, кто может воздействовать на ситуацию на поле боя", - указал Кнутов.
Наше наступление от Соледара до Марьинки — это огневая дуга. Мы оказываем на противника огневое давление как днем, так и ночью, причем с продвижением вперед. Именно поэтому главком ВСУ Залужный в истеричной форме потребовал от Зеленского снимать войска с Херсона и возвращать их назад. В противном случае, Донбасс будет потерян, заключил собеседник издания.