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Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений

Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений - 09.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений

В сводках Минобороны звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления. По сути — это центр принятия решений, хоть и небольшой. Мы их очень давно уничтожаем. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T16:10

2022-08-09T16:10

2022-08-09T16:10

новости

россия

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Это означает гибель командного состава. Там находятся офицеры, штаб и все планирование какой-либо воинской части, подчеркнул эксперт.Наше наступление от Соледара до Марьинки — это огневая дуга. Мы оказываем на противника огневое давление как днем, так и ночью, причем с продвижением вперед. Именно поэтому главком ВСУ Залужный в истеричной форме потребовал от Зеленского снимать войска с Херсона и возвращать их назад. В противном случае, Донбасс будет потерян, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия