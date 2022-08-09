https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html

"Зима нищеты" и жестокая экономика войны. Что ждет Украину

"Зима нищеты" и жестокая экономика войны. Что ждет Украину - 09.08.2022 Украина.ру

"Зима нищеты" и жестокая экономика войны. Что ждет Украину

Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T15:52

2022-08-09T15:52

2022-08-09T17:27

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политика

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Прогнозы Нацбанка Украины говорят о том, что страну и ее граждан в ближайшем будущем ничего хорошего не ждет. А нынешняя власть не понимает того, что на самом деле происходит в экономике и не предлагает моделей, которые позволят выстоять в конфликте. Об этом говорили украинские эксперты на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник, 8 августа.В западной прессе все чаще появляются апокалиптические прогнозы относительно зимнего сезона. Немецкие СМИ пугают своих читателей «зимой нищеты», учитывая ситуацию с газом, а на Украине Нацбанк печатает деньги и в результате уже наблюдается определенный инфляционный навес — гривна упала по отношению к доллару почти вдвое за полтора месяца. Это обесценивает зарплату в гривнах, стоимость жизни растет, отметил политолог Вадим Карасев, открывая пресс-конференцию. Экономический эксперт Алексей Кущ констатировал, что в период военного времени статистика в значительной части закрыта, но если ориентироваться на цифры, которые дает Нацбанк, то картина выглядит достаточно пессимистичной — и нет рецептов и инструментов выхода из нее.Что за цифры? По прогнозу Нацбанка, ВВП Украины в 2022 году упадет приблизительно на 35%, при этом восстановление в 2023—2024 годах ожидается на очень низком уровне — от 4—6%, рассказал эксперт.«То есть, если, допустим, что горячая фаза войны закончится в 2022 году, а в 2023 году будет определенная заморозка этого конфликта, этой войны, то НБУ прогнозирует, что послевоенное восстановление, два года мы будем расти в среднем лишь на 5%. Сказать, что это мизерный показатель роста — это ничего не сказать», — подчеркнул Кущ. Он продолжил: таким образом, по мнению Нацбанка, за два года Украина возобновит фактически лишь треть утраченного экономического потенциала. Сам же Нацбанк при этом анонсирует в долгосрочной перспективе период сверхвысоких процентных ставок (25%) в экономике — а «это фактически модель изъятия кредитных ресурсов из реального сектора экономики».В результате будет создана «герметичная» модель, в которой только НБУ и коммерческие банки создают новые деньги в замкнутой системе между собою, когда комбанки привлекают определенную ликвидность и размещают ее в депозитных сертификатах Нацбанка. То есть депозитный сертификат НБУ из инструмента поддержки и частичной мобилизации временно свободных средств превращаются в долгосрочный финансовый инструмент. Причем в основной инструмент размещения банковской ликвидности, пояснил эксперт, добавив, что «это модель так называемой финансовой инфляции и модель финансового отсекания банков от реального сектора экономики, когда Нацбанк фактически превращается в печатный станок для печатания доходов коммерческих банков».Таким образом, уже сейчас наблюдается так называемый обрыв кредитного цикла в экономике, это опасное явление, потому что восстановить кредитование будет очень трудно — комбанки, посидев на «игле» депозитных сертификатов НБУ и утратив связь с реальным сектором, теряют кредитный тонус, который сложно потом восстанавливать, констатировал Кущ.Что касается будущих инвестиций, Нацбанк ожидает, что они составят примерно в 10% от ВВП, что эксперт назвал «критически низким уровнем», подчеркнув, что речь идет о послевоенном восстановлении. Он напомнил о моделях ряда экономистов, о теории так называемого большого экономического толчка, согласно которой критический минимум инвестиций для послевоенного восстановления — это не менее 30% от ВВП. А если будет 10%, как прогнозирует НБУ, то не хватит средств даже на простое восстановление разрушенных основных средств производства, не то что на экономическое развитие.Безработица сейчас на Украине находится на уровне 35% экономически активного населения, если считать по методологии Международной организации труда (МОТ). В мирное время этот показатель обычно составляет в среднем от 8 до 10%, напомнил эксперт. Он подчеркнул: видим рост безработицы втрое, каждый третий украинец сейчас фактически утратил работу. При этом и работающие украинцы сталкиваются с такими проблемами, как неполный рабочий день, сокращение зарплаты, нарушения трудовых прав – в общем, «можно констатировать глубокий системный кризис на рынке труда на Украине».При этом НБУ прогнозирует отрицательное торговое сальдо на уровне почти 20 млрд долларов в течение ближайших лет. По мнению эксперта, прогноз странный, так как обычно в период девальвации национальной валюты, падения инвестиционного спроса бизнеса и платежеспособного спроса населения, импорт сокращается значительно быстрее, чем экспорт. А тут НБУ «прогнозирует дальнейшее разрушение экономического и индустриального ядра Украины вследствие войны», считает Кущ.К другим цифрам. Миграция за границу составляет пять миллионов человек, при этом НБУ прогнозирует, что только один миллион из них в ближайшее время вернется в Украину. Почти 4 миллиона останутся за границей — а это трудоспособные мужчины, женщины фертильного возраста и дети. «Украина частично теряет этот бесценный человеческий ресурс», констатировал эксперт. Алексей Кущ констатировал, что ни о каком послевоенном восстановлении Украины в таких условиях говорить не приходится, а модель, которая была до войны, потерпела полный крах. Модель эта базировалась на трех китах: это IT-сектор, экспорт сырья (аграрного и металлургического) и трудовые трансферты «заробитчан», которые присылали на Украину около 15 миллиардов долларов ежегодно.«Сейчас мы видим крах всех этих элементов, которые оказались бумажными, сгорели во время войны», — сказал эксперт, пояснив: сейчас украинцы заработанное в стране отправляют своим семьям за границу, по оценкам украинского Нацбанка это три миллиарда долларов в месяц — более 30 млрд долларов в год, что в полтора раза превышает резервы НБУ. Айтишники сидят на чемоданах, а экспорт сырья испытывает проблемы из-за утраты портов.Что до модели послевоенного восстановления, то она должна бы включать экспорт добавленной стоимости, создание нового индустриального ядра — но этого мы не наблюдаем, заключил Кущ.В свою очередь, политолог Константин Матвиенко выразил мнение, что нынешняя украинская власть просто не понимает того, что происходит в экономике. Поэтому, по его мнению, оппозиция должна требовать отставки Верховной Рады и правления Нацбанка, поскольку политика НБУ направлена на обескровливание экономики. А от Кабмина необходимо требовать обнародования четкой экономической программы и дискуссии на эту тему. Пока власть не видит ни источников восстановления, ни путей, констатировал эксперт.А Вадим Карасев подчеркнул: за полгода власть так и не дала ответа на вопрос, какой должна быть экономика войны, «экономика победы в войне», а ведь известно, что «война — это расходы». Тем более что война, по его словам, идет «на истощение», а затяжная война требует усиление роли государства в экономике. Карасев привел в пример опыт Германии в годы Первой мировой войны, когда госмонополии играли ключевую роль — по его мнению, эта модель военной мобилизационной экономики стала «прообразом для социалистической экономики, для большевиков и Ленина».Что до нынешней Украины, то пока, по словам эксперта, «ничего не сделано или сделано очень мало для того, чтобы вести эту войну годами — не только месяцами, а, возможно, и годами жить стране в тени войны». Фаза активных боевых действий может завершиться, но перспектива жить в тени войны может сохраниться, предположил Карасев.По его словам, стоит присмотреться к опыту Израиля, который «ведет войну уже в течение десятилетий». Но в Израиле при этом хорошая мощная экономика, потому что без этого рассчитывать на долговременные победные военные действия не приходится. Украина такой экономической основы не имеет. Эксперт напомнил: есть торговая блокада в Черном море, потеряны торговые порты в Азовском море, аграрный сектор работает «на минимуме», утрачены 30% горно-металлургического комплекса — «и что дальше?».На первом этапе СВО стихийно создалась евроинтеграционная модель экономики, часть расходов госбюджета Украины финансируется за счет финансовой помощи Евросоюза и Запада. Но в этом есть опасность.«Финансы у нас — это внешняя помощь. И, кстати, на определенных этапах войны это может иметь критичный характер для страны», — подчеркнул Карасев, напомнив, что Киеву обещали 9 миллиардов евро, а получен только один миллиард — и есть вопрос, надежна ли будет эта помощь осенью, зимой? В западных СМИ уже появляются апокалиптические статьи, в которых рассуждают о том, как европейские страны переживут зиму, учитывая ситуацию на энергорынке. С помощью Запада могут возникнуть проблемы.Отметим, что украинские эксперты в своих прогнозах о послевоенном периоде исходят из предположения, что боевые действия закончатся в пользу Киева, что вовсе не обязательно. Россия твердо намерена достичь целей спецоперации (демилитаризация и денацификация Украины), что до сроков, то вряд ли найдется сейчас пророк, который их точно укажет.Между тем в Киеве уже говорят о том, что долгой войны украинская экономика не выдержит. Так, политэксперт Михаил Чаплыга в эфире одной из передач определил результат долгой войны для Украины одним только словом, которое мы просто не можем воспроизвести в нашем издании. И это явление, этот крах экономики, по его словам, наступит «чуть раньше ноября». Поэтому долгой война физически быть не может «по одной простой причине, что мы никак не входим в ноябрь… особенно на фоне дефолта нашего "Нафтогаза"», сказал эксперт. Он напомнил, что уже сейчас многие крупные госкомпании готовятся объявить дефолт, а украинские олигархи и другие «знаковые люди» избавляются от бизнеса в стране — «такое чувство, что пошло последнее дыхание, вопрос — последнее дыхание перед чем?».Но и Москве не стоит успокаиваться. Как отметил в своей лекции политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, если бы Украина действовала в конфликте как некая самодостаточная система, то конфликт давно бы закончился, она исчерпала бы свои ресурсы.«Но наш агрессивный сосед давно использует чужие ресурсы. И если в его бюджет перестанет поступать гривна от его собственной хозяйственной деятельности, он же может этого даже не заметить. Потому что вполне может быть, что его бюджет будет сформирован из других поступлений, к его собственной экономике отношения не имеющих», — сказал он, добавив, что это касается не только экономики. И агрессивное давление на РФ будет нарастать — и вовсе не обязательно только на территории Украины.По словам Кургиняна, многие у нас до сих пор не понимают, что конфликт идет не с Украиной, но со всем Западом, который пока еще пока даже не развернулся в полную силу — но обязательно развернется. Чтобы выстоять в этой борьбе, самой России необходимо измениться, необходимо продумать и реализовать стратегию развития, уйти с траектории регресса. И сделать это надо еще «до того, как начнется более острая и масштабная стадия того же самого конфликта и до того, как в этот конфликт будет еще кто-то вовлечен, а это будет».Нужно видеть истинную картину, осознавать свое действительное состояние, не впадая от этого в эйфорию или в уныние, но делая выводы и предпринимая нужные действия. Без этого понимания нам не выстоять, констатировал политолог.

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https://ukraina.ru/20220728/1036928659.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, экономика, политика, украина, сво