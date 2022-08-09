https://ukraina.ru/20220809/1037434151.html
Хроника событий на Украине на утро 9 августа
Хроника событий на Украине на утро 9 августа - 09.08.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на утро 9 августа
Продолжаются обстрелы Донбасса, на Западе "не знают", кто обстреливает ЗАЭС, новая американская помощь Киеву
2022-08-09T09:31
2022-08-09T09:31
2022-08-09T10:28
обстрелы
запорожская аэс
донбасс
сцкк
анатолий антонов
пентагон
шарий
антониу гутерреш
михаил ульянов
крашенинникова
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) подвело итог вчерашних обстрелов населённых пунктов ДНР военными киевского режима.Кто ведет обстрелы на освобожденных территориях, Запад не интересуетОбстрелы продолжились и сегодня ночью — представительство ДНР в СЦКК сообщило о попадании восьми снарядов по Волновахе и четырёх по Червоногвардейскому району Макеевки. По данным представительства, при обстреле использовались снаряды калибра 155 миллиметров. Киевский режим не располагал орудиями подобного калибра до начала поставок ему дальнобойных гаубиц M777.Как и в других подобных случаях, гибель мирных жителей от обстрелов, совершаемых киевским режимом, практически не находит отклика в основных западных СМИ. О них либо не сообщается, либо сообщается вскользь, как правило, без указания на виновника обстрела.Ранее американский военный корреспондент Патрик Ланкастер в интервью Украина.ру рассказал, что более всего в ходе его работы в Донбассе поразило, насколько основные западные СМИ игнорируют опустошения, производимые киевским режимом среди гражданского населения Донбасса.Тем временем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откликнулся на совершённый накануне киевским режимом обстрел Запорожской АЭС.Гутерриш не уточнил, кто именно несёт ответственность за обстрел находяшейся с марта под российским контролем АЭС.«Генсек ООН Гутерриш отказался возлагать ответственность за обстрел Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию. Хм. Что ж она — сама себя обстреляла?», — отреагировал на высказывание Гутерриша известный украинский блогер Анатолий Шарий.Так как скрывать обвинения РФ в том, что киевский режим обстреливает находящуюся под российским контролем АЭС, невозможно, основные западные СМИ предпочитают изображать нейтральный подход к освещению события.«Украина и Россия обвиняют друг друга в недавних ракетных атаках рядом с Запорожской атомной станцией … CNN не может проверить утверждения, сделанные обеими сторонами», — говорится в посвящённой обстановке на Запорожской АЭС статье на сайте американского телеканала.Тем временем постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил, почему многие западные СМИ не стремятся посетить Донбасс.Такая же ситуация происходит и в районе Запорожской АЭС.США увеличили поставки оружияМежду тем стало известно, что правительство США предоставит киевскому режиму дополнительно 4,5 миллиарда долларов через своё Агентство по международному развитию (USAID).В августе будет выдан первый транш в размере 3 миллиардов долларов. Эта часть финансовой помощи последует за июльской, когда Киев получил от Вашингтона $1,7 млрд, и июньской, составившей $1,3 млрд.В целом же в нынешнем году Соединённые Штаты предоставили киевскому режиму финансовую помощь в сумме более чем $18 млрд.Комментируя эту информацию, агентство Reuters со ссылкой на киевских чиновников пишет, что дефицит бюджета Украины составляет 5 миллиардов долларов в месяц, или 2,5% ВВП страны, из-за расходов на вооружения и по причине сокращения налоговых поступлений.Со своей стороны, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в один миллиард долларов.Это уже восемнадцатый пакет вооружений, передаваемый Киеву с начала российской спецоперации на Украине. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS, миномётные и артиллерийские боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и взрывчатые вещества.Выделяя дополнительную помощь киевскому режиму, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.Ранее политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру говорила, что надежды некоторых экспертов на то, что военные поставки Киеву из Вашингтона вскоре начнут иссякать, являются беспочвенными.Россияне в основном за освобождение Киева от нацистовА в России были опубликованы результаты опроса об отношении граждан страны к спецоперации, проведённого социологической службы Russian Field.62% опрошенных заявили, что она проходит «определённо» или «скорее» успешно, обратного мнения придерживаются 19%, ещё столько же затруднились ответить.Однако 33% отмечают, что спецоперация «определённо» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась.60% респондентов поддержали бы гипотетическое решение президента РФ Владимира Путина о «начале нового наступления на Киев», в то время, как 26% было бы против него.В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38%.Тем временем бои на Украине продолжаются.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
обстрелы, запорожская аэс, донбасс, сцкк, анатолий антонов, пентагон, шарий, антониу гутерреш, михаил ульянов, крашенинникова, военная помощь, киевский режим
Хроника событий на Украине на утро 9 августа
09:31 09.08.2022 (обновлено: 10:28 09.08.2022)
Продолжаются обстрелы Донбасса, на Западе "не знают", кто обстреливает ЗАЭС, новая американская помощь Киеву
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) подвело итог вчерашних обстрелов населённых пунктов ДНР военными киевского режима.
Кто ведет обстрелы на освобожденных территориях, Запад не интересует
«По состоянию на 22:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) за 8 августа 2022 года составило 18 человек (4 погибли, 14 ранены), в т.ч. ранено 3 человека с ранее освобождённого нп. Светлодарск».
Представительство ДНР в СЦКК
Обстрелы продолжились и сегодня ночью — представительство ДНР в СЦКК сообщило о попадании восьми снарядов по Волновахе и четырёх по Червоногвардейскому району Макеевки. По данным представительства, при обстреле использовались снаряды калибра 155 миллиметров. Киевский режим не располагал орудиями подобного калибра до начала поставок ему дальнобойных гаубиц M777.
Как и в других подобных случаях, гибель мирных жителей от обстрелов, совершаемых киевским режимом, практически не находит отклика в основных западных СМИ. О них либо не сообщается, либо сообщается вскользь, как правило, без указания на виновника обстрела.
Ранее американский военный корреспондент Патрик Ланкастер
в интервью
Украина.ру рассказал, что более всего в ходе его работы в Донбассе поразило, насколько основные западные СМИ игнорируют опустошения, производимые киевским режимом среди гражданского населения Донбасса.
«Они снова и снова показывают только лишения, которые испытывает [гражданское население] на территориях, контролируемых правительством Украины, но их не интересуют лишения гражданского населения в Донбассе; и я говорю не только про нынешнее обострение войны, но и про последние восемь лет».
Патрик Ланкастер
Американский военный корреспондент
Тем временем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откликнулся на совершённый накануне киевским режимом обстрел Запорожской АЭС.
«Любое нападение на атомную станцию — это самоубийство», — заявил он на пресс-конференции в Японии.
Гутерриш не уточнил, кто именно несёт ответственность за обстрел находяшейся с марта под российским контролем АЭС.
«Генсек ООН Гутерриш отказался возлагать ответственность за обстрел Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию. Хм. Что ж она — сама себя обстреляла?», — отреагировал на высказывание Гутерриша известный украинский блогер Анатолий Шарий.
Так как скрывать обвинения РФ в том, что киевский режим обстреливает находящуюся под российским контролем АЭС, невозможно, основные западные СМИ предпочитают изображать нейтральный подход к освещению события.
«Украина и Россия обвиняют друг друга в недавних ракетных атаках рядом с Запорожской атомной станцией … CNN не может проверить утверждения, сделанные обеими сторонами»
, — говорится в посвящённой обстановке на Запорожской АЭС статье
на сайте американского телеканала.
Тем временем постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил, почему многие западные СМИ не стремятся посетить Донбасс.
«Потому что если бы они приехали, они были бы вынуждены представлять более-менее объективную картину ситуации там, тем самым подрывая западные нарративы», — написал он в Twitter.
Такая же ситуация происходит и в районе Запорожской АЭС.
США увеличили поставки оружия
Между тем стало известно, что правительство США предоставит киевскому режиму дополнительно 4,5 миллиарда долларов через своё Агентство по международному развитию (USAID).
В августе будет выдан первый транш в размере 3 миллиардов долларов. Эта часть финансовой помощи последует за июльской, когда Киев получил от Вашингтона $1,7 млрд, и июньской, составившей $1,3 млрд.
В целом же в нынешнем году Соединённые Штаты предоставили киевскому режиму финансовую помощь в сумме более чем $18 млрд.
Комментируя эту информацию, агентство Reuters со ссылкой на киевских чиновников пишет, что дефицит бюджета Украины составляет 5 миллиардов долларов в месяц, или 2,5% ВВП страны, из-за расходов на вооружения и по причине сокращения налоговых поступлений.
Со своей стороны, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в один миллиард долларов.
Это уже восемнадцатый пакет вооружений, передаваемый Киеву с начала российской спецоперации на Украине. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS, миномётные и артиллерийские боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и взрывчатые вещества.
«Мы намерены продолжать оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, поскольку она противостоит ничем не спровоцированному и неоправданному вторжению России», — заявил журналистам в понедельник заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал.
Выделяя дополнительную помощь киевскому режиму, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.
«Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса… Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима».
Анатолий Антонов
Посол РФ в США
Ранее политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова
в интервью
Украина.ру говорила, что надежды некоторых экспертов на то, что военные поставки Киеву из Вашингтона вскоре начнут иссякать, являются беспочвенными.
«Военно-промышленный комплекс США и во многих странах НАТО — это очень мощная структура и мощное лобби, они живут войной. После исчезновения Афганистана, как чёрной дыры, на которой можно было отписывать себе миллиарды, появилась Украина. Эти деньги, которые выделяют американский Конгресс и европейские государства, идут не столько на Украину, сколько военно-промышленному комплексу в этих странах. Это может продолжаться бесконечно, эти вооружения не закончатся».
Вероника Крашенинникова
Политолог-американист
Россияне в основном за освобождение Киева от нацистов
А в России были опубликованы результаты опроса об отношении граждан страны к спецоперации, проведённого социологической службы Russian Field.
62% опрошенных заявили, что она проходит «определённо» или «скорее» успешно, обратного мнения придерживаются 19%, ещё столько же затруднились ответить.
Однако 33% отмечают, что спецоперация «определённо» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась.
60% респондентов поддержали бы гипотетическое решение президента РФ Владимира Путина о «начале нового наступления на Киев», в то время, как 26% было бы против него.
В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38%.
Тем временем бои на Украине продолжаются.