https://ukraina.ru/20220809/1037434151.html

Хроника событий на Украине на утро 9 августа

Хроника событий на Украине на утро 9 августа - 09.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 9 августа

Продолжаются обстрелы Донбасса, на Западе "не знают", кто обстреливает ЗАЭС, новая американская помощь Киеву

2022-08-09T09:31

2022-08-09T09:31

2022-08-09T10:28

обстрелы

запорожская аэс

донбасс

сцкк

анатолий антонов

пентагон

шарий

антониу гутерреш

михаил ульянов

крашенинникова

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) подвело итог вчерашних обстрелов населённых пунктов ДНР военными киевского режима.Кто ведет обстрелы на освобожденных территориях, Запад не интересуетОбстрелы продолжились и сегодня ночью — представительство ДНР в СЦКК сообщило о попадании восьми снарядов по Волновахе и четырёх по Червоногвардейскому району Макеевки. По данным представительства, при обстреле использовались снаряды калибра 155 миллиметров. Киевский режим не располагал орудиями подобного калибра до начала поставок ему дальнобойных гаубиц M777.Как и в других подобных случаях, гибель мирных жителей от обстрелов, совершаемых киевским режимом, практически не находит отклика в основных западных СМИ. О них либо не сообщается, либо сообщается вскользь, как правило, без указания на виновника обстрела.Ранее американский военный корреспондент Патрик Ланкастер в интервью Украина.ру рассказал, что более всего в ходе его работы в Донбассе поразило, насколько основные западные СМИ игнорируют опустошения, производимые киевским режимом среди гражданского населения Донбасса.Тем временем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откликнулся на совершённый накануне киевским режимом обстрел Запорожской АЭС.Гутерриш не уточнил, кто именно несёт ответственность за обстрел находяшейся с марта под российским контролем АЭС.«Генсек ООН Гутерриш отказался возлагать ответственность за обстрел Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию. Хм. Что ж она — сама себя обстреляла?», — отреагировал на высказывание Гутерриша известный украинский блогер Анатолий Шарий.Так как скрывать обвинения РФ в том, что киевский режим обстреливает находящуюся под российским контролем АЭС, невозможно, основные западные СМИ предпочитают изображать нейтральный подход к освещению события.«Украина и Россия обвиняют друг друга в недавних ракетных атаках рядом с Запорожской атомной станцией … CNN не может проверить утверждения, сделанные обеими сторонами», — говорится в посвящённой обстановке на Запорожской АЭС статье на сайте американского телеканала.Тем временем постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил, почему многие западные СМИ не стремятся посетить Донбасс.Такая же ситуация происходит и в районе Запорожской АЭС.США увеличили поставки оружияМежду тем стало известно, что правительство США предоставит киевскому режиму дополнительно 4,5 миллиарда долларов через своё Агентство по международному развитию (USAID).В августе будет выдан первый транш в размере 3 миллиардов долларов. Эта часть финансовой помощи последует за июльской, когда Киев получил от Вашингтона $1,7 млрд, и июньской, составившей $1,3 млрд.В целом же в нынешнем году Соединённые Штаты предоставили киевскому режиму финансовую помощь в сумме более чем $18 млрд.Комментируя эту информацию, агентство Reuters со ссылкой на киевских чиновников пишет, что дефицит бюджета Украины составляет 5 миллиардов долларов в месяц, или 2,5% ВВП страны, из-за расходов на вооружения и по причине сокращения налоговых поступлений.Со своей стороны, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в один миллиард долларов.Это уже восемнадцатый пакет вооружений, передаваемый Киеву с начала российской спецоперации на Украине. Он включает боеприпасы для РСЗО HIMARS, миномётные и артиллерийские боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и взрывчатые вещества.Выделяя дополнительную помощь киевскому режиму, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.Ранее политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру говорила, что надежды некоторых экспертов на то, что военные поставки Киеву из Вашингтона вскоре начнут иссякать, являются беспочвенными.Россияне в основном за освобождение Киева от нацистовА в России были опубликованы результаты опроса об отношении граждан страны к спецоперации, проведённого социологической службы Russian Field.62% опрошенных заявили, что она проходит «определённо» или «скорее» успешно, обратного мнения придерживаются 19%, ещё столько же затруднились ответить.Однако 33% отмечают, что спецоперация «определённо» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась.60% респондентов поддержали бы гипотетическое решение президента РФ Владимира Путина о «начале нового наступления на Киев», в то время, как 26% было бы против него.В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38%.Тем временем бои на Украине продолжаются.

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Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

обстрелы, запорожская аэс, донбасс, сцкк, анатолий антонов, пентагон, шарий, антониу гутерреш, михаил ульянов, крашенинникова, военная помощь, киевский режим