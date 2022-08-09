В Херсоне задержали диверсанта, который разбрасывал мины "Лепесток" и "маячки" - 09.08.2022 Украина.ру
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В Херсоне задержали диверсанта, который разбрасывал мины "Лепесток" и "маячки"
В Херсоне задержали диверсанта, который разбрасывал мины "Лепесток" и "маячки" - 09.08.2022 Украина.ру
В Херсоне задержали диверсанта, который разбрасывал мины "Лепесток" и "маячки"
В Херсоне задержали местного жителя, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, сообщил РИА Новости источник
2022-08-09T08:25
2022-08-09T08:25
диверсанты
херсон
новости
маячок
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Собеседник агентства рассказал, что выявить злоумышленника и задержать помогла его супруга, которая выступала за проведение спецоперации и удивилась тому, что ее мужу на железной дороге в Херсоне его начальники якобы давали антироссийские указания.По словам собеседника агентства, одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать.В ходе спецоперации по защите Донбасса военные РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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диверсанты, херсон, новости, маячок
диверсанты, Херсон, Новости, Маячок

В Херсоне задержали диверсанта, который разбрасывал мины "Лепесток" и "маячки"

08:25 09.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В Херсоне задержали местного жителя, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также "маячки" для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам, сообщил РИА Новости источник
Собеседник агентства рассказал, что выявить злоумышленника и задержать помогла его супруга, которая выступала за проведение спецоперации и удивилась тому, что ее мужу на железной дороге в Херсоне его начальники якобы давали антироссийские указания.

После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов.

Супруга задержанного диверсанта
По словам собеседника агентства, одного из наводчиков ликвидировали, второго удалось задержать.
В ходе спецоперации по защите Донбасса военные РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Работа телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 15:49
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