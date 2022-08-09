"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом - 09.08.2022 Украина.ру
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"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом
"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом - 09.08.2022 Украина.ру
"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом
Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума по воссоединению с Россией со стороны Киева, сказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
2022-08-09T07:53
2022-08-09T07:53
херсонская область
кирилл стремоусов
новости
киев
россия
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По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, делая заявления о Херсонской области, выражает мнение "собравшейся вокруг него преступной клики, а не позицию всего украинского народа".В ходе спецоперации по защите Донбасса военные РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область, кирилл стремоусов, новости, киев, россия
Херсонская область, Кирилл Стремоусов, Новости, Киев, Россия

"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом

07:53 09.08.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
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Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума по воссоединению с Россией со стороны Киева, сказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
Они (киевские власти. — ред.) не признают итог референдума в Крыму и могут не принимать и не считаться с нашим законным правом на самоопределение. Мы не нуждаемся в признании с их стороны итогов референдума. Мы возвращаемся домой, в Россию, и это главное
Кирилл Стремоусов интервью
Кирилл Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, делая заявления о Херсонской области, выражает мнение "собравшейся вокруг него преступной клики, а не позицию всего украинского народа".
В ходе спецоперации по защите Донбасса военные РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Вчера, 16:06Спецоперация
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