https://ukraina.ru/20220809/1037430990.html
"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом
"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом - 09.08.2022 Украина.ру
"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом
Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума по воссоединению с Россией со стороны Киева, сказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
2022-08-09T07:53
2022-08-09T07:53
2022-08-09T07:53
херсонская область
кирилл стремоусов
новости
киев
россия
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По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, делая заявления о Херсонской области, выражает мнение "собравшейся вокруг него преступной клики, а не позицию всего украинского народа".В ходе спецоперации по защите Донбасса военные РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220808/1037416566.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, кирилл стремоусов, новости, киев, россия
Херсонская область, Кирилл Стремоусов, Новости, Киев, Россия
"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом
Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума по воссоединению с Россией со стороны Киева, сказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов