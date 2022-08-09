https://ukraina.ru/20220809/1037430990.html

"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом

"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом - 09.08.2022 Украина.ру

"Возвращаемся домой": в Херсоне заявили, что региону не нужно признание референдума Киевом

Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума по воссоединению с Россией со стороны Киева, сказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов

2022-08-09T07:53

2022-08-09T07:53

2022-08-09T07:53

херсонская область

кирилл стремоусов

новости

киев

россия

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По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, делая заявления о Херсонской области, выражает мнение "собравшейся вокруг него преступной клики, а не позицию всего украинского народа".В ходе спецоперации по защите Донбасса военные РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220808/1037416566.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, кирилл стремоусов, новости, киев, россия