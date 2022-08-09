"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса

Они говорят, что в Донбассе у них 250 осталось тысяч населения. Так в одном Запорожье полмиллиона живет. Куда они целый город переселят? А Днепропетровск еще больше. А как они их будут содержать? … Это просто пиар, за которым ничего не видно.