"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса
© Федор Громов/Украина.рупоезд Донбасс
© Федор Громов/Украина.ру
Объявленная киевским режимом обязательная эвакуация из контролируемых им районов Донбасса является нереалистичным шагом. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, нелепость такой меры станет очевидна, когда будет продолжено освобождение других регионов востока Украины.
Они говорят, что в Донбассе у них 250 осталось тысяч населения. Так в одном Запорожье полмиллиона живет. Куда они целый город переселят? А Днепропетровск еще больше. А как они их будут содержать? … Это просто пиар, за которым ничего не видно.
По его мнения, такие акции киевского режима, как распоряжение об эвакуации и обстрел Донецка "Лепесток", предвещают его скорый конец.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.