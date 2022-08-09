"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру
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"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса
"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса - 09.08.2022 Украина.ру
"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса
Объявленная киевским режимом обязательная эвакуация из контролируемых им районов Донбасса является нереалистичным шагом. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T07:45
2022-08-09T07:45
спецоперация
новости
донбасс
эвакуация
днепропетровск
запорожье
киевский режим
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По его мнению, нелепость такой меры станет очевидна, когда будет продолжено освобождение других регионов востока Украины.По его мнения, такие акции киевского режима, как распоряжение об эвакуации и обстрел Донецка "Лепесток", предвещают его скорый конец.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, донбасс, эвакуация, днепропетровск, запорожье, киевский режим
Спецоперация, Новости, Донбасс, эвакуация, Днепропетровск, Запорожье, киевский режим

"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса

07:45 09.08.2022
 
© Федор Громов/Украина.рупоезд Донбасс
поезд Донбасс
© Федор Громов/Украина.ру
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Объявленная киевским режимом обязательная эвакуация из контролируемых им районов Донбасса является нереалистичным шагом. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, нелепость такой меры станет очевидна, когда будет продолжено освобождение других регионов востока Украины.

Они говорят, что в Донбассе у них 250 осталось тысяч населения. Так в одном Запорожье полмиллиона живет. Куда они целый город переселят? А Днепропетровск еще больше. А как они их будут содержать? … Это просто пиар, за которым ничего не видно.

По его мнения, такие акции киевского режима, как распоряжение об эвакуации и обстрел Донецка "Лепесток", предвещают его скорый конец.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 06:45
Политолог сказал, до каких пор Запад будет поддерживать киевский режимПока украинский режим будет продолжать идти по пути разрушения экономики и инфраструктуры — Запад его будут реально поддерживать, сказал кандидат философских наук, руководитель регионального отделения Российского общества политологов (РОП) в Республике Крым Николай Кузьмин в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиДонбассэвакуацияДнепропетровскЗапорожьекиевский режим
 
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