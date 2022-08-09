https://ukraina.ru/20220809/1037425857.html

Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок

Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок - 09.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок

Села Водяное и Первомайское в ДНР являются следующими целями союзных войск посое полного освобождения Песок, объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T07:30

2022-08-09T07:30

2022-08-09T07:30

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Он объяснил важность этих населенных пунктов возможностью огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки на этом направлении.Также он добавил, что говорить о прорыве фронта пока рано, хотя и заметно существенное продвижение союзных войск в этом районе.

https://ukraina.ru/20220805/1037331878.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пески, эксперт, сво