Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Села Водяное и Первомайское в ДНР являются следующими целями союзных войск посое полного освобождения Песок, объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Взятие Водяного создает очень серьезные проблемы для противника. Таким образом, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное.
Он объяснил важность этих населенных пунктов возможностью огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки на этом направлении.
Также он добавил, что говорить о прорыве фронта пока рано, хотя и заметно существенное продвижение союзных войск в этом районе.
5 августа, 12:06СпецоперацияПоселок Пески перешел под контроль России и ДНРСоюзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.