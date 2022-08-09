Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок - 09.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок
Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок - 09.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок
Села Водяное и Первомайское в ДНР являются следующими целями союзных войск посое полного освобождения Песок, объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T07:30
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спецоперация
новости
пески
эксперт
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Он объяснил важность этих населенных пунктов возможностью огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки на этом направлении.Также он добавил, что говорить о прорыве фронта пока рано, хотя и заметно существенное продвижение союзных войск в этом районе.
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новости, пески, эксперт, сво
Спецоперация, Новости, Пески, эксперт, СВО

Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок

07:30 09.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Села Водяное и Первомайское в ДНР являются следующими целями союзных войск посое полного освобождения Песок, объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Взятие Водяного создает очень серьезные проблемы для противника. Таким образом, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное.
Он объяснил важность этих населенных пунктов возможностью огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки на этом направлении.
Также он добавил, что говорить о прорыве фронта пока рано, хотя и заметно существенное продвижение союзных войск в этом районе.
Блокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:06Спецоперация
Поселок Пески перешел под контроль России и ДНРСоюзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.
 
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