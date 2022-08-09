"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы - 09.08.2022 Украина.ру
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"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы
"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы - 09.08.2022 Украина.ру
"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы
В западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-08-09T08:30
2022-08-09T08:30
новости
журналисты
пресса
сми
запад
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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.По его мнению, по мере развития ситуации "западное общественное мнение, которое завернуто в толстый слой американской брехни, начинает трещать, сквозь этот асфальт проступают робкие ростки правды".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037403095.html
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новости, журналисты, пресса, сми, запад
Новости, журналисты, пресса, СМИ, Запад

"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы

08:30 09.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Читать в
В западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.
В западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ. И появился целый поток честных репортажей о том, что было в Буче и в Еленовке.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его мнению, по мере развития ситуации "западное общественное мнение, которое завернуто в толстый слой американской брехни, начинает трещать, сквозь этот асфальт проступают робкие ростки правды".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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