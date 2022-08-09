https://ukraina.ru/20220809/1037403838.html

"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы

"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы - 09.08.2022 Украина.ру

"Проступают робкие ростки правды": Баранец о расколе западной прессы

В западной прессе все чаще выступают журналисты, которые говорят, что ситуация на поле боя не совсем такая, какой ее рисуют украинские, американские и британские СМИ, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-08-09T08:30

2022-08-09T08:30

2022-08-09T08:30

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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором украинские войска обвинены в том, что они нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах. Главный вывод доклада – ВСУ подвергают опасности мирных жителей.По его мнению, по мере развития ситуации "западное общественное мнение, которое завернуто в толстый слой американской брехни, начинает трещать, сквозь этот асфальт проступают робкие ростки правды".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037403095.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналисты, пресса, сми, запад