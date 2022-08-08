Хроника событий на Украине на 16:00 8 августа - 08.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 16:00 8 августа
Хроника событий на Украине на 16:00 8 августа - 08.08.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 16:00 8 августа
Украинские военные продолжают нести потери. В Запорожской области приняли решение о референдуме о воссоединении с Россией. Освобождённый командир "Торнадо" Руслан Онищенко не отправился воевать на фронт, а стал волонтёром
2022-08-08T16:06
2022-08-08T16:38
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Днём 8 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — отметил Конашенков.В районах населённых пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники, указал представитель Минобороны РФ.В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ.«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников, утратило боеспособность нацформирование "Кракен". Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова», — рассказал Конашенков.Он отметил, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», — указал Конашенков.Были уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населённого пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок "Акация" в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня "Хаймарс" в районе Краматорска», — рассказал представитель Минобороны РФ.Кроме того, было подавлено: три взвода РСЗО «Град» в районе населённых пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населённых пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка Донецкой Народной Республики.«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое Донецкой Народной Республики, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области. Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах населённых пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — отметил Конашенков.Кроме того, были сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолёта, 145 вертолётов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3276 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники.Референдум в Запорожской областиГлава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Подписание произошло на форуме общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе. На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.«Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ, и мы будем вместе», — говорится в тексте.Все делегаты, находившиеся в зале, единогласно подняли руку в знак согласия.Позже Рогов у себя в Telegram-канале опубликовал фото с форума.«На фото исторический момент для Запорожской области — голосование за решение о проведении Референдума о воссоединении с Россией! 1500 делегатов форума движения "Мы вместе с Россией" из всех уголков моего родного Запорожского края единогласно проголосовали "ЗА!"», — подписал он фотографию.В тот же день замглавы военно-гражданской администрации соседнего региона — Херсонской области Кирилл Стремоусов у себя в Telegram-канале опубликовал видео из села Большие Копани, где он встречался с жителями села.«Жители освобождённой от нацистов Херсонской области готовы идти на референдум. Встречи Кирилла Стремоусова с жителями сёл Херсонщины показывают истинную картину положения дел относительно самоопределения Херсонской области. Люди хотят мира и спокойствия, а не войны и хаоса. Херсонская область уже освобождена от рабства и колониального режима коллективного запада», — указывалось в подписи под видео.На видео среди прочего Стремоусов говорил о необходимости референдума.«Референдум должен пройти!» — отмечал он во время общения с сельчанами.За несколько дней до этого, — 4 августа, — Стремоусов заявил о том, что референдум о будущем региона непременно состоится.«Референдум пройдет, и никакой [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба, и прочие их американские партнеры не смогут этому помешать. Этот вопрос уже решен. Референдум пройдет. Нет таких сил, которые могут этот референдум остановить и остановить людей, которые пойдут и проголосуют за вступление в состав Российской Федерации», — отметил он.По его словам, референдум станет точкой отсчета «другого времени».Очень злой волонтёрКомандира батальона «Торнадо» — части, прославившейся изнасилованиями, пытками и убийствами мирного населения Донбасса, — Руслана Онищенко выпустили на свободу, но на фронт он не попал, сообщило украинское издание «Страна».«По вынесенным приговорам он уже фактически отсидел граничный срок, который ему пересчитали "день за два" по "закону Савченко". Однако до сих пор на рассмотрении Шевченковского райсуда Киева остаётся еще одно уголовное производство по организации бунта и попытки побега из-под стражи в Лукьяновском СИЗО, где Онищенко также выступает в роли обвиняемого», — отмечалось в публикации издания.По данным «Страны», именно в последнем деле апелляционный суд решил, что экс-комбат может подождать приговора на свободе.Сам Онищенко после выхода из заключения очень быстро наладил связь с бывшими сослуживцами из батальона, а также часто позирует на совместных фото и видео с другим осужденным экс-бойцом «Торнадо» — Максимом Глебовым, известным под позывным «Ахиллес».В соцсетях Онищенко выложил карточку киевского волонтёрского фонда «Дієморазом» («Действуем вместе». — укр.)При этом на фронт Онищенко не спешит.«Пока меня не пускают на фронт, говорят я сильно злой. Хотя мне кажется, что сейчас как раз время псов войны», — заявил он сам.Между тем, само освобождение ранее воевавших в Донбассе лоббировали именно для того, чтобы направить этих людей на фронт в условиях потерь, которые ежедневно несут ВСУ.
https://ukraina.ru/20220808/1037403095.html
https://ukraina.ru/20220808/1037396064.html
https://ukraina.ru/20220807/1037385309.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив

Хроника событий на Украине на 16:00 8 августа

16:06 08.08.2022 (обновлено: 16:38 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают нести потери. В Запорожской области приняли решение о референдуме о воссоединении с Россией. Освобождённый командир "Торнадо" Руслан Онищенко не отправился воевать на фронт, а стал волонтёром
Днём 8 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — отметил Конашенков.
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Хроника событий на Украине на 12:00 8 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Проблемы с Запорожской АЭС. На Украине хотят запретить въезд в страну всем россиянам без исключения
В районах населённых пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники, указал представитель Минобороны РФ.
В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников, утратило боеспособность нацформирование "Кракен". Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова», — рассказал Конашенков.
Он отметил, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», — указал Конашенков.
Были уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населённого пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок "Акация" в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня "Хаймарс" в районе Краматорска», — рассказал представитель Минобороны РФ.
Кроме того, было подавлено: три взвода РСЗО «Град» в районе населённых пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населённых пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка Донецкой Народной Республики.
Антоновский мост удар - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
09:31Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 8 августаУкраина нанесла удар по Мелитополю. В Запорожской области рассказали о референдуме. В ООН заявили о самоубийственности атак на ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое Донецкой Народной Республики, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области. Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах населённых пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — отметил Конашенков.
Кроме того, были сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолёта, 145 вертолётов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3276 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники.
Референдум в Запорожской области
Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Подписание произошло на форуме общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе. На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.
Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ, и мы будем вместе», — говорится в тексте.
Все делегаты, находившиеся в зале, единогласно подняли руку в знак согласия.
Позже Рогов у себя в Telegram-канале опубликовал фото с форума.
«На фото исторический момент для Запорожской области — голосование за решение о проведении Референдума о воссоединении с Россией! 1500 делегатов форума движения "Мы вместе с Россией" из всех уголков моего родного Запорожского края единогласно проголосовали "ЗА!"», — подписал он фотографию.
В тот же день замглавы военно-гражданской администрации соседнего региона — Херсонской области Кирилл Стремоусов у себя в Telegram-канале опубликовал видео из села Большие Копани, где он встречался с жителями села.
«Жители освобождённой от нацистов Херсонской области готовы идти на референдум. Встречи Кирилла Стремоусова с жителями сёл Херсонщины показывают истинную картину положения дел относительно самоопределения Херсонской области. Люди хотят мира и спокойствия, а не войны и хаоса. Херсонская область уже освобождена от рабства и колониального режима коллективного запада», — указывалось в подписи под видео.
На видео среди прочего Стремоусов говорил о необходимости референдума.
«Референдум должен пройти!» — отмечал он во время общения с сельчанами.
За несколько дней до этого, — 4 августа, — Стремоусов заявил о том, что референдум о будущем региона непременно состоится.
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Вчера, 19:00Спецоперация
Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на УкраинеВ украинских Воздушных силах рассказали о потребностях. Украина обстреляла Запорожскую АЭС из реактивной артиллерии
«Референдум пройдет, и никакой [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба, и прочие их американские партнеры не смогут этому помешать. Этот вопрос уже решен. Референдум пройдет. Нет таких сил, которые могут этот референдум остановить и остановить людей, которые пойдут и проголосуют за вступление в состав Российской Федерации», — отметил он.
По его словам, референдум станет точкой отсчета «другого времени».
Очень злой волонтёр
Командира батальона «Торнадо» — части, прославившейся изнасилованиями, пытками и убийствами мирного населения Донбасса, — Руслана Онищенко выпустили на свободу, но на фронт он не попал, сообщило украинское издание «Страна».
«По вынесенным приговорам он уже фактически отсидел граничный срок, который ему пересчитали "день за два" по "закону Савченко". Однако до сих пор на рассмотрении Шевченковского райсуда Киева остаётся еще одно уголовное производство по организации бунта и попытки побега из-под стражи в Лукьяновском СИЗО, где Онищенко также выступает в роли обвиняемого», — отмечалось в публикации издания.
По данным «Страны», именно в последнем деле апелляционный суд решил, что экс-комбат может подождать приговора на свободе.
Сам Онищенко после выхода из заключения очень быстро наладил связь с бывшими сослуживцами из батальона, а также часто позирует на совместных фото и видео с другим осужденным экс-бойцом «Торнадо» — Максимом Глебовым, известным под позывным «Ахиллес».
В соцсетях Онищенко выложил карточку киевского волонтёрского фонда «Дієморазом» («Действуем вместе». — укр.)
При этом на фронт Онищенко не спешит.
«Пока меня не пускают на фронт, говорят я сильно злой. Хотя мне кажется, что сейчас как раз время псов войны», — заявил он сам.
Между тем, само освобождение ранее воевавших в Донбассе лоббировали именно для того, чтобы направить этих людей на фронт в условиях потерь, которые ежедневно несут ВСУ.
 
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