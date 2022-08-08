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Экс-"виагра" оправдалась за отдых в Танзании во время боевых действий на Украине
Экс-"виагра" оправдалась за отдых в Танзании во время боевых действий на Украине - 08.08.2022 Украина.ру
Экс-"виагра" оправдалась за отдых в Танзании во время боевых действий на Украине
Украинская певица, бывшая участница группы "Виагра" Санта Димопулос грубо высказалась в адрес хейтеров, раскритиковавших ее за отдых в Танзании во время боевых действий на родине, передает "Обозреватель" 8 августа
2022-08-08T14:26
2022-08-08T14:26
2022-08-08T14:26
новости
певица
елена зеленская
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Димопулос ответила на критику, что находится в Танзании не на отдыхе, а по делам своего мужа, а находясь на Украине, занимается волонтерством, помощью и каждое ее утро начинается с мысли о том, "как бы помочь".Певица напомнила комментаторам языковые скандалы вокруг телеведущей Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой, а также критику первой леди Украины Елены Зеленской за "пацанскую" позу на фотосессии.Шквал критики ранее обрушился на Ефросинину и Полякову за песни и выступления на русском языке. Фото первой леди вызвало бурный ажиотаж у украинцев, обсуждали ее "неженственную" позу, показательность и бессмысленность подобных фотосессий, "пиар на костях".
https://ukraina.ru/20220728/1036962793.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, певица, елена зеленская
Экс-"виагра" оправдалась за отдых в Танзании во время боевых действий на Украине
Украинская певица, бывшая участница группы "Виагра" Санта Димопулос грубо высказалась в адрес хейтеров, раскритиковавших ее за отдых в Танзании во время боевых действий на родине, передает "Обозреватель" 8 августа
Димопулос ответила на критику, что находится в Танзании не на отдыхе, а по делам своего мужа, а находясь на Украине, занимается волонтерством, помощью и каждое ее утро начинается с мысли о том, "как бы помочь".
Певица напомнила комментаторам языковые скандалы вокруг телеведущей Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой, а также критику первой леди Украины Елены Зеленской за "пацанскую" позу на фотосессии.
Я вас умоляю, отцепитесь от своих! Меня бесит, когда нападают на женщин, которые столько делают для нашей страны. И я сейчас говорю не только о себе, а о таких титанах, как Маша Ефросинина, Оля Полякова, Вера Брежнева, первая леди Елена Зеленская…
Шквал критики ранее обрушился на Ефросинину и Полякову за песни и выступления на русском языке. Фото первой леди вызвало бурный ажиотаж у украинцев, обсуждали ее "неженственную" позу, показательность и бессмысленность подобных фотосессий, "пиар на костях".