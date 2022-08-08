https://ukraina.ru/20220808/1037410171.html

Экс-"виагра" оправдалась за отдых в Танзании во время боевых действий на Украине

Экс-"виагра" оправдалась за отдых в Танзании во время боевых действий на Украине - 08.08.2022 Украина.ру

Экс-"виагра" оправдалась за отдых в Танзании во время боевых действий на Украине

Украинская певица, бывшая участница группы "Виагра" Санта Димопулос грубо высказалась в адрес хейтеров, раскритиковавших ее за отдых в Танзании во время боевых действий на родине, передает "Обозреватель" 8 августа

2022-08-08T14:26

2022-08-08T14:26

2022-08-08T14:26

новости

певица

елена зеленская

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Димопулос ответила на критику, что находится в Танзании не на отдыхе, а по делам своего мужа, а находясь на Украине, занимается волонтерством, помощью и каждое ее утро начинается с мысли о том, "как бы помочь".Певица напомнила комментаторам языковые скандалы вокруг телеведущей Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой, а также критику первой леди Украины Елены Зеленской за "пацанскую" позу на фотосессии.Шквал критики ранее обрушился на Ефросинину и Полякову за песни и выступления на русском языке. Фото первой леди вызвало бурный ажиотаж у украинцев, обсуждали ее "неженственную" позу, показательность и бессмысленность подобных фотосессий, "пиар на костях".

https://ukraina.ru/20220728/1036962793.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, певица, елена зеленская