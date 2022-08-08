https://ukraina.ru/20220808/1037403095.html

Хроника событий на Украине на 12:00 8 августа

Хроника событий на Украине на 12:00 8 августа - 08.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 8 августа

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Проблемы с Запорожской АЭС. На Украине хотят запретить въезд в страну всем россиянам без исключения

2022-08-08T12:00

2022-08-08T12:00

2022-08-08T12:54

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 62 удара по территории республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и152 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 мм, на горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 425 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Гольмовский, Металлист, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Кировском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель НМ ДНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS.«По уточнённым данным, в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины города Алчевска погиб 1 мирный житель и 19 человек получили ранения (среди них 5 детей). Повреждено 13 многоквартирных жилых домов, 4 детских сада и школа», — сообщил Филипоненко.Он также сообщил, что инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование.«В течение 7 августа ими очищено более 5 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Смоляниново и Шипиловка», — отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Проблемы с Запорожской АЭСДва энергоблока работают на Запорожской АЭС не на полную мощность после обстрелов её территории со стороны украинских войск, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.«Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».О том, что ЗАЭС работает не на полную мощность, сообщил и украинский «Энергоатом».«По состоянию на 08:00 8 августа 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. (...) В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трёх работающих энергоблоков. Вследствие обстрелов серьёзно повреждена азотно-кислородная станция и объединённый вспомогательных корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. Также повреждены три датчика радиационного мониторинга около площадки ядерных отходов ЗАЭС», — сообщил «Энергоатом».При этом украинская компания винит в обстрелах войска союзников, хотя ЗАЭС находится на подконтрольной ВС РФ территории, а раньше украинские военные в соцсетях сами признавали, что наносили удары по территории рядом с ЗАЭС.ВСУ в пятницу, 5 августа, обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выпущено 20 снарядов калибра 152 мм, заявили в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.В ночь на воскресенье, 7 августа, украинские войска нанесли ещё один удар по ЗАЭС — на этот раз из РСЗО «Ураган». Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара.Как заявил в комментарии РИА Новости главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика инфо» Борис Марцинкевич, в сложившихся условиях даже для МАГАТЭ лучше, чтобы ЗАЭС перешла под управление «Росэнергоатома».«Там есть вопросы подчинения — либо украинский "Энергоатом", либо наш "Росэнергоатом". Каким образом будет переходить право оперативного управления — пока не ясно. (Для этого. — Ред.) прежде всего, нужна договоренность с МАГАТЭ. МАГАТЭ, насколько можно судить по сообщениям (организации. — Ред.), склонно к тому, чтобы это (управление ЗАЭС. — Ред.) было передано в ведение "Росэнергоатома". Потому что им тоже не нравится, когда разного типа топливо используется в активной зоне — они же там "баловались" с топливом (американской компании) Westinghouse», — заявил Марцинкевич.Он также отметил, что технология отжига корпуса реактора (металл корпуса в результате условий эксплуатации подвергается охрупчиванию) для реакторов ВВЭР-1000 запатентована «Росатомом». Эта технология используется для продления срока эксплуатации корпуса атомного реактора. Не исключено, что после использования топлива Westinghouse такой отжиг придется проводить ранее намеченных сроков, предположил специалист.«МАГАТЭ так (управление ЗАЭС "Росэнергоатомом") поспокойней», — добавил эксперт.Но даже управление «Росэнергоатома» не обезопасит ЗАЭС от обстрелов со стороны ВСУ.Запрет на въездПетиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала необходимое для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским количество голосов.«Ради безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать вид на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне», — указано в тексте петиции на сайте Офиса президентаСаму петицию зарестрировал 23 мая гражданин Украины Андрей Дмитриевич Кузьмин. Петиция набрала более 25 тыс. голосов и теперь должна быть рассмотрена Зеленским.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.Кроме того, Украина разорвала дипотношения с РФ.В самой России живут и трудятся в том числе и граждане Украины. Многие из них уже получили и российское гражданство. Тем временем на Украине предлагают лишать гражданства страны тех, у кого есть гражданство РФ или ввести для таких людей уголовную ответственность.«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании», — сообщила 22 июля вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.Она заявила, что сейчас ведутся работы над соответствующим законопроектом.

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https://ukraina.ru/20220807/1037377420.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники